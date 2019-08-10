 Более 320 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России

После завершения согласованной с властями акции "Вернем себе право на выборы" в Москве, в которой приняли участие около 60 тысяч человек состоялась несогласованная демонстрация в виде "гуляний" по центру города, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

К этому призвали сразу несколько российских политиков. В частности Борис Золотаревский, начальник штаба политика Ивана Жданова, предложил прогуляться в сторону администрации президента России Владимира Путина.

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"Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального.

В свою очередь, Следственный комитет РФ предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".

Центром Москвы по направлению к администрации президента РФ пошли сотни людей. Вход в администрацию окружила полиция, вблизи стояли автозаки. В центре Москвы из-за призывов к несогласованным властями акции протеста усилили меры безопасности. Росгвардия перекрыла проход на Бульварном кольце. По состоянию на 21:00 по киевскому времени "гуляния" начали затихать.

Между тем сторонники Навального 10 августа провели акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. В четырех городах России к 22.30 мск были задержаны 325 человек, из них 229 - в Москве, сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо". Сначала задержания были преимущественно в Санкт-Петербурге (всего 81), но во время "гуляний" их количество стало стремительно расти и в Москве (229). "ОВД-Инфо" и издание "Медуза" сообщили, что отдельных митингующих били.

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Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.