 Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщения об изнасиловании на территории гидропарка и одном из жилых комплексов в Ривном в полицию начали поступать с 2013 года. Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, насильственные действия злоумышленник преимущественно совершал на территории гидропарка и в зимний период времени.
Полиции удалось выйти на след насильника. Им оказался 30-летний житель Ривне, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
"На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении 6 изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в полиции.
10 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Завидев носильщика, кричит ему:
- Эй, потаскун, поди сюда!
Носильщик, приближаясь:
- Я не потаскун, мадам, я - носильщик.
- Носильщик? Хм... Ну тогда изнасилуй мой чемодан."
А в чем соль? Про вовку зеленмана анекдот?
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