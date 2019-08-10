 Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче открыли гости, на 21 минуте забил Жуниор Мораес. Киевляне отыгрались на 39 минуте первого тайма благодаря голу Родригеса.
Второй мяч за "Шахтер" забил Марлос на 64 минуте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче открыли гости, на 21 минуте забил Жуниор Мораес. Киевляне отыгрались на 39 минуте первого тайма благодаря голу Родригеса.
Второй мяч за "Шахтер" забил Марлос на 64 минуте.
В интервью так и говорили... Все мысли о матче с Брюгге...
якби не сказали, що то "Шахтар" та "Динамо", фіг би здогадався
Тема о футболе!
Четвертому дивизиону он важнее...