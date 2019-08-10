 Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел в результате возгорания и детонации ракетного топлива, - "Росатом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В "Росатоме" констатировали, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. Чрезвычайное происшествие произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
"После взрыва несколько человек были отброшены в море. Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - говорится в сообщении.
Напоминаем, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.
После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.
Здесь - бермудский треугольник (с)
Все, хорошо, все хорошо !»?
фсбешна рашка проводить спецоперацію і грається радіацією для того, щоб створити враження, що в них є "супєраружіє".
Частину рашки затопилу, інша згоріла чи ще горить, там рветься, там "стечєніє абстаятельств", а на мóцквє - гулянія.
oh no, this is the road to hell...
Это так обтекаемо звучит "руки из жопы растут".
В 2021 году, наконец-то планируют отменить Налог Солидарности, который все западные немцы платили -- от 5 до 14% -- за свою родную ГДР!
...вводили данный налог, на два года... ...но не прошло и полувека!
...i was -- и ныне там... *)
Митинги по всей расеи, а катаклизмы-негаразды в мацкве должны происходить!
А то, видишь ли, жируют они в сталице!
А потом спасатели накатили по стакану антирадиационного стекломоя и сказали,:-да пох)) расейские шлюхи ещё наплодят)))
- четыре порции кацабов, - "выбросило в море", в скобках - "стечение факторов"
- пять!
- пиши "пять"
Смотрите мультик
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра в городе Северодвинск является юго-западный (17%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать южный (16%) и юго-восточный (16%). Самый редкий ветер в городе Северодвинск - восточный (7%).