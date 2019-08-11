EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  6008  42
Все про:граница (3239) Грузия (3618) контрабанда (1792) Польша (4857) янтарь (498)

 Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленный "для лечебной цели"

Сотрудники налоговой администрации из Прикарпатья в Медыке на пограничном переходе с Украиной предотвратили контрабанду крупного необработанного янтаря.

Ориентировочная стоимость камня весом более 800 граммов составляет примерно 20 тысяч злотых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Как сообщила заместитель спикера Палаты налоговой администрации в Ряшеве Агнешка Сивы, "золото Балтики" пытался ввезти в Польшу гражданин Грузии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

"Мужчина объяснял, что янтарь, с лечебной целью, он купил в Киеве. Против мужчины было открыто производство", - добавила пресс-секретарь.

В этом году это уже не первый случай изъятия контрабанды янтаря таможенниками и налоговой службой в Подкарпатском воеводстве.

В мае сотрудники налоговой администрации обнаружили примерно 2 килограмма янтаря на польско-украинской границе в пункте перехода Кростенко.

Попытка незаконной перевозки рекордного количества янтаря произошла в пограничном переходе в Корчевой в конце октября прошлого года, когда работники налоговой администрации остановили введение в незаконный оборот до 275 кг необработанного янтаря.

Также смотрите: Гражданин Польши пытался вывезти в Румынию 43 кг янтаря в конструктивных особенностях автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За весь 2018 год при контроле в польско-украинских пунктах пограничного перехода в Подкарпатском воеводстве изъяли контрабанду более чем 700 кг янтаря.

Источник: https://censor.net.ua/n3142307
 
 
 Топ комментарии
 
выдайте 800г подорожника взамен и отпустите Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 3112
 показать весь комментарий
 
не, ну так грузин пояснил наверное - "этат камен, купленных дла лечебный цел"
 показать весь комментарий
 
Шо к человеку придолбались? Он его украл? Нет, купил. Мог его кинуть в костер или съесть? Мог.. Твари ненасытные. То им расстаможка копеечного автохлама нужна за 10000$, то налог на воздух...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новий жарт для зе: Якби кийки у беркутні були янтарні, то вони б лікували радикуліт.
Глядачі 95 порталу зацінять.
 показать весь комментарий
 
Когда я работал на Волыни, местные рассказывали, что в войну такими кусками печи топили.
 показать весь комментарий
 
 
выдайте 800г подорожника взамен и отпустите Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 3112
 показать весь комментарий
 
 
Тем более, что в отличие от янтаря, подорожник реально заживляет открытые раны. Нужно только его пожевать или посечь ножом, чтобы он пустил сок. Резаные стеклом и колотые гвоздем раны заживали за три дня. Неоднократно проверено на себе.
 показать весь комментарий
 
 
за три дня? Они и так бы зажили если организм в норме. Это как "если простуду не лечить, то она проходит через неделю, а если лечить - то за семь дней"...
 показать весь комментарий
 
 
Да, я и сейчас, чуть где ранка загнивает, кладу подорожник. Ни разу не подвел.
 показать весь комментарий
 
В какой ещё Медыке?
Медыка - это Польша.
А с украинской стороны - Шегини.
 показать весь комментарий
 
 
А что смутило? С Украины его благополучно выпустили, а в Польше, похоже, более совестливые оказались люди.
 показать весь комментарий
 
 
Точно. В ст. так и написано - изъятие контрабанды янтаря таможенниками и налоговой службой в Подкарпатском воеводстве. Украинская таможня дала "добро" Нет у нас своих Верещагиных

 показать весь комментарий
 
 
янтарный камень, купленных - заголовок писал АЛБАНЕЦ?
 показать весь комментарий
 
 
не, ну так грузин пояснил наверное - "этат камен, купленных дла лечебный цел"
 показать весь комментарий
 
 
Не зря говорят, что читать во время еды вредно.)))
 показать весь комментарий
 
 
Особенно вредно читать во время еды газеты! Классика, бшин.
 показать весь комментарий
 
 
Ото нечево чяй в два ночи пить, вискарь нужно пить с тёлочьками)...
 показать весь комментарий
 
 
Шо к человеку придолбались? Он его украл? Нет, купил. Мог его кинуть в костер или съесть? Мог.. Твари ненасытные. То им расстаможка копеечного автохлама нужна за 10000$, то налог на воздух...
 показать весь комментарий
 
