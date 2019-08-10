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 Политика Украины
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 Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"По информации, которую мы получаем от спецслужб ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло. Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Пасечник (главарь луганских боевиков - Ред.) даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3142296
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо "народу дамбаса" паспорти московії? В них же безвіз з "народом крима"! Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 3662
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эта крутта.скатертью дорожка.
повторите подвиг судетских немцев
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А почему она должна была вызывать???? За пять лет, все кому нужен русский паспорт его давно получили...
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Навіщо "народу дамбаса" паспорти московії? В них же безвіз з "народом крима"! Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 3662
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А почему она должна была вызывать???? За пять лет, все кому нужен русский паспорт его давно получили...
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ну?и ?где следующий шаг-чемодан,вокзал? Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 2352
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так донбасситы ж с вокзалом хотят в рашу переехать, есть у них такие мечты, только пока кремль эти мечты не разделяет
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Нужно чтобы российские паспорта раздавали по всей Украине и тогде все за всяких порохов и медведчуков свалят в родные края
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Вас, в ваших зауральских ...бенях(волынских бурштынных рудниках), не верно информировали))) Порох, для мечтателей о руцких пачпортах, является бандеровцем, и поэтому они голосовали за зебеню))) И сваливать в родные края они не хотят, там болота и очень холодно) Они хотят, чтобы рашка пришла к ним...
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Ты там в своём сибирском дыму ещё не задохнулся? Противогаз исправно одеваешь?🤔
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сам придумал? может кто и свалит, но большинству и тут неплохо живется, несмотря на бандеризацию и зубожиння
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У тебе тато мордвин а мама коза? Чи мама мордовка а тато казьол?
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По информации, которую мы получаем от спецслужб. От каких спецслужб? Как эти спецслужбы получают информацию?
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Есть люди на той стороне. Передают инфу.
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Громадные очереди и 17 тыс. за первые 2 месяца это нет ажиотажа?
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эта крутта.скатертью дорожка.
повторите подвиг судетских немцев
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вся инфа давно в нете валяется. Количество выданных паспортов и очереди связаны чисто физически с невозможностью обработать количество заявок и со сроками - три месяца с подачи заявления.
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Один из мечтателей... Но в зауральские ..беня он не хочет...
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Матиос давал инфу по данным прокуратуры, а про очереди тоже сюжетов хватает.
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а сколько это в процентах от населения?в дальнейшем число желающих будет падать, все кто хочет, сделают это в ближайшее время
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Это кто вам такое сказал??? Вы свои кацапские хотелки, оставляйте у себя...
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а я всегда топил за независимость Украины. За такие призывы нужно в морду давать
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может ты еще и против входа в ес, раз такой поборник независимости?
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а что, страны в ЕС независимостью не обладают? Это что-то новенькое в касабской методичке
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часть сувернетета члены ес теряют, в твоей методичке об этом ни слова?
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если только резервацию и только с 10 миллионами, более для обслуживания сельхозугодий не надо
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Шо-та не могу понять? Тука рад или Тука в печали от такой ситуации?
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Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука

После непродолжительной гражданской панихиды, толпа спокойно разошлась...(с)
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только что ПУЙЛО приехало в крым на мотоцикле "урал" в в коляске сидел аксенов ))))) трепещи Украина )))))
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Туке я не верю . Из непосредственного общения с жителями потусторонней территории знаю , что они стремятся получить паспорт ********* , но с сохранением Украинского . У многих это получается и на руках имеют три паспорта . Те , кто смогли так сделать , - этим гордятся .
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После деоккупации всех владельцев паспортов с двухглавой курицей отправить на исторические @б@ня к бярезкам, матрешкам и балалайкам.
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К сожалению , это будет тяжело сделать на практике .
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а чо вы так злобны в отношении дончан? это же не они устроили хероям семь котлов Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука - Цензор.НЕТ 9573
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У меня другая информация, общался как то по интернету с одной дамой из головки, по её словам за рашистским паспортом прям очередь
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