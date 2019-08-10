 В течение недели пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил обезвредили 184 взрывоопасных предмета. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Пиротехнические подразделения 60 раз привлекались для проведения специализированных работ: - обследовано 40 га территории, изъяты и уничтожены 184 взрывоопасных предмета (всего с начала проведения ООС было обследовано 5 591 га территории и 16,29 га акватории; изъято и уничтожено 22 003 ВОП).

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Личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык. За неделю восстановлено 13 домов (всего с начала проведения ООС восстановлено 431 жилой дом).

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, была оказана медицинская и психологическая помощь 1 210 гражданам.

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