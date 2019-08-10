 Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет в матче открыли гости, на 21 минуте забил Жуниор Мораес. Киевляне отыгрались на 39 минуте первого тайма благодаря голу Родригеса.

Второй мяч за "Шахтер" забил Марлос на 64 минуте.

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