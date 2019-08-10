 Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.
"Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.
В памятном мероприятии вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.
Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.
В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.
Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.
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Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.
Опять целая куча толстых бородатых женщин в платьях будет читать свои заклинания и делать вид что кому-то служат и за кого-то, кроме собственного брюха переживают.
Особенно мне нравится вот это в их исполнении.
https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/
Під захистом дітей, як і положено у куйлів.
Очень трогательно: ленточки, журавлики, погрустить на камеру, свечки (а как у нас без них?), обязательно поп. И за пять лет ни один гандон не сел. Убойная совершенно страна.