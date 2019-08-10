 Боец Нацгвардии погиб на Донбассе, за сутки - четыре обстрела наемников РФ, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи Пищевика (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы два обстрела - в районе Светлодарска (из автоматического гранатомета) и Луганского (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

Также сообщается, что во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Напомним, 9 августа российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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