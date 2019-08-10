 Украинский воин погиб в районе Новолуганского, это седьмая смерть с начала перемирия, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганского. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", - написал журналист.

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