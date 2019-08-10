 Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщения об изнасиловании на территории гидропарка и одном из жилых комплексов в Ривном в полицию начали поступать с 2013 года. Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, насильственные действия злоумышленник преимущественно совершал на территории гидропарка и в зимний период времени.

Полиции удалось выйти на след насильника. Им оказался 30-летний житель Ривне, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

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"На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении 6 изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в полиции.

10 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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