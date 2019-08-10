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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:Москва (2657) протест (4503) Россия (73580)

 Протесты в Москве: у задержанного режиссера телеканала Васильева забрали инсулин и проводят следственные действия прямо в реанимации

Режиссер телеканал "Доктор" Дмитрий Васильев стал 13-м фигурантом дела о массовых беспорядках, которое СК возбудил после протестов 27 июля, теперь к нему не пускают адвоката.

Об этом говорится в обращении секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Адвокат Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко сказала "Эху Москвы", что сейчас он в тяжелом состоянии из-за того, что следователь изъял инсулин. Татьяна Прилипко подчеркнула, что Дмитрий Васильев был доставлен в Следственный комитет ночью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

По словам адвоката от ОВД-Инфо Татьяны Прилипко, его допрашивали в Следственном комитете до 5:30 утра. У Васильева диабет, но ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. Приезжавшие ночью врачи скорой помощи заявили, что не имеют права писать справку о невозможности проведения следственных действий.

В настоящее время Васильев находится в статусе подозреваемого в участии в массовых беспорядках. Обвинение ему пока не предъявили.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на куждую субботу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142299
 
 
 Топ комментарии
 
Ivan Buben‏ @bubenfire 3 ч.3 часа назад

Единственный лозунг с которым сейчас должны выходить люди в России
это возврат Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе и в Сирии.
Без осознания своего преступления и его искупления противники режима путина так и останутся его подельниками.
Такими же бесславными ублюдками
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ДИАБЕТИК БЕЗ ИНСУЛИНА МОЖЕТ УМЕРЕТЬ В ТЕЧЕНИИ 3 ДНЕЙ... ВОТ И ДУМАЕТЕ ЧТО РУСКИИ ЗА ЛЮДИ...
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Не в тему но все же это хохма!!! Война еще не началалась но тут уже такое---- Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за КашмираКорреспондент.net, Сегодня, 22:16!!!------- У нас кричат война с РФ больше 5 лет и .....Объемы торговли между РФ и Украиной растут, несмотря на взаимные санкции7 августа, 2019 - 10:27. //day.kyiv.ua/ru/news/070819-obemy-torgovli-mezhdu-rf-i-ukrainoy-rastut-nesmotrya-na-vzaimnye-sankcii .
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- Почему вы, украинцы, радуетесь, когда ОМОН бьет нас ( других русских, которые против Путина)?
- ***, начните ******* мусоров и мы порадуемся, что вы мусоров *******.
(C)
@slevo4kin
🤔
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так...багато русскіх проти путіна...тому, що Київ досі не взяв...
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В Америке граждане собираются вместе в центре города и лечатся от блох. Добрые полицейские никому не откажут. Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 7436

Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 5942
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Даже у Львові в кращі роки не ******* так рускоговорящих..., як недавно в Москві... 😄
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Дивлюся на ці фото і чомусь пригадую совкову пісеньку, яку завжди крутили 1.05, 7.11 і ще пісенька була обов'язковою для репертуару всіх духових оркестрів:
"Сегодня мьі не на параде, мьі к камунизьму на пути
В камунистической бригаде - с нами лелин впереди..."
Вперед, рашко!
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ванья так масквичей на бутылки садит кусюк и рузге получаю люлей от беглеца и только скулят прыгая на бутылках
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