EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Происшествия
  2209  83
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9264) Межигорье (787) Ющенко (11755)

 Следствие считает, что Ющенко выводил "Межигорье" с умыслом, но доказать, что в обмен на что-то, пока не может, - представитель ГПУ Радионов

Из-за недостаточности доказательств сообщение о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко осуществлено по статье 191, то есть завладение.

Начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио прокомментировал, как государство потеряло более полумиллиарда гривен вместе с резиденцией, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, земля выводилась из госсобственности в несколько этапов. "С начала 1990-х сама резиденция "Межигорье" имела статус государственной резиденции. Их было несколько, и они были закреплены специальными нормативными актами. Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и были переданы большинство этих объектов. Просто так вывести его из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей", - сообщил Радионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

При этом среди подозреваемых - не только Виктор Ющенко. Более того, есть несколько приговоров, вступивших в законную силу.

"Почему президент Ющенко, потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении восьми лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (следствия. - Ред.) - сверху вниз", - отметил прокурор.

Он сообщил, что из-за недостаточности доказательств сообщение о подозрении осуществлено по статье 191, то есть завладение.

"Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас у нас нет достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает. Пока мы не можем сказать, что он совершил преступление, мы его подозреваем в совершении преступления. И это версия следствия. На сегодня доказать, что это было в обмен на что-то, мы не можем", - подчеркнул Радионов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на почти $1 млн, - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Умысел, по версии следствия, состоял в соучастии в завладении.

"Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - пояснил прокурор.

Напомним, в начале августа Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Также смотрите: В деле "Межигорья" поставлена ​​окончательная точка: резиденция переходит в госсобственность, - Семерак. Инфографика

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

В начале августа 2019 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".

Источник: https://censor.net.ua/n3142294
 
 
 Топ комментарии
 
Ющенко с рыгами взасос целовался.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При рыгах Ющенко опять покоя им не дает
 показать весь комментарий
 
 
Ющенко с рыгами взасос целовался.
 показать весь комментарий
 
 
"Почему президент Ющенко, потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами

Источник: https://censor.net.ua/n3142294

Если бойцы Торнадо насиловали какого-то сепара, то в камере должен быть Аваков, потому что ему они подчинялись ?

Кстати, за последние 2 месяца сколько чиновников администраций арестовано за взятки ?

Они Зелемойскому подчиняются. Почему он не в камере ?
 показать весь комментарий
 
 
Нащет Торнадо и Авакова прямо в дырочку.
Тут особый случай.
Потому что Аваков слил ментов сепарам.
Переехали только из областного управления в Старобельск.
Сами они сепары сепарами.
А нормальных ментов которые не сепары бросили.
Их фотографии были на сепарских блокпостах их отлавливали когда они хотели выехать.
А это уже вторая подстава.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да не рыг Овощ как то подписал секретный указ про пожизненное обеспечение и пять лет Прысчавый жил за наш счёт...
 показать весь комментарий
 
 
у тебя, лугандонского нищеброда, счёта нет.

ты пенсионерам лугандонским ездишь в Лозовую пенсии с карточек снимать
 показать весь комментарий
 
 
Ты как то дебил. Я был в Лозовой, потому, что ехал в Киев по работе. Не сложилось. Я сам зарабатываю себе на жизнь, своим трудом. А ты мне здесь втираешь, что типа экономист, а правил продажи валюты в Украине не знаешь. Ещё ты писал, что твою работу оценили иностранные специалисты. В общем ты редкое трепло. Всё иди лесом.
 показать весь комментарий
 
 
очень мало текста. Выплесни эмоции по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе на эту тему уже ответил. Тебе недоразвитому серьёзного текста не освоить по причине умственной неполноценности
 показать весь комментарий
 
 
В смысле? Мне нечего с дерьмо обсуждать. Все иди лесом...
 показать весь комментарий
 
 
Мертві бджоли не гудуть - доказів нема 😁
 показать весь комментарий
 
 
Он времено исполняющим обязанности был.
 показать весь комментарий
 
 
Каким?
Через пастора Крым просрали...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, там путен напал, ввел войска, парализовал недееспособную на тот момент украинскую армию, нейтрализовал... а, забыл, а всралась невистка...
 показать весь комментарий
 
 
не грузи чувака справедливым патриотизмом ))

он сейчас не в моде.

шо дали, то и копипастит
 показать весь комментарий
 
 
а решение кто принимал и документацию готовил кто ?
 показать весь комментарий
 
 
Зажміть ющидлі яя в двері - він все розповість, ублюдок. Це лайно гірше його наступників і попередніків. Воно просрало 1. Міжнародний імідж України. 2. Шанс України стати дійсно розвиненою країною. 3. Надію людей.
Цього ублюдка ненавиджу більше всіх т.з. президентів України.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю все закончиться не более, чем пшиком. Пройдёт срок исковой давности и на этом все закончиться
 показать весь комментарий
 
 
бггг)ну это не для средних умов,которые до сих пор думают,что зебоба кого то посадит
 показать весь комментарий
 
 
Респект тому , хто робив цю картинку . Реально насмешили
 показать весь комментарий
 
 
далеко от меня . меня пригожен падло в саранск засунул
 показать весь комментарий
 
я никогда не писал, что ты ольгинский.
я всегда был уверен, что ты отечественный

я про картинку написал.
картинка ольгинская.
 показать весь комментарий
 
 
та хоть савушкинская , без разницы . главное шо отображает реальность .
 показать весь комментарий
 
Предлагаю взять бджол в заложники, и Ющ сразу расскажет всю правду
 показать весь комментарий
 
 
А ведь позорная ГНИДА могла изменить все в стране!! Но, оказывается, даже и не собиралась.
 показать весь комментарий
 
 
а шо именно надо было изменить ?

