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 Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция

В результате наезда погибла женщина-пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 августа на улице Хуторивка во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 47-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 41-летнюю жительницу Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области. В результате наезда женщина получила телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142297
 
 
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Звичайно, шкода жінку, але новина взагалі ні про що - ані обставин, ані подробиць.
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навіщось вказали марку авто - контрреклама чи реклама - нєхарашо в любом случайє
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Жінка переходила по пішохідному переходу? - Бо тих хто бігають по дорозі, плигаючи під колеса я б сам відстрелював.
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...когда по Львову ездию -- точно по танковым колеям -- сперваа немцы за совками гонялись, потом совки за немцами...
-- дорога на Тернополь -- Хитлер отдыхает... ...до Золочева ещё терпимо, потом даже мой Крайслер сдох -- когда на багати сэла свернули...
Правда, ремонт потом, на украинском сервисе, обшёлся чисто в копейки --38 евр. В Бундесе 800 слупили б...
А так ничё -- перед вокзальной брусчаткой притормозил -- до вокзала доехал.
Хороший Город Львов! -- если долго не смотреть...*)
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