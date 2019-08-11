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 Политика Украины
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 Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста возле Станицы Луганской, - ОБСЕ

Продолжаются работы по разминированию территории вокруг разрушенного моста на участке разведения сил возле Станицы Луганской (Луганская область).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"9 августа наблюдатели видели 11 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 м на север от разрушенной секции моста", - говорится в отчете.

Добавляется, что примерно в 50 м на север от северного края разрушенной части моста наблюдатели также видели грузовик с камнями, асфальтовый каток и автомобиль с 15 рабочими, которые расширяли асфальтированный участок дороги, ведущий к мосту

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской

"Команда СММ видела по крайней мере 6 саперов из неподконтрольных правительству районов, которые выкашивали растительность и проводили работы по разминированию в полосе к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста. Наблюдатели также заметили одного командира и двух членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на юг от моста возле Станицы Луганской", - сообщили в Миссии.

Рядом с этим, 8 и 9 августа между 18:30 и 18:45 наблюдатели слышали четыре взрыва вблизи разрушенной секции моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска), оцененные как контролируемые подрывы взрывных устройств. Эти взрывы произошли после закрытия (в 18:00) КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований на юг от моста возле Станицы Луганской.

В тот же день наблюдатели видели, что пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост. Они также отметили, что маршрутный автобус и дальше курсировал между КПВВ и разрушенной секцией моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил обезвредили 184 взрывоопасных предмета. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142311
 