 
"Железная" логика Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 2996 . Если чел. купил скрипку Гварнери или иконку 17 века то для того чтобы шашлык пожарить Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 4997 ? Ты что контрабасов дураками считаешь? Или таможенников идиотами Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 6088 ?
 показать весь комментарий
 
 
Со своей вещью владелец вправе делать то, что он хочет, а не то что ты ему "рекомендуешь"!
 показать весь комментарий
 
 
Ясно - ты зебил!!!. Изучи, недоумок, для начала нормативные документы. К примеру "Таможенный кодекс Украины". Для, зибельнутых поясняю. У тебя есть баксы. ты можешь их пропить, потратить на лядей или просто подтереть свое очко. Но это здесь в Украине. Но пересекая границу ты обязан валюту задекларировать. Так и с этим куском янтаря. Хотя кому это рассказываю? Зебилу!!!
 показать весь комментарий
 
 
А чё ты так разнервничался, дебил служивый? Кокарда надавила на остатки мозгов? А за таможенных сук ты мне можешь не рассказывать, я с этими бандитами-******** контактирую по работе очень много лет и судя по твоим воплям - ты один из них
 показать весь комментарий
 
Что за ахинею ты нацарапал? Я в твою зебильную башку про Закон знания вкладываю, а ты мне про таможенников. Давай еще про гайцев, пожарников поплачь. Недаром вас прозвали -зебилами. И это еще очень мягко. Теперь понятно что ликбез в Трускавце действительно был нужен. Чтобы косинус с косяков не путали
 показать весь комментарий
 
Повторяю вопрос (для тупых):"А чё ты так разнервничался, дебил ?" Кстати, слово "косинус" тебе подсказал старший по званию или должности?
 показать весь комментарий
 
Твой вопрос туп, как и ты. Ты, зебильное недоразумение, уже и с темы спрыгнул. Разговор про контрабанду янтаря был. Но шантрапе в шортах абы поскулить. Общение с такими зебилами как ты, считаю бесполезной тратой времени. Надеюсь ума хватит это схавать и заткнуться, зомбизил?
 показать весь комментарий
 
В шортах?!?
Но ты свои обоссаные кальсоны, выданные каптёрщиком, носишь круглогодично и чистые получаешь 25 июня ( в профессиональный праздник)? Декларанты не говорят:"Мущина, у вас завязки от кальсон развязались.. Наступить можете..."?
 показать весь комментарий
 
Зато ты с казённой бутылки не спрыгивал и не спрыгнешь, Вертухай Запрещалыч Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 1698
 показать весь комментарий
 
На раз! Ты к любой вагине затычка?
На два! Тебе еше ипальник не чистили за встревание в чужие разговоры?
На три! У тебя, додик, видать большой опыт по сидению на стеклотаре. Обиженный на весь мир?
И последнее. подшконичник. Вертухаи таким как ты резиновые палки в зп. вставляют. Усек, чертило ?
 показать весь комментарий
 
и что, это повод ментам грабить людей?
теперь поделят между мусорскими начальниками, обшаривают людей похлеще урков..
 показать весь комментарий
 
 
что с этим камнем? конфисковали в чью пользу? или просто ментушки поделили между собой?
 показать весь комментарий
 
 
А против украинских пограничников которые пропустили уголовное производство открыли?
 показать весь комментарий
 
 
Грузин вез добытое евреем розенблатью к полякам в польшу из украинской Уараины в грузинской сумке... за этот период евро-украинскому еврею пашинскому капнуло на зарубежных счетах по счетам пока евро-украински зеленский торговался с греческим Варфоломеем
 показать весь комментарий
 
 
И так Розенблат уже третий раз этот камень продает
 показать весь комментарий
 
 
20000 злотых это $5000. Иногда люди и на себе побольше золота и украшений носят. Удивили... Похоже просто грузина ограбили.
 показать весь комментарий
 
 
ЗАДОЛБАЛИ НИЩЕБРОДЫ ВСЕХ СТРАН ШАСТУЮЩИЕ ПО УКРАИНЕ !!!
 показать весь комментарий
 
 
... сказал житель БОГАТОЙ и ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ Украины. Грузин вез из Украины в Польшу 800-граммовый янтарный камень, купленных "для лечебной цели" - Цензор.НЕТ 6178
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх