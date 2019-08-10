 "Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в Алчевске наблюдатели видели около 30 человек (мужчин и женщин разного возраста), стоявших в очереди перед зданием.

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"Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года. Также члены патруля Миссии видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет), которые вышли из данного здания с "паспортами "ЛНР" в руках", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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