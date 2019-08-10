 Боец Нацгвардии погиб на Донбассе, за сутки - четыре обстрела наемников РФ, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи Пищевика (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы два обстрела - в районе Светлодарска (из автоматического гранатомета) и Луганского (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).
Также сообщается, что во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Напомним, 9 августа российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.
Трагічна новина вимагає поваги
до пам'яті загиблих захисників України,
а не з'ясування стосунків між вами!
Гарант капитуляціі, а не конституціі.
"Украина должна прекратить переговоры в Минске!!! По моему мнению, после событий в Павлополе первое, что следовало сделать, - это сказать: Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно! "
На такой шаг государству следует пойти после гибели 4 украинских воинов под Павлополем во время провозглашенного бессрочного перемирия. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
... почему его никто не слышит????....
П.С. Как говорит Саша Сотник, "Вова, не звони Путину, с дьяволом нельзя договориться, можно только этим обелить его перед Западом и снять с него санкции. Смерти солдат этим не прекратить"
К счастью, Зеленский - не Порошенко. Он на войне не зарабатывает. Он заинтересован в окончании войны, а не в ее эскалации. Поэтом, если понадобится, то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить. Чтобы боевые эпизоды не переросли в полномасшабную войну до последнего украинца.
А Саша Сотник вещает откуда-то из Европы и глубокомысленно поучает.
....если нет, то кто сказал, что зе на войне и "перемириях" не зарабатывает?
.... "то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить" - а в результате гибнут украинцы не? и как долго они должны гибнуть , а зе звонить?....
.....могу лишь процитировать Уинстона Черчилля..... да наверное не стоит.....