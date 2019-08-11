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 Политика Украины
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 Заявление Эрдогана о непризнании оккупации Крыма очень важно для крымских татар, - Джемилев

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает оккупацию Крыма, очень важно для крымских татар.

Об этом сказал агентству "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Кырымоглу.

По его словам, после оккупации Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", - сказал Джемилев.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142304
 
   
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Пффф, а сегодня итальянская Сися или Изя, караче Ленка-говнометчица, говорила , что Эрдоган признал Крымнаш. От ведь брехуха, чаобамбина.
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без украинцев Крым будет кацапский
татарье умеет только прятаться за спинами ВСУ
где эти смелые чурки????
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