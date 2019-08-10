 Эксперты в США связывают взрыв на военном полигоне в РФ с испытанием новых ракет, - Reuters

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это напоминает нам ряд событий во время Чернобыля, которые ставят вопрос о том, оказывает Кремль приоритетное значение благосостояния россиян над содержанием власти и контроля над коррупционными потоками", - сказал чиновник новостному агентству.
Американские наблюдатели связали взрыв с утечкой радиации с тестированием ядерной ракеты, разработку которой продвигает Путин, сообщает Reuters. Российская сторона заявляет, что радиационный фон остается на нормальном уровне, а местные власти российского города Северодвинск заявила о зафиксированном краткосрочное повышение радиации.
Двое американских экспертов в интервью Reuters заявили, что взрыв собственно реактивной установки не привел бы к утечке радиации, однако, предположили, что могли происходить испытания ядерных ракет.
Во время своего обращения к российскому парламенту в марте 2018 года Путин говорил о разработке нового стратегического оружия.
Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
Так скиньте им сразу на Москву
Не тяните кота за хвост.
Нічого не буде до тих пір поки на рашці молодь не винайде вогонь яким можна боротися з рашкомусорами. Але рашкомолодь дуже й дуже далека від винайденя вогню.
В понеділок на роботу...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tG_1qG4kbK0
MustLive
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Як вам всі пожежі, вибухи та викиди радіації в Росії цього тижня. Вони трапилися як раз до 20 річниці епохи Путіна. Треба росіянам вже знаки зрозуміти нарешті.
...всегда!!!