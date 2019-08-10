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 Политика Украины, Общество
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 "Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО

Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров через адвокатов передал дочери письмо.

Об этом она рассказала в фейсбуке, пишет Цензор.НЕТ.

"Мой отец на суде по продлению стражи передал через адвокатов письмо. Каждый раз, когда беру в руки его письма, очень тяжело сдержать слезы", - отметила она и процитировала полученное письмо.

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В нем, в частности, Эдем Бекиров благодарит всех за поддержку, благодаря которой находит силы и выдерживает незаконное нахождение в условиях СИЗО.

"Более восьми месяцев слышу сфабрикованное дело по отношению к себе. Восемь месяцев несправедливости, восемь месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще прибавились за стенками СИЗО. Но любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа", - говорится в письме.

"Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить! Аллах хысмет этсе, я выдержу все", - подчеркнул Бекиров.

Он также возмутился арестами ни в чем не виновных активистов.

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"Еще до своего ареста я очень переживал арест Ильми Умерова, Асана Чапуха, Казим Аметова, Руслана Трубача, Бекира Дегермеджи (не мог представить каково больным находиться в условиях СИЗО). Руслан Трубач был братом и помощником. В конце туннеля показал свет. Не виновны и молодые ребята , братья Абдуллаевы, Сейран Салиев, Владимир Балух... А сын нашего земляка, Айдер Салетдинов? За что?? За что Сервер Мустафаев?? Молодой парень, семьянин, сколько в нем воспитанности, честности, благородства", - пишет автор письма.

В конце его Бекиров напомнил о приближении Курбан Байрама и призвал всех крымских татар держаться вместе: "Хочу, чтобы наш крымскотатарский народ оставался сплоченным!!! Бирликте — къувет!".

Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить, - Бекиров передал письмо из СИЗО 01

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

8 августа суд в оккупированном Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Эдема Бекирова до 11 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3142298
 
   
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****** КАЦАПСКАЯ, нахлебалась секелёвской блевотины???
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Держитесь как можете.Чучма пи.р рыжий возил спецназ в Крым бить татар,а 2014 год показал,что пиз..от нужно вату было(((
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Бекиров. ВСЕХ НАКАЖУТ ЗА ЭТО ЗЛО.
Гитлер с командой сдох и путлер с командой сдохнет. ЗЕбилов просьба задуматься о перспективах .
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Вот в Германии сейчас все ХФАЩИСТЫ И ( о боже ) ДАЖЕ БАНДЕРОВЦЫ- ВСЯ Германия говорит на немецком. Меню в ресторанах на немецком, на дорогах указатели ( о Боже) на немецком, радио на немецком и т д.
Украине пока до Германии далеко - малоросы совсем обнаглели -не хотят учить украинский😀😀😀
А вам Sergio ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , ибо попадете на гиляку за такие посты . А о бане для вас я лично позабочусь
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Відомо хто ви і вона! Вашу кацапську суть не приховує український прапор.
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Да бесят такие, свалит из страны и начинают патриотизму учить, втирают про малоросов при этом сами не зная украинского языка.
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А ще напишіть про тих, хто теревенить про українську мову кацапським суржиком😏
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Відповідаючи тролю, тим більше кацапу (який не приховує своєї локації), Ви ніби ставите троля на людський рівень. З ними треба розмовляти як з нижчою протоплазмою. Або спамити відразу.
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(о Боже)
Весь пост на кацапском наречии!
(о боже)
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Хаха, угар просто, путин в кожанке катает по Крыму на мотоцикле, а Аксенов сидит в коляске.)))
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Эх татары, понимаю я вас... Тяжело вам было укоренится/вернуться на Родину.
Неоднократно советовал знакомым татарам: пресуйте этих располодивщихся рашиноилов. ... Увы. Держись... Знаю многие готовились при заворушке уйти, многие так и сделали... В общем зная подноготную судить вас не могу... Но вы могли сделать больше...
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