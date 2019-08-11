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 Один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета; трижды в районе Лебединского - с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны 4 раза: неподалеку Светлодарска, возле Луганского и вблизи Екатериновки и Новолуганского. – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142309
 
 
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