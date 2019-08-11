 В ходе ссоры мать ударила пьяного сына ножом в сердце, - полиция Закарпатья

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, ночью 9 августа в Мукачевское районное отделение полиции поступило сообщение от медиков скорой помощи, что они констатировали в селе Кузьмино смерть местного жителя, на теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила в комнате дома бездыханное тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением в область сердца.

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Сначала мать пострадавшего уверяла, что сын покончил жизнь самоубийством. Однако правоохранители установили, что около полуночи между женщиной и ее сыном (последний находился в состоянии алкогольного опьянения) возникла ссора, в ходе которой 59-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла им сыну удар в область сердца. Далее вызвала скорую, однако врачи уже только констатировали смерть мужчины.

По факту умышленного убийства (ст.115 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Фигурантку дела сначала задержали в порядке ст.208 УПК, а дальше суд избрал ей меру пресечения - ночной домашний арест. Следствие по делу продолжается.