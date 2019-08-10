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 Политика Украины
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 Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины

В Офисе Президента согласовали план мероприятий по празднованию 28-й годовщины Независимости Украины. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

"Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

В памятном мероприятии вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.

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Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. 

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Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142289
 
 
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🤥 отето і всьо? Я йду на парад ветеранів
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Попам побоку повод - лишь бы побесноваться.
Опять целая куча толстых бородатых женщин в платьях будет читать свои заклинания и делать вид что кому-то служат и за кого-то, кроме собственного брюха переживают.
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шаурма, сахарная вата, голубі міра...
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-- дитями, суки, прикрываются... ...ещё беременных баб нагонят... -- шо б токо, лишь бы не Майдан.
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Другой вопрос -- ботва зелёная -- своих отпрысков отдаст, на съедение Бандерам? *)
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А выступление "95-го квартала" будет? Нельзя же обойтись зеленой нации без таких великих деятелей искусства!

Особенно мне нравится вот это в их исполнении.

https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/
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Карочє, буде розмазування зелених соплєй.
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Спам на Крещатику щоб не було військового параду.
Під захистом дітей, як і положено у куйлів.
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Зеленский, ты военным денег обещал вместо парада. Забыл?
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Или все деньги на зебилов в трускавце потратил?
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Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.

Очень трогательно: ленточки, журавлики, погрустить на камеру, свечки (а как у нас без них?), обязательно поп. И за пять лет ни один гандон не сел. Убойная совершенно страна.
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Блазні, рояль, шаурма? І навколо лише самі чуваки.
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зеленский уже почти четыре месяца как презедент. за это время не освобождено из плена ниодного украинца, а война не прекратилась. значит слуге коломойского выгодна война.значит коломойский, зеленский и богдан зарабатывают на войне. будь те вы прокляты зеленые твари делающие бизнес на крови украинцев.
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як раз в духє "гєополітічєской трагєдії вєка" - жалобная оф.часть і в баню з бабами послє обязаловкі
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ребята занялись своим привычным делом - устойством корпоративов
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