 "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".

Вадим Слюсарев перечислил партии Мураева около полумиллиона гривен, его отец - Алексей Слюсарев - 200 тысяч гривен. Столько же перечислила и Татьяна Слюсарева.

Отмечается, что еще весной СМИ заговорили о так называемом "теневом кураторе" штаба команды Зеленского на выборах - Вадиме Слюсареве.

В прошлом помощник Артема Пшонки, он прежде всего известен тем, что долгое время прослужил пограничником в Харькове - а во времена Виктора Януковича его карьера стремительно пошла вверх, и он получил высокую должность в Киеве.

21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, на волне подъема от победы глава штаба "Слуги народа" на Харьковщине Павел Сушко публикует фотографию, где команда празднует победу своего кандидата.

"Это - лишь малая часть команды харьковского штаба Владимира Зеленского! Спасибо нашей большой "Зе! Команде", - дописывает под фотографией Сушко.

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На заднем плане - человек с двумя поднятыми вверх руками. Это - Вадим Слюсарев. Именно он - как обнаружили "Схемы" - через бизнес связан с не менее четырьмя харьковскими мажоритарщиками - победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер, в 181-м - Дмитрий Микиша, а также Андрей Одарченко (170 округ).

На вопрос журналистов, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично со Слюсаревым не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.