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Все про:изнасилование (629) Нацполиция (9876) Ривне (298)

 Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция

В Ривном взят под стражу мужчина, подозреваемый в совершении серии изнасилований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщения об изнасиловании на территории гидропарка и одном из жилых комплексов в Ривном в полицию начали поступать с 2013 года. Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, насильственные действия злоумышленник преимущественно совершал на территории гидропарка и в зимний период времени.

Полиции удалось выйти на след насильника. Им оказался 30-летний житель Ривне, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

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"На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении 6 изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в полиции.

10 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142292
 
 
 Топ комментарии
 
Главное,чтобы не ошиблись.А правосудие свершится.
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Чтобы перестали вас насиловать просто надо перестать сопротивляться!президент Зе.
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О господи,..... в проруби? Я про таких извращенцев не слыхал
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Главное,чтобы не ошиблись.А правосудие свершится.
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О господи,..... в проруби? Я про таких извращенцев не слыхал
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А може прорубь была с печкой "Булерьян", и с кондиционером, и с баром, и с койкой, и с... Короче ты что проруби пять звездочек не видел? Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 570
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В верховную раду его бы. Тогда депутатам и неприкосновенность не поможет)))
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"Вокзал. На перроне стоит прилично одетая дама.
Завидев носильщика, кричит ему:
- Эй, потаскун, поди сюда!
Носильщик, приближаясь:
- Я не потаскун, мадам, я - носильщик.
- Носильщик? Хм... Ну тогда изнасилуй мой чемодан."
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95 квартал??? Ужо я насмеялся...до уссачки...
А в чем соль? Про вовку зеленмана анекдот?
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Помню у меня в кафе бухали мусора ,получили вызов по поводу задержания насильника и уехали ,приехали минут через 40-50 уже с пойманным насильником ,ну я глянул в машину и увидел там геть избитого типа ,ну учитывая что то был насильник ,как-то совсем его не пожалел ,прошло пару дней ,мусорки опять приехали бухнуть и когда я спросил ,как там насильник ,услышал ответ - Та это был не он ,ошибочка вышла .... Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7858
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Казалось бы, при чем здесь вовка зе...
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На вовку тогда ещё шинель только строчили. А на тебя уже д..чили))
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Ну,как кто ,доблестные блюстители закона ,ибо человек очень сильно возмутился по поводу его задержания ..
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Да запросто могли быть и добропорядочные граждане)))
Из серии:
- кто свидетели?!
- я свидетель, а что случилось?!
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Сам случайно упал! Сначала на кулак мента, потом на сапог мента и только после на резиновую дубинку мента... Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4692
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Чтобы перестали вас насиловать просто надо перестать сопротивляться!президент Зе.
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Сарожа, Зе тебя отлюбит, не сомневайся..,..
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а чего это они зимой в гидропарке шарохались одни? "белый и пушистых жертв" не бывает; меня всегда удивляли заявления типа "шла я я пьная одна после дискотеки в три часа ночи в глухом селе и ВДРУГ меня изнасиловали!"
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