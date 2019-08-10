 Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

"Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

В памятном мероприятии вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.

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Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

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Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.