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 В ходе ссоры мать ударила пьяного сына ножом в сердце, - полиция Закарпатья

Следователи Мукачевского районного отделения полиции начали уголовное производство по факту убийства мужчины в селе Кузьмино. В совершении данного преступления правоохранители подозревают мать убитого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, ночью 9 августа в Мукачевское районное отделение полиции поступило сообщение от медиков скорой помощи, что они констатировали в селе Кузьмино смерть местного жителя, на теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила в комнате дома бездыханное тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением в область сердца.

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Сначала мать пострадавшего уверяла, что сын покончил жизнь самоубийством. Однако правоохранители установили, что около полуночи между женщиной и ее сыном (последний находился в состоянии алкогольного опьянения) возникла ссора, в ходе которой 59-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла им сыну удар в область сердца. Далее вызвала скорую, однако врачи уже только констатировали смерть мужчины.

По факту умышленного убийства (ст.115 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Фигурантку дела сначала задержали в порядке ст.208 УПК, а дальше суд избрал ей меру пресечения - ночной домашний арест. Следствие по делу продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3142305
 
   
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..не= 7-8... где-то такая практика по бытовым со смягчающими...
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Село Кузьмино, Мукачевский р-н, Закарпатская обл.
В ходе ссоры мать ударила пьяного сына ножом в сердце, - полиция Закарпатья - Цензор.НЕТ 5779
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Мама сделала то, что не успел сделать самогон.
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