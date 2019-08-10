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 Политика Украины
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 "Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ

В оккупированном Алчевске люди подают документы для получения "паспортов "ЛНР".

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в Алчевске наблюдатели видели около 30 человек (мужчин и женщин разного возраста), стоявших в очереди перед зданием.

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"Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года. Также члены патруля Миссии видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет), которые вышли из данного здания с "паспортами "ЛНР" в руках", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142301
 
 
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А как же святые Минские соглашения???? Или Зеля, как то не может понять, что от него ждут ДРУГИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!!!!!
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А хто написав іпідписав "святі мінські угоди"?
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Написали помощники Путина. А подписал гражданин Кучма.
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Ти вважаєш, що він виправитися і щось почне розуміти?😏
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Рассиюшка, к которой стремятся Лугандонцы и Донбассяне.. ВиЛичие и дУховность, пля!
"Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2603
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Вот что задумал президент Зе - "Президент Украины готовит историческую встречу лидеров США, Франции, Германии, России и Украины. На этой встречи Зеленский предложит исторический договор, по сути это будет «Будапешт 2». Уже известно, что этот договор обсуждается и в России, и в США, и в Германии, и во Франции. Никаких претензий у сторон нет. Следуя этому договору, Донбасс возвращается в юрисдикцию Украины, Россия выводит свои войска, а за Крым Украина получает 50 миллиардов долларов компенсации. Данный договор должен быть подписан уже в ближайшее время." ...хм..Как вам ?! окуели?! я слегка тоже !!!
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Взагалі то в статті мова про ОБСЄ, а не про ОБС. "Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7160
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- Всё сено сжёг. Да какое сено! Чистый клевер…
- Ладно врать-то! Чистый клевер… У вас всё осокой заросло да лопухами.
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна!
- У меня воз сена сто́ит десять рублей.
- Стоить-то оно сто́ит, да никто ж его не покупает.
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