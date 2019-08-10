 Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию в Херсоне проводится обыск на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне проводится обыск.

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