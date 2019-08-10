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Все про:Крым (21713) обыск (1334) прокуратура (3595) Херсон (587)

 Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ

В Херсоне в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию проводится обыск на судне "Мария".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию в Херсоне проводится обыск на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне проводится обыск.

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Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142300
 
 
 Топ комментарии
 
Обыск? Ищут на бортах характерные следы швартовки в Севастополе?
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
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Отец Солдата

@uspenovka19632

Що вони там хочуть знайти?!Судно повинно бути заарештованим та вже виставленим на аукціон,щонайменше,заарештованим,разом з тими,хто керував процесом та співучасниками.
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Крим тимчасово окупована територія України, салага.
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Обыск? Ищут на бортах характерные следы швартовки в Севастополе?
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
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Лариса Лисняк:
Чем ближе к линии фронта, тем "страннее" разговоры в транспорте



http://ukrrudprom.com/digest/Larisa_Lisnyak_CHem_blige_k_linii_fronta_tem_strannee_razgovori_.html

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Отец Солдата

@uspenovka19632

Що вони там хочуть знайти?!Судно повинно бути заарештованим та вже виставленим на аукціон,щонайменше,заарештованим,разом з тими,хто керував процесом та співучасниками.
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А чому так звана прокуратура АРК послуговується не державною мовою ?
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Интересно и то, что нет украинской версии этой статьи...
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Украденное не стает собственностью вора. Никогда.
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До чого тут рашка ?
По-перше, вони переїхали в Херсон, ота прокуратура АРК.
По-друге, прокуратура АРК - підрозділ Прокуратури України і тому повинна використовувати лише українську мову.
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Кац, а чого ти не на расєє, а втік до Африки і повчаєш нас звідти?
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Путин, серьёзный и суровый политик!
Держится при любых ударах -- его страна -- его страна!
...заладили фуйню... ...ну, ошибся он при "покорении Крыма" -- зато на Донбасе не ошибся -- и всё у него работает... ...аж до Зелёного презика.
Що делать? ... ...а я знаю? Хунту надо лютую -- да нескем.
Ляжет Украина под ЕС и Россию -- США констатируют...
А шо вы хотели? -- если боольной сам не хочет лечиться, то хто ему врач?
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А які бариги зараз наживаються на війні і чому на фронті не дають стріляти в торгових партньоров?
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"Хунту надо лютую -- да нескем"
Опираясь на это ключевое слово и было необходимо делать выбор во втором туре...
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Кому делать выбор -- тому, кого нет? ...я шо-то растерялся...*)
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-- никого не развелося! -- просто всех не учли на старте ...
Где националисты и бандеровцы? ...антикоммунисты и пацифисты? -- где все эти люди, чья это дача!? *)
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А Прокуратура Крыма как то не видела, что три года Керченский мост строился из украинского щебня. А ведь это не одна тысяча тонн.
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і ця історія засвідить те, про що ми кричали перед виборами 21 квітня: зебіл як преЗЕдент - буде надзвичайно слабкою фігурою в українському таборі, нездатним адекватно реагувати на провокації *****.
Скоріш за все, і це судно після його втручання "позвоню ьаканову" - відпустять.
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