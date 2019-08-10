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Все про:Динамо (702) Киев (17800) футбол (3112) Шахтер (543)

 Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве

В матче третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 1-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет в матче открыли гости, на 21 минуте забил Жуниор Мораес. Киевляне отыгрались на 39 минуте первого тайма благодаря голу Родригеса.

Второй мяч за "Шахтер" забил Марлос на 64 минуте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок

Источник: https://censor.net.ua/n3142290
 
 
 Топ комментарии
 
Мораес, Родригес и Марлос это древние украинские козацкие фамилии.. Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 4270
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аМоралєс, Родригєс, Марлос - старовинні козацькі хвамілії
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та отож
якби не сказали, що то "Шахтар" та "Динамо", фіг би здогадався
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За такие игры людям с такими зарплатами надо ноги отрывать ,шо тем шо другим ...
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Ну для встречи двух колхозных команд на первенство кубка фермы оно может всё и так Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 5454 ,но для дерби двух сильнейших команд большой футбольной страны это ужас ужасный..
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Мораес, Родригес и Марлос это древние украинские козацкие фамилии..
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Да, но первый и третий - это граждане Украины! Как-то так
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вся ставка Динамо на то, чтобы притащить за уши Лигу чемпионов в Киев
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Они это и не скрывали...
В интервью так и говорили... Все мысли о матче с Брюгге...
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аМоралєс, Родригєс, Марлос - старовинні козацькі хвамілії
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та отож
якби не сказали, що то "Шахтар" та "Динамо", фіг би здогадався
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Вообще-то, Мораес и Марлос - граждане Украины... Или забыли? А может не знали?
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..за весь матч ни одного намека на позиционную игру в нападении. ни одной наигранной комбинации, хотя бы примитивной. все либо на индивидуалке, либо на фарте. третий сезон уже Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 1076
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Брюгге в голове сидит... ЛЧ важнее сейчас...
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Дядя Игорь , вы в 2019 футбол смотрите ? Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 1249
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Динамо Киев - позор украинского футбола. Зажравшиеся ленивые мажоры.
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Надо подождать... Смотрим ответный матч...
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Эрланген вчера Нюрнберг победил! ...или наоборот? -- но по радио комментатор бесновался, как чумной... -- аж мне за рулём полехчало не заснуть ...*)
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Кубок!!!
Четвертому дивизиону он важнее...
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Перед Брюгге просто ужос ! Они же в сильнейшем составе вышли
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Не смотрел. Негде. Но коммента понравились, особенно про древние казаки фамилии.
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