дотацию Нафтогазу убрать, как это в 90-х сделали все нормальные страны ?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то это пчеловода жопа, о ней он пекся родимой
 показать весь комментарий
 
 
как на что?, прыщавому госдачу оставили, с которой он выезжать до бегства Овоща не хотел...
 показать весь комментарий
 
 
- Видишь суслика?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
 показать весь комментарий
 
 
То, что какое там следствие считает, то мелочи.
А вот то, что позорный Дрыщ, не выполнил (да и не собирался) ни одного своего лозунга, одурив миллионы населения и в итоге поставив ступень на трон прокремлядьскому Овощу!!!!
Будешь ты-**** Дрыщаная и твои ******** прокляты на несколько поколений вперед!!!
 показать весь комментарий
 
 
Юра,не надо лукавить.
Ющенко виноват в том что во время российско- грузинской пятидневной войны стал на сторону Грузии.
Поэтому он враг кремля.
Остальное все пустотрепство.
 показать весь комментарий
 
 
На сторону Грузии стал ряд цивилизованных стран, благодаря которым кремлядьская ГНИДА не пошла давить ее дальше.
Но это ни как не заслуга позорного Дрыща Следствие считает, что Ющенко выводил "Межигорье" с умыслом, но доказать, что в обмен на что-то, пока не может, - представитель ГПУ Радионов - Цензор.НЕТ 4586
 показать весь комментарий
 
 
Что значит не заслуга Дрыщи и при чем тут цивилизованные страны к Украине?
 показать весь комментарий
 
В 2004-за дрыща.
В 2014- за шоколадную РЫГО-УБЛЮДИНУ
В 2019- за ЗЕленую соплю.
А были варианты???
 показать весь комментарий
 
А що для тебе такого привабливого було у цієї ЗЕленої соплі?
 показать весь комментарий
 
Да так.
Заіпали дії та балічки старих і прокурених урок, та подивитись на дії і балачки зелених наркоманів. Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов - Цензор.НЕТ 3104
 показать весь комментарий
 
тіпа, вкрав, але не знайємо як, тому нєвінават
 показать весь комментарий
 
 
сегодня доказать,... мы не можем", - Вообще за гнилой базар отвечать нуНо.Не можете, или не хотите?
 показать весь комментарий
 
 
вот и вечерняя порция мочи зебобикам подоспела
 показать весь комментарий
 
 
пей,чушка прикацапленная,не захлебнись)))
 показать весь комментарий
 
 
с бутылки встань, потом с людьми разговаривай.
 показать весь комментарий
 
Отак українцю опинитися при владі в Україні...з Ющенка зробили Адельгейма...з Порошенка - Вальцмана...я правільна гаварю ЗЄгєнєрати?
 показать весь комментарий
 
 
Янык-бандюкович своему тёзке за шото на яйца наступил . Вот и весь " обмен " . А за шо , - никто никогда не узнает ... .
 показать весь комментарий
 
Сейчас малоросы и хохлы будут мстить и за помаранчевый Майдан, и за евро-Майдан.
Путин и его клика из всех украинских президентов тоже больше всего ненавидит Ющенко и Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
У твоего ***** тоже рейтинг вырос . Даже среди твоего народа , аж до 2013 года .
 показать весь комментарий
 
Вова, ты дурак? ***** ненавидит Украину, а больше всего тех её лидеров, которые уводили страну подальше от мацквы.
 показать весь комментарий
 
rock-n-roll , а Саакашвили , шо уже не котируется ?
 показать весь комментарий
 
А при чём здесь Саакашвили? Это грузинский президент, не украинский.
 показать весь комментарий
 
А чо непонятного??
Позорный Дрыщь посадил Тюльку, подставил ступень на пьедестал прокремлядьскому Овощу.
Прокремлядьский Овощь дрыща не чипав. Позорная ГНИДА спокойно збырала мэд з вулыкив и никто его нэ чипав.
А ведь тысяча людей на майдане отмораживали себе ноги, в надежде, что оно все измент в этой стане. А оно даже и не собиралось этого делать. Следствие считает, что Ющенко выводил "Межигорье" с умыслом, но доказать, что в обмен на что-то, пока не может, - представитель ГПУ Радионов - Цензор.НЕТ 1981
 показать весь комментарий
 
 
А який Президент та Прем'єр були, по твоєму, найкращими?
 показать весь комментарий
 
А вы попросите финансовую разведку США или ФБР. они мигов раскопают кто, кому, сколько, за, что, как и где лежит сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Та чоловік, просто, думав там пасіку поставити, а тут хам з пропозицією продати підкотився, от і не встояв. Але "ці руки нічого не вкрали"
 показать весь комментарий
 
 
"президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, Источник: https://censor.net.ua/n3142294"
зеле стоит тщательно подумать над этой формулой....)))
если будет создан прецедент....
 показать весь комментарий
 
 
Сепаров на свободу выпускают, а копают старые кости , зачем?
 показать весь комментарий
 
 
Шо Мыздобул, шо Мародёр = 2 позора истории Украины
 показать весь комментарий
 
 
И что, сейчас Межигорье у Януковича?
Это очень актуальная проблема? Все коррупционеры пойманы, поэтому ГПУ тратит на нее ресурсы и время следователей?
 показать весь комментарий
 
 
Сумно дивитися, як одні через неподолані особисті образи намагаються самовдосконалюватися за рахунок інших. Це не розвиток, а стагнація. Коди в нас вже прийде плітикум, за який не буде соромно
 показать весь комментарий
 
А на цього ...рига у вас нічого не має ? .

Святий Пеця !!!..Святий
...Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов - Цензор.НЕТ 2281
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх