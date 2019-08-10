 Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию в Херсоне проводится обыск на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.
В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне проводится обыск.
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
Чем ближе к линии фронта, тем "страннее" разговоры в транспорте
http://ukrrudprom.com/digest/Larisa_Lisnyak_CHem_blige_k_linii_fronta_tem_strannee_razgovori_.html
Отец Солдата
@uspenovka19632
Що вони там хочуть знайти?!Судно повинно бути заарештованим та вже виставленим на аукціон,щонайменше,заарештованим,разом з тими,хто керував процесом та співучасниками.
По-перше, вони переїхали в Херсон, ота прокуратура АРК.
По-друге, прокуратура АРК - підрозділ Прокуратури України і тому повинна використовувати лише українську мову.
Держится при любых ударах -- его страна -- его страна!
...заладили фуйню... ...ну, ошибся он при "покорении Крыма" -- зато на Донбасе не ошибся -- и всё у него работает... ...аж до Зелёного презика.
Що делать? ... ...а я знаю? Хунту надо лютую -- да нескем.
Ляжет Украина под ЕС и Россию -- США констатируют...
А шо вы хотели? -- если боольной сам не хочет лечиться, то хто ему врач?
Опираясь на это ключевое слово и было необходимо делать выбор во втором туре...
Где националисты и бандеровцы? ...антикоммунисты и пацифисты? -- где все эти люди, чья это дача!? *)
Скоріш за все, і це судно після його втручання "позвоню ьаканову" - відпустять.