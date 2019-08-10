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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В течение недели пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил обезвредили 184 взрывоопасных предмета. ФОТО

В течение недели подразделения ГСЧС Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, получивших повреждения в результате артиллерийских обстрелов, а также к обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В течение недели пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил обезвредили 184 взрывоопасных предмета 01

Пиротехнические подразделения 60 раз привлекались для проведения специализированных работ: - обследовано 40 га территории, изъяты и уничтожены 184 взрывоопасных предмета (всего с начала проведения ООС было обследовано 5 591 га территории и 16,29 га акватории; изъято и уничтожено 22 003 ВОП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине разминировано 44 га сельхозземель и 16 га территории дорог и лесополосы в прифронтовых районах, - ОГА

Личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык. За неделю восстановлено 13 домов (всего с начала проведения ООС восстановлено 431 жилой дом).

В течение недели пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил обезвредили 184 взрывоопасных предмета 02

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, была оказана медицинская и психологическая помощь 1 210 гражданам.

Смотрите: Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142285
 
 
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от вже сєпарам устраївайют бит сіламі пажарнікофф
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Пиротехники...Когда-то, давным-давно, у таких специалистов было другое наименование - "сапер". Инженерные войска. А пиротехники в то древнее время занимались фейерверками.
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