 
 Топ комментарии
 
зачем??????????? мало погибших????????
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Ты знаешь, Шурик, вот этот же вопрос сразу возник! Зачем? Что бы лугандонцы на украинскую терриьорию за пенсиями шастали и паралельно проклинали "бендкр-галичан"? Ну видели же уже не раз. Ах, да ,"там же наши люди". С российсуими паспортами, но типа наши.
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зачем? ЗАЧЕМ???
после 10 смертей во время как бы перемирия его надо взорвать!!!
кормильцы должны понять, как собака Павлова: есть выстрел - закрыты все КПВВ...гуляйте
какой мост??? вы еще начните им бункера-блиндажи ремонтировать...и окопы копать...
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Ты знаешь, Шурик, вот этот же вопрос сразу возник! Зачем? Что бы лугандонцы на украинскую терриьорию за пенсиями шастали и паралельно проклинали "бендкр-галичан"? Ну видели же уже не раз. Ах, да ,"там же наши люди". С российсуими паспортами, но типа наши.
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Логіка зеленої влади: яким боком загиблі до мосту? А яка різниця, що розширеною дорогою через побудований міст можна миттєво перекинути важку техніку НЗФ? Тут виділено гроші на побудову мосту і їх потрібно освоїти. Навіть якщо для цього потрібно здати Станицю Луганську і її жителів. Це нічого, що Україні і її громадянам-патріотам користі з того ніякої. Зате колабораціоністам - благо, підручним компаніям, задіяним у відбудові теж благо. І ніякі смерті цьому не завадять. Як співав Володимир Семенович, котрий Висоцький: "Тржугольнік будєт випіт, будь то парллєлє піпєд..."
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Цей міст не буде розрахований на важку техніку. Подруге, як батько, ти будеш відпихувати ногою свого нерозумного сина, який лізе рачки до тебе за їжею голодний???
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Якого сина? Це сусід -пєдофіл,якого треба "обрізати" і посадити за грати. Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6586
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зачем? ЗАЧЕМ???
после 10 смертей во время как бы перемирия его надо взорвать!!!
кормильцы должны понять, как собака Павлова: есть выстрел - закрыты все КПВВ...гуляйте
какой мост??? вы еще начните им бункера-блиндажи ремонтировать...и окопы копать...
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Вчера т.н.президент лнр пасечник издал указ о включении Станицы в состав лнр.Фейк - не знаю.Главное то,что они опять навязывают нам СВОЮ повестку переговоров.Надоисломать эту тенденцию.Как?Объявить,что Украина вместо закона об особом статусе ордло,приймет закон о признании ордло оккупированной территорией со всеми вытекающими последствиями.И еще.Гарант молчит.Он своей болтовней, о мире,посадил себя на шпагат.Продолжать качать эту тему -:путин будет и дальше безнаказанные обстрелы.Соскочить - признать,что не порох не хотел освобождения пленных и мира,а путин.Сколько эта случайность будет стоять в раскарячку ?
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Они считают Луганскую и Донецкую область ту часть которая подконтрольна Украине - временно оккупированной украми своей территорией.
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Треба залишки моста розібрати,а берег замінувати щоб ніхто не пройшов,але у керівництва держави другий погляд
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Эти взрывы произошли после закрытия (в 18:00) КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований на юг от моста возле Станицы Луганской. Источник: https://censor.net.ua/n3142311
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Т.е. главное из этого отчета- фиксация того, что оккупанты не убрали,сняли свой блокпост., в отличие от ЗСУ, которые перенесли КППВ, тем самым открыв доступ к территории, которая за линией разграничения. И что показательно- никто из политиков, типа "патриотов", не едет на место и не кричит о преступлении Зе.
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Как заявили ОБСЕ в 2008 году, непонятно там, в Грузии, кто на кого напал, мы умываем ручки и сваливаем...
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Якщо в Україну йдуть за грошми і їжею лише лугандонці і масово, то чому лідери цієї Гандонії не дозволяють для своїх громадян зробити цю подорож меньш ускладненою, більш комфортною? Як можна пенсіонеру перетнути цей зруйнований міст з навантаженим візочком, наприклад? Чи не простіше було б дати українцям з допомогою європейців цей міст відбудувати? Чи це не є геноцидом для своїх громадян?
І після цього лугандони продовжують цілувати цапів у дупу??? Лугандони таки дебіли. Яке право голосу лугандонам??? 50 років без права голосу на всіх безвиключно виборах!!! Поки останній дебіл не гавкнеться.
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Вже не дуже цілують. Невдоволені що довго по декілька годин перетинають мавп'ячі пости а укроповські за 15 хвилин.
У 14-му на кожній торпеді чи на лобовому склі стирчали кацапські аквафреши і дирівськи ганчірки. Зараз зникли майже всі.
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Просто сюр, эти животные убивают украинских военных каждый день. А клоун дал команду отводить войска и разминировать... какой позор. Похоже что украинцы проиграли эту войну.
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Ти дебіл! Війна виграється у мізках! Ти хочеш завоювати мізки лугандонів зброєю???
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С*уки. Кто подорвется при разминировании даже не жалко будет.
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Тактика ***** работает. Чем больше он убивает украинцев тем больше украинская власть вылизывает ему сраку
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И при этом еще и убеждая украинцев, что другого решения нет , как подружится с россиянами и оккупантами ..
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Якщо ви є та українофобка Неля Штепа, то тоді я вас розумію. Бо цапам треба зробити більше українофобів. А для цього треба зробити винуватими у всіх бідах лугандонів - українців. Ню-ню...
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Якийсь цап, що назвавсь "Нельою Штепою", закликав(російською) душити всіх лугандонів блокадою пенсій. А потім свій пост сам і видалив.
Скоріше не блокаду пенсій в Лугандон треба робити, а урівняння всіх пенсіонерів! Можна виплачувати особливі виплати колишнім топ-чиновникам. Але всі інші пенсіонери мають бути в однакових умовах. Поділити пенсійний фонд на кількість пенсіонерів і з'ясували розмір пенсії. Це буде справедливо.
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Так поделись своей пенсией с лугандонами,мутила! Надо же,быть таким идиотом.
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А грузовик з камінням напевно з Криму привезли? Там суцільний "камнєпад" з 2014 року. Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2514
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За 9 августа опять 35 обстрелов. После начала "бессрочного перемирия", только погибших, кажется 8-9, не считая раненных. Но власти Украины "обеспокоились" только когда была "групповая " гибель. а после когда погиб "всего лишь" один.. Прошло все как констатация обыденного факта. Какое нафиг разминирование, развод сил, амнистия, реинтеграция,, полная чушь.. Нужен ров наполненный либо крокодилами, либо серной кислотой, колючка в несколько рядов и 500 метров сплошных минных полей, а потом бетонная стена " лучше как китайская". И наглухо закрытая, ни щелки. Кто хотел выехать с оккупированных территорий уже выехал за 5 лет ( предыдущая мировая война длилась с 1939 по 1945, скоро догоним). Все. Те же кто хочет каким то образом туда попасть, пусть едут через Белоруссию, или Финляндию ( более правильный вариант") Подобное решение и по Крыму. Никакого пересечения линии фронта или зоны оккупации( особенно на ту строну)Но мы живем в гибридной составляющей. Обвиняем РФ что она ведет "гибридную" войну, а мы что ведем вообще не поддается классификации, но точно "гибридние гибридного" ( только жертвы настоящие)
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