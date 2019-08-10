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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5792) взрыв (4321) Россия (73580) Росатом (8)

 Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом"

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел из-за стечения факторов, заявили в корпорации "Росатом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В "Росатоме" констатировали, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. Чрезвычайное происшествие произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

"После взрыва несколько человек были отброшены в море. Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

Напоминаем, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Читайте также: Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений армии РФ. Был зафиксирован выброс радиации

Источник: https://censor.net.ua/n3142288
 
 
 Топ комментарии
 
На 27 МАХов не захотело топливо разгонять ржавую кацапскую вундервафлю..
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Не, ну они ж сказали: стечение факторов... вот, в результате трагического стечения факторов в яйцеклетку, например, на свет появился **********... такое бывает... подозрительно то, что на рефене факторы стекаются, находя один другого, довольно регулярно... про рогозинские стечения уж не говорю...
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Ставлю рубль, ставьте стольник
Здесь - бермудский треугольник (с)
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росія розробляє і випробовує на Новій Землі нові ракети малої дальності з ядерними боєголовками малої потужності для війни з Україною і цей випадок лише підтверджує той факт що росія активно готується до ядерного нападу на Україну! Україна має почати відновлювати ядерну зброю, засобі доставки ядерної зброї та носіїв ядерної зброї, а для цього терміново потрібно відновлювати крейсер Україна як потенційного носія ракет з ядерними боєголовками який буде нести бойове чергування в Серидземному морі або в Атлантиці.
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«Все харашо прекрасная маркиза,
Все, хорошо, все хорошо !»?



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Ждем больше приятных новостей из **********
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росатому може вірити лише той хто вірить путєну - лише ідіот.

фсбешна рашка проводить спецоперацію і грається радіацією для того, щоб створити враження, що в них є "супєраружіє".
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При старом президенте такое было невозможно. По крайней мере Европа повернулась к нам лицом.
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На 27 МАХов не захотело топливо разгонять ржавую кацапскую вундервафлю..
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Ну говорилось же в прошлом году:- с непредсказуемой траекторией Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом" - Цензор.НЕТ 6146
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Не збрехали. Але не врахували, що вона виявиться нульовою.
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А тим часом на мóцкві стадо проводить санкріаніраванний мітінг і скиглить про те, що вони будуть "правадіть гулянія" тоді коли захочуть.
Частину рашки затопилу, інша згоріла чи ще горить, там рветься, там "стечєніє абстаятельств", а на мóцквє - гулянія. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом" - Цензор.НЕТ 2018
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В Полярному, недалеко від Североморську. Там база АПЛ.
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Путинская вундервафля пожирает своих создателей.
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Вообще-то рыбу оттуда надо проверять теперь на радиоактивное излучение.
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эти отброшенные вморе касабы давно уже у хора александрова песни слушают кобздона горя в адском огне.
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this ain't no technological breakdown
oh no, this is the road to hell...
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коли грохнуло в чернобилі, тоже патякали за стєчєнійє опстоятєльств. А як оказалось воєнним тра було швидко оружейний плутоній достати
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Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел из-за стечения факторов

Это так обтекаемо звучит "руки из жопы растут".
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та нормально все, люди не постраждали, тільки кацапи )))
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После катастрофы, в которой погиб маршал Неделин, безопасность, при таких испытаниях, претерпела качественные изменения. Я достаточно ГУГЛил, в сети есть фотки бункеров космодромов Плесецка, Байконура, Восточного... Надо сказать- впечатляет! Так вот- тут ещё круче должно быть, по идее! Бо имеешь дело с неизведанным ранее! А тут... что-то произошло такое... такое странное. Тела этих атомщиков- просто улетели в море! Они шо, у работающего двигателя, палочкой-указкой друг-дружке что-то объясняли?! Понятно, что- нет. Этого просто быть не может! Тогда что было??? Может быть взрыв колоссальной силы, которому бетонный бункер- до задницы?!
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А може просто не треба ускладнювати і вони як завжди - п...ть?
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А уникальный танкер, для сбора радиационной дряни- тоже пригнали от нечего делать. Я не совсем представляю его эксплуатационную стоимость, в сутки. То что десятки тысяч нерублей- это к попу не ходи.
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У меня приятная новость для всех жителей Украины! -- в смысле временнЫх переспектив по воссоединению Совка с Ойропой...
В 2021 году, наконец-то планируют отменить Налог Солидарности, который все западные немцы платили -- от 5 до 14% -- за свою родную ГДР!
...вводили данный налог, на два года... ...но не прошло и полувека!
...i was -- и ныне там... *)
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Скорее бы русские стали на атомном топливе летать!!))
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Ядерного Хутина даже россияне перестали любить, но из за боязни в толпе ещё боятся это говорить открыто.
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Что-то они задумали. И клятых пиндосов не обвиняют, и англичанка не гадит. Даже жидофошиздобиндеровцы с правым сектором ни причём. Странно как-то. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом" - Цензор.НЕТ 8706
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Пора менять им процесс!
Митинги по всей расеи, а катаклизмы-негаразды в мацкве должны происходить!
А то, видишь ли, жируют они в сталице! Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом" - Цензор.НЕТ 1868
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Ніякої таємниці і все там просто - КРЖ ("КривоРукоЖопость")!
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Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших...целых пятнадцать минут)))
А потом спасатели накатили по стакану антирадиационного стекломоя и сказали,:-да пох)) расейские шлюхи ещё наплодят)))
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Потому что у ракеты непредсказуемая траектория.
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Поэтому у двигателя неконтролируемые режимы работы
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Сам себе сделаю ребёнка.. и будет он у меня на грузовике ездить. на атомномЪ!!
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- пиши с новой строчки: "испытания"
- четыре порции кацабов, - "выбросило в море", в скобках - "стечение факторов"
- пять!
- пиши "пять"
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А ведь это РЕАЛЬНО СТРАШНОЕ видео.
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А росАТОМ к каму топливу имеет отношение? (только к ядерному топливу) Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом" - Цензор.НЕТ 798
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Чернобыль-2
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра в городе Северодвинск является юго-западный (17%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать южный (16%) и юго-восточный (16%). Самый редкий ветер в городе Северодвинск - восточный (7%).
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Там сталась катастрофа ракети з ядерною силовою установкою. Є загиблі і хворі на променеву хворобу, яких авіацією доправили в москву. Місцеві жителі активно скуповують в аптеках йодовмісні лікі. така от фігня по сєвєродвінску...стежим за розвитком подій
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