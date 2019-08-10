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Все про:задержание (5461) протест (4503) Россия (73580)

 Более 320 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России

В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе.

После завершения согласованной с властями акции "Вернем себе право на выборы" в Москве, в которой приняли участие около 60 тысяч человек состоялась несогласованная демонстрация в виде "гуляний" по центру города, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

К этому призвали сразу несколько российских политиков. В частности Борис Золотаревский, начальник штаба политика Ивана Жданова, предложил прогуляться в сторону администрации президента России Владимира Путина.

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"Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального.

В свою очередь, Следственный комитет РФ предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".

Центром Москвы по направлению к администрации президента РФ пошли сотни людей. Вход в администрацию окружила полиция, вблизи стояли автозаки. В центре Москвы из-за призывов к несогласованным властями акции протеста усилили меры безопасности. Росгвардия перекрыла проход на Бульварном кольце. По состоянию на 21:00 по киевскому времени "гуляния" начали затихать.

Между тем сторонники Навального 10 августа провели акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. В четырех городах России к 22.30 мск были задержаны 325 человек, из них 229 - в Москве, сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо". Сначала задержания были преимущественно в Санкт-Петербурге (всего 81), но во время "гуляний" их количество стало стремительно расти и в Москве (229). "ОВД-Инфо" и издание "Медуза" сообщили, что отдельных митингующих били.

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Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.

Источник: https://censor.net.ua/n3142302
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюся ОМОН відбив їм нирки?
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Вот дались нам эти руцкие новости?
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
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Вони цілими поколіннями пратєстуют.
До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 5871
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Лавировали корабли да не вылавировали До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 619
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Наверное в Аду смола закончилась.. вот черти в Москву и Россию побежали..
да уж чего больше всего боятся-то и случается....а Путин и его банда боится жутко хоть каких то намеков и проявлений- как в Украине... вот ему и мерещится вокруг все самое жуткое и страшное... да и вообще им оленеводам не понять- что такое просто человеческая свобода сами то они для себя родимых не свободны в златых клетках своих грехов смертей иных на себе в закрытых...и какая же это свобода... проклятие одно да и только...а после смерти на что им расчитывать.... не на что... свои Души поди по несколько раз у Диавола перезакладывали..
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Та шо ж так тут пиарят эти "протесты"?
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за нашу і вашу свабоду! Тіко шось вони про нашу не волнуюця
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Згоден . Цензор уже запарил этой московией .
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Надо раскачивать коцабскую лодку любыми способами
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А нам шо до того який ватник сидітиме в тій Дупі?
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Вот и я удивляюсь,
Ну стерпели , что жена главы СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ до сих пор не отказалась от руцкого паспорта!!!!!
Но столько в день в Цензоре про протесты писать? Лучше бы писали про качество дорог в Германии
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Увага пересічних спрямовується в потрібне русло, відволікаючи від крамольних думок. Технологія перевірена.
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Вони цілими поколіннями пратєстуют.
До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 5871
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любят русские люди бунтовать.
встанут на колениперед барским домом стоят подлецы!
и ведь знают, что бунтуют и все равно стоят!
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325 з 140 мільйонів...Це надєжда нашої «Партіі міра» ?
Не густо...
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да пофиг на этих скаленцев, малоВато.
уверен, что в 14 с криком "намкрыш" они на ху*ло молились.
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мне вот это понравилось....
И коментарий за кадром храброго руського рыцаря.. До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 8508



До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 9034 Kavkaz Center @newkc14·12 мин

#Москва. Путинские #менты за работой. Кулаком в солнечное сплетение женщине, поддых и руки "ласточкой". Профессионалы...! #путин #митинг #допускай #площадь_сахарова
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160287163973611521

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Как тут уже писали в другой ветке:"Митинги в Лаптерейхе -это один за всех, все за фотоаппараты".
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а вот здесь инвалида скрепно прессуют .... - по руськи...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160270695118585856

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Родился на Срасее -значит на всю жизнь инвалид. Кем бы там не был.
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Вот дались нам эти руцкие новости?
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
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МалоВатьі повязали)))
Одна польза, кремлеботьі в инете теперь трахают мозк вате)))
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Русские протестуют, только против действий Власти. ...против русской Власти протестуют только евреи -- но щас евреи заняты в Украине, построением русской Власти ... -- и русским дома, трошки некомфортно... -- перетопчутся...
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Я искал фотки и был удивлен. Протестуют буквально повсюду, от Азии до Америки. В основном молодежь. И никто в Украине. Лол.
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После того как "прикрутили" евробляхеров я бы тоже не рискнул. Нацжены не в счет, это дрессированные титушки.
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Кто тебе сказал, что прикрутили? Старая власть пошла на уступки. Действие отсрочки пролонгировано. Новая власть обещает вопрос решить законодательно, приняв низкие тарифы на растаможку, когда ВР соберется. Тебя в запоребрике плохо поинформировали. Иди спать, Ваня. Вотки здесь нет.
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Какой-то новоявленный поп Гапон кацапских холопов к сцарю после митинга вел... Больше ста лет прошло, а на Сколенвставалии ничегошеньки не меняется...
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Давайте собирайтесь и на палю Куйла, покажите пример постсовку
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Ты имел ввиду на бутылку они сядут все дружно? Спасибо, такой пример не нужен.
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Слапатоедов нужно убивать, а не задерживать... До 325 учасників протестів за вільні вибори затримано в чотирьох містах Росії - Цензор.НЕТ 9404
Пусть идут работать, нехрен майданить, лодыри, ...лять, казламордые...
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Карочє, там такой замуд.

Нєкоториє росіянци обурились, шо там по-бєспрєдєлу з виборів знімають незалежних кандидатів і вони вийшли на несанкціонований мітинг.

Мєльдоські мусора там багатьох відлупили, ще більше затримали. Деяким взагалі шиють по кілька років в'язниці.

Це обурило ліберальну мєльдонську общєствєнность і вони сьогодні вийшли на мітинг. Санкціонований. Уявляєте? Їх так вкурвило свавілля влади, що вони пішли та попросили у влади дозволу проти цієї влади пообурюватися в спеціально отвєдьонном для цього мєстє.

Однією з вимог мітингувальників була - звільнити затриманих та припинити бєспрєдєл.

І що зробила влада? Правильно, затримала після санкціонованого мітингу ще пару сотень мітингувальників.

Не здивуюсь, що таке свавілля змусить доведених до точки кипіння росіянцєв попросити у влади дозвіл аж на два мітинги поспіль!!!

#СтранаТєрпіл (Денис Пятигорец)
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Затонетбанндер и разрешают гаварить па руцки)))
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Не, так не по-честному. Я ждала, что будут жечь покрышки, начнётся рывалюция, из мавзолея вынесут засушенного Членина поставят на броневике и начнут штурмовать крымль. Ху#ло под страхом смерти отречётся от престола, но успеет назначить нового сцаря по имени Димитрий Ананьевич Ведмедев. Ничего не произошло, масквачи вышли, проветрились и ушли.
Но на сегодня вроде как анонсировали, что будут гонки на автозаках по дороге ярости. Ватета вот конечно прикольно, ватета они придумали, аж завидно как-то стало, что на кацапии так весело. Нужно и нам что-нибудь весёленькое придумать, как-то слишком скучно мы живем. Па приколу выбрали президента и всё, веселье закончилось?
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смотрел я днем эти "протесты" русни на мокселе. Так там беглые кусюки загнали стадо мокшан на одну открытую площадку и стреножили кого посчитали нужным. Короче русня это сцыкливое стадо свинособак.
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