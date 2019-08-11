 Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста возле Станицы Луганской, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.
"9 августа наблюдатели видели 11 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 м на север от разрушенной секции моста", - говорится в отчете.
Добавляется, что примерно в 50 м на север от северного края разрушенной части моста наблюдатели также видели грузовик с камнями, асфальтовый каток и автомобиль с 15 рабочими, которые расширяли асфальтированный участок дороги, ведущий к мосту
"Команда СММ видела по крайней мере 6 саперов из неподконтрольных правительству районов, которые выкашивали растительность и проводили работы по разминированию в полосе к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста. Наблюдатели также заметили одного командира и двух членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на юг от моста возле Станицы Луганской", - сообщили в Миссии.
Рядом с этим, 8 и 9 августа между 18:30 и 18:45 наблюдатели слышали четыре взрыва вблизи разрушенной секции моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска), оцененные как контролируемые подрывы взрывных устройств. Эти взрывы произошли после закрытия (в 18:00) КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований на юг от моста возле Станицы Луганской.
В тот же день наблюдатели видели, что пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост. Они также отметили, что маршрутный автобус и дальше курсировал между КПВВ и разрушенной секцией моста.
после 10 смертей во время как бы перемирия его надо взорвать!!!
кормильцы должны понять, как собака Павлова: есть выстрел - закрыты все КПВВ...гуляйте
какой мост??? вы еще начните им бункера-блиндажи ремонтировать...и окопы копать...
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Т.е. главное из этого отчета- фиксация того, что оккупанты не убрали,сняли свой блокпост., в отличие от ЗСУ, которые перенесли КППВ, тем самым открыв доступ к территории, которая за линией разграничения. И что показательно- никто из политиков, типа "патриотов", не едет на место и не кричит о преступлении Зе.
І після цього лугандони продовжують цілувати цапів у дупу??? Лугандони таки дебіли. Яке право голосу лугандонам??? 50 років без права голосу на всіх безвиключно виборах!!! Поки останній дебіл не гавкнеться.
У 14-му на кожній торпеді чи на лобовому склі стирчали кацапські аквафреши і дирівськи ганчірки. Зараз зникли майже всі.
Скоріше не блокаду пенсій в Лугандон треба робити, а урівняння всіх пенсіонерів! Можна виплачувати особливі виплати колишнім топ-чиновникам. Але всі інші пенсіонери мають бути в однакових умовах. Поділити пенсійний фонд на кількість пенсіонерів і з'ясували розмір пенсії. Це буде справедливо.