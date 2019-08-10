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 За рубежом
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Все про:взрыв (4321) ракеты (806) Россия (73580) США (15204)

 Эксперты в США связывают взрыв на военном полигоне в РФ с испытанием новых ракет, - Reuters

Чиновник администрации Трампа вспомнил Чернобыльскую катастрофу, комментируя Reuters инцидент на военном полигоне в России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это напоминает нам ряд событий во время Чернобыля, которые ставят вопрос о том, оказывает Кремль приоритетное значение благосостояния россиян над содержанием власти и контроля над коррупционными потоками", - сказал чиновник новостному агентству.

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Американские наблюдатели связали взрыв с утечкой радиации с тестированием ядерной ракеты, разработку которой продвигает Путин, сообщает Reuters. Российская сторона заявляет, что радиационный фон остается на нормальном уровне, а местные власти российского города Северодвинск заявила о зафиксированном краткосрочное повышение радиации.

Двое американских экспертов в интервью Reuters заявили, что взрыв собственно реактивной установки не привел бы к утечке радиации, однако, предположили, что могли происходить испытания ядерных ракет.

Во время своего обращения к российскому парламенту в марте 2018 года Путин говорил о разработке нового стратегического оружия.

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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Источник: https://censor.net.ua/n3142291
 
 
 Топ комментарии
 
Рождённый гадить - не гадить не может! Проект обезьяны с гранатой Путина "Буревестник"- это верх экологического кретинизма. Это летающий "Чернобыль", сеющий радиоактивное заражение над всей территорией своего полета и это похлеще любых "Новичков".
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) там завжди когось пакують.
Нічого не буде до тих пір поки на рашці молодь не винайде вогонь яким можна боротися з рашкомусорами. Але рашкомолодь дуже й дуже далека від винайденя вогню.
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москалів потрібно знищити, щоб вони не засрали всю планету.
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Фу.
Так скиньте им сразу на Москву

Не тяните кота за хвост.
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Они для начала отсосут и выразят обеспокоенность.
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Рождённый гадить - не гадить не может! Проект обезьяны с гранатой Путина "Буревестник"- это верх экологического кретинизма. Это летающий "Чернобыль", сеющий радиоактивное заражение над всей территорией своего полета и это похлеще любых "Новичков".
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В Мацкве неспокойно.Молодёжь разгоняют,пакуют до сих пор.Из искры да возгорится пламя.!
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) там завжди когось пакують.
Нічого не буде до тих пір поки на рашці молодь не винайде вогонь яким можна боротися з рашкомусорами. Але рашкомолодь дуже й дуже далека від винайденя вогню.
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бо суббота..вихідний...
В понеділок на роботу...
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вяличие доведет рукожопых до цугундэра
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Никаких испытаний ядерных ракетных двигателей в России быть не может, их невозможность давно доказана американскими и особенно - украинскими экспертами, так же твердо доказана, как невозможность постройки Крымского моста.
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Когда козломордых начнет наказывать сама Природа?
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серсер ласти склеїв в гонці озброєнь, кацапи зараз теж бабла неміряно тратять, але штати їм ніколи не перегнати. Як говорять: є*ала жаба гадюку )))
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MustLive

@MustLiveUA
Як вам всі пожежі, вибухи та викиди радіації в Росії цього тижня. Вони трапилися як раз до 20 річниці епохи Путіна. Треба росіянам вже знаки зрозуміти нарешті.
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Жаль до столицы козломордых не долетело это чудо технической мысли☹️
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Треба вже їм до мацкви випробування переносити, економити на "камандировачних"
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Кацапы порошок урана засыпали в гидразин ("шоб пиндосов одним ударом.."). А оно вот как получилось.. Михалыч, а напильник был чистый или в керосине?
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