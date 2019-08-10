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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 Боец Нацгвардии погиб на Донбассе, за сутки - четыре обстрела наемников РФ, - пресс-центр ОС

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи Пищевика (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы два обстрела - в районе Светлодарска (из автоматического гранатомета) и Луганского (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

Также сообщается, что во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Напомним, 9 августа российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142295
 
 
 Топ комментарии
 
///
"Украина должна прекратить переговоры в Минске!!! По моему мнению, после событий в Павлополе первое, что следовало сделать, - это сказать: Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно! "
На такой шаг государству следует пойти после гибели 4 украинских воинов под Павлополем во время провозглашенного бессрочного перемирия. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
... почему его никто не слышит????....
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когда подписывали перемирие говорили что будут расследовать нарушение перемирия, я так понимаю что это были просто слова.
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Всі ці договори про перемиря, лоховський розвод.
Гарант капитуляціі, а не конституціі.
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когда подписывали перемирие говорили что будут расследовать нарушение перемирия, я так понимаю что это были просто слова.
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Ну расследуют, ну и что. У нас типа СБУ не арестовывать на Украинской территории, потому, что сорвётся перемирие????
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 Администратор форума
Шановні користувачі, майте совість!
Трагічна новина вимагає поваги
до пам'яті загиблих захисників України,
а не з'ясування стосунків між вами!
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Всі ці договори про перемиря, лоховський розвод.
Гарант капитуляціі, а не конституціі.
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Пора позвонить и попросить повлиять. Боец Нацгвардии погиб на Донбассе, за сутки - четыре обстрела наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 469
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///
"Украина должна прекратить переговоры в Минске!!! По моему мнению, после событий в Павлополе первое, что следовало сделать, - это сказать: Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно! "
На такой шаг государству следует пойти после гибели 4 украинских воинов под Павлополем во время провозглашенного бессрочного перемирия. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
... почему его никто не слышит????....
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А его и никто не собирался слушать.Такие люди как Безсмертный просто "дымовая завеса" для ватников пришедших к власти.
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ты бойко с ахметом расскажи о "пришедших к власти"..поржут..
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А он сам себя слышит???? Или в Минск Пушкин с Лермонтов ездит???
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Наш зебілкомандантеміржвачка ждуть,коли ***** перезвонить і пообіцяє " просто больше нє стрєдять"....
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сам позвонит?))) долго ждать придется....ну конечно - у них же впереди вечность )))))
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А шо ж в Вове в Кремль опять не позвонили??? Или такой геройский поступок уже не под силу?
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Если сесть играть в карты с кидалой, будь ты хоть Петя, хоть Вова, ты полюбасу будешь обутым лохом, тут без вариантов.
П.С. Как говорит Саша Сотник, "Вова, не звони Путину, с дьяволом нельзя договориться, можно только этим обелить его перед Западом и снять с него санкции. Смерти солдат этим не прекратить"
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Ога. Не надо никуда звонить. Надо просто воевать до последнего украинца. Мы уже это слышали.

К счастью, Зеленский - не Порошенко. Он на войне не зарабатывает. Он заинтересован в окончании войны, а не в ее эскалации. Поэтом, если понадобится, то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить. Чтобы боевые эпизоды не переросли в полномасшабную войну до последнего украинца.

А Саша Сотник вещает откуда-то из Европы и глубокомысленно поучает.
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......вот про зароботки на войне Порошенко можно по подробней с документами и фактами.......
....если нет, то кто сказал, что зе на войне и "перемириях" не зарабатывает?

.... "то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить" - а в результате гибнут украинцы не? и как долго они должны гибнуть , а зе звонить?....
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У меня вопрос: а какую альтернативу Минску и перемирию видят те, кто их критикует? Идти в атаку? Скоро как раз будет 5 лет событиям под Илловайском. Желаете повторения? Увы, но Украине остается только дипломатия.
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..."остается только дипломатия" ....... дипломатия с Дьяволом?.....Вы это серьёзно?
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давайте послушаем, что вы предлагаете? Война до последнего украинца?
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......я ничего не предлагаю(так как не обладаю нужной мне всей информацией, что бы что то предлагать) я просто комментирую пост......
.....могу лишь процитировать Уинстона Черчилля..... да наверное не стоит.....
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За 20 днів загинуло 7 бійців. При мальдівському гетьмані щодня гинули десятки і сотні воїнів. Поганий мир краще хорошої війни. Звичайно, для тих, хто на цій війні не заробляє.
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......а с чего вы взяли, что не заробляє? .....любая война стоит коллосальных затрат .....затраты - это инвестиции .....если война продолжается, значит идут инвестиции и она выгодна, и кто то на ней зарабатывает...... а зарабатывает тот, кто рулит......а кто сейчас рулит?.....правильно, зе и его команда.....логично?
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Так зване "перемир'я " закінчилося після першого ж рашистського пострілу. .. Вофка Сопля. Закінчуй дурочку валяти . Або йди говнокомандующій нахрєн сам, або ж тебе придурка вперед ногами винесуть разом з твоїм кодлом
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Схоже,що ЗЄ запевнили богдан,разумков про домовленості з путіним і з ОРДЛО про припинення війни до середини вересня 9.09.2019 .Тому така була розгубленість ЗЄ ніби його на'бали і був його дзвінок-прохання путіну ,як партнеру з договорняка.Тому я повторюю,разумков представник ФСБ,як богдан -каламойскава?
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