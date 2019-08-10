 "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".
Вадим Слюсарев перечислил партии Мураева около полумиллиона гривен, его отец - Алексей Слюсарев - 200 тысяч гривен. Столько же перечислила и Татьяна Слюсарева.
Отмечается, что еще весной СМИ заговорили о так называемом "теневом кураторе" штаба команды Зеленского на выборах - Вадиме Слюсареве.
В прошлом помощник Артема Пшонки, он прежде всего известен тем, что долгое время прослужил пограничником в Харькове - а во времена Виктора Януковича его карьера стремительно пошла вверх, и он получил высокую должность в Киеве.
21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, на волне подъема от победы глава штаба "Слуги народа" на Харьковщине Павел Сушко публикует фотографию, где команда празднует победу своего кандидата.
"Это - лишь малая часть команды харьковского штаба Владимира Зеленского! Спасибо нашей большой "Зе! Команде", - дописывает под фотографией Сушко.
На заднем плане - человек с двумя поднятыми вверх руками. Это - Вадим Слюсарев. Именно он - как обнаружили "Схемы" - через бизнес связан с не менее четырьмя харьковскими мажоритарщиками - победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер, в 181-м - Дмитрий Микиша, а также Андрей Одарченко (170 округ).
На вопрос журналистов, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично со Слюсаревым не общается.
В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.
Головне щоб барига і підбарижники відповіли за всі свої злочини, скоєні ними за п'ять років!
https://hyser.com.ua/politics/105993-pervyy-gromkiy-arest-druga-poroshenko-vot-i-posypalsya-kartochnyy-domik-nakonec-to-vzyalis-za-nih
нашо ви його чіпаєте кожного разу, як зелена шмаркля обсереться?
.... GfK Ukraine: Прошедшая «Черная пятница» с суммой 2,5 млрд грн побила все рекорды на рынке электроники Украины. Исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что прошедшая «черная пятница» (19-25 ноября 2018 года) стала крупнейшей по продажам бытовой техники и электроники в Украине за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking.В денежном выражении неделя «черной пятницы» в 2018 году составила 2,5 млрд грн и превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%. В прошлом году, для сравнения, рост недели «черной пятницы» к предыдущей неделе составил 80%. Неделя «черной пятницы» в 2018 году оказалась почти на 50% успешнее чем в 2017 году. Рынок телевизоров, который в 2017 году на неделе «черной пятницы» показал наибольший рост (171%), в этом году также стал лидером по темпам роста - 261% относительно предыдущей недели, а относительно прошлого года вырос на 60%. На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах.....
.... В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами. Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.
..... Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году, т.е. на 110 тыс. больше), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук (на 23% больше показателей прошлого года) на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу......
А про статистику продаж путевок туроператорами я вообще молчу. Перевозчики новые рейсы не успевают открывать....
Терпеть не могу пустопорожний треп и "речевки". ЭТО вот есть цифры РЕАЛЬНОЙ статистики, а не треп политиков и сливных бачков. И цифры лучше всего прочищают мозги.
Подразумеваем: Опоблок,
Мы говорим: Зеленский,
Подразумеваем: Мураев...
"... на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік)." Ви порушуєте правила форуму. І ще, мій нік на Цензорі ніколи не змінювався.
Любого человека можно произвольно назвать каким-нибудь теневым куратором и приклеить обязательно в конце слугу народа. И все.
У нас ярлыки на угоду кому-нибудь ставить хорошо научились, особенно в желтой прессе.
Та ми і до виборів це знали...
Цель - демонтаж Украины...., или как минимум украинской Украины....