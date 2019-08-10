 Более 320 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России

После завершения согласованной с властями акции "Вернем себе право на выборы" в Москве, в которой приняли участие около 60 тысяч человек состоялась несогласованная демонстрация в виде "гуляний" по центру города, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
К этому призвали сразу несколько российских политиков. В частности Борис Золотаревский, начальник штаба политика Ивана Жданова, предложил прогуляться в сторону администрации президента России Владимира Путина.
"Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального.
В свою очередь, Следственный комитет РФ предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".
Центром Москвы по направлению к администрации президента РФ пошли сотни людей. Вход в администрацию окружила полиция, вблизи стояли автозаки. В центре Москвы из-за призывов к несогласованным властями акции протеста усилили меры безопасности. Росгвардия перекрыла проход на Бульварном кольце. По состоянию на 21:00 по киевскому времени "гуляния" начали затихать.
Между тем сторонники Навального 10 августа провели акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. В четырех городах России к 22.30 мск были задержаны 325 человек, из них 229 - в Москве, сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо". Сначала задержания были преимущественно в Санкт-Петербурге (всего 81), но во время "гуляний" их количество стало стремительно расти и в Москве (229). "ОВД-Инфо" и издание "Медуза" сообщили, что отдельных митингующих били.
Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.
да уж чего больше всего боятся-то и случается....а Путин и его банда боится жутко хоть каких то намеков и проявлений- как в Украине... вот ему и мерещится вокруг все самое жуткое и страшное... да и вообще им оленеводам не понять- что такое просто человеческая свобода сами то они для себя родимых не свободны в златых клетках своих грехов смертей иных на себе в закрытых...и какая же это свобода... проклятие одно да и только...а после смерти на что им расчитывать.... не на что... свои Души поди по несколько раз у Диавола перезакладывали..
Ну стерпели , что жена главы СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ до сих пор не отказалась от руцкого паспорта!!!!!
Но столько в день в Цензоре про протесты писать? Лучше бы писали про качество дорог в Германии
встанут на колениперед барским домом стоят подлецы!
и ведь знают, что бунтуют и все равно стоят!
Не густо...
уверен, что в 14 с криком "намкрыш" они на ху*ло молились.
И коментарий за кадром храброго руського рыцаря..
Kavkaz Center @newkc14·12 мин
#Москва. Путинские #менты за работой. Кулаком в солнечное сплетение женщине, поддых и руки "ласточкой". Профессионалы...! #путин #митинг #допускай #площадь_сахарова
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160287163973611521
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160270695118585856
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
Одна польза, кремлеботьі в инете теперь трахают мозк вате)))
Пусть идут работать, нехрен майданить, лодыри, ...лять, казламордые...
Нєкоториє росіянци обурились, шо там по-бєспрєдєлу з виборів знімають незалежних кандидатів і вони вийшли на несанкціонований мітинг.
Мєльдоські мусора там багатьох відлупили, ще більше затримали. Деяким взагалі шиють по кілька років в'язниці.
Це обурило ліберальну мєльдонську общєствєнность і вони сьогодні вийшли на мітинг. Санкціонований. Уявляєте? Їх так вкурвило свавілля влади, що вони пішли та попросили у влади дозволу проти цієї влади пообурюватися в спеціально отвєдьонном для цього мєстє.
Однією з вимог мітингувальників була - звільнити затриманих та припинити бєспрєдєл.
І що зробила влада? Правильно, затримала після санкціонованого мітингу ще пару сотень мітингувальників.
Не здивуюсь, що таке свавілля змусить доведених до точки кипіння росіянцєв попросити у влади дозвіл аж на два мітинги поспіль!!!
#СтранаТєрпіл (Денис Пятигорец)
Но на сегодня вроде как анонсировали, что будут гонки на автозаках по дороге ярости. Ватета вот конечно прикольно, ватета они придумали, аж завидно как-то стало, что на кацапии так весело. Нужно и нам что-нибудь весёленькое придумать, как-то слишком скучно мы живем. Па приколу выбрали президента и всё, веселье закончилось?