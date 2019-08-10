 Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 47-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 41-летнюю жительницу Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области. В результате наезда женщина получила телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
-- дорога на Тернополь -- Хитлер отдыхает... ...до Золочева ещё терпимо, потом даже мой Крайслер сдох -- когда на багати сэла свернули...
Правда, ремонт потом, на украинском сервисе, обшёлся чисто в копейки --38 евр. В Бундесе 800 слупили б...
А так ничё -- перед вокзальной брусчаткой притормозил -- до вокзала доехал.
Хороший Город Львов! -- если долго не смотреть...*)