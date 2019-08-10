EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1034  63
Все про:Харьковщина (1355) Мураев (88) Слуга народа (220)

 "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы"

Почти один миллион гривен перечислили суммарно партии "Наши" "оппоблоковца" Евгения Мураева Вадим Слюсарев и его родственники в 2018-м году. Слюсарев имеет влияние на кадровую политику в Харьковской области - в частности, он влиял на формирование списка "Слуги народа" в мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы".

Вадим Слюсарев перечислил партии Мураева около полумиллиона гривен, его отец - Алексей Слюсарев - 200 тысяч гривен. Столько же перечислила и Татьяна Слюсарева.

Теневой куратор штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - Схемы 01

Отмечается, что еще весной СМИ заговорили о так называемом "теневом кураторе" штаба команды Зеленского на выборах - Вадиме Слюсареве.

В прошлом помощник Артема Пшонки, он прежде всего известен тем, что долгое время прослужил пограничником в Харькове - а во времена Виктора Януковича его карьера стремительно пошла вверх, и он получил высокую должность в Киеве.

21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, на волне подъема от победы глава штаба "Слуги народа" на Харьковщине Павел Сушко публикует фотографию, где команда празднует победу своего кандидата.

"Это - лишь малая часть команды харьковского штаба Владимира Зеленского! Спасибо нашей большой "Зе! Команде", - дописывает под фотографией Сушко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко

Теневой куратор штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - Схемы 03
На заднем плане - человек с двумя поднятыми вверх руками. Это - Вадим Слюсарев. Именно он - как обнаружили "Схемы" - через бизнес связан с не менее четырьмя харьковскими мажоритарщиками - победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер, в 181-м - Дмитрий Микиша, а также Андрей Одарченко (170 округ). 

Теневой куратор штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - Схемы 03

На вопрос журналистов, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично со Слюсаревым не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3142284
 
   
 Топ комментарии
 
кацапи, навіть, якщо б Петро Олексійович був насправді таким, як ви його намагаєтесь виставити, він вже не президент
нашо ви його чіпаєте кожного разу, як зелена шмаркля обсереться?
 показать весь комментарий
 
"Слуга народу" висуватиме на посаду голови комітету нацбезпеки Олександра Завітневича. Він чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського. Саме йому надали перевагу над командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Михайлом Забродським."Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6087
 показать весь комментарий
 
Та вы и Путлера в жопу поцелуете лишь бы Пороха посадить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
І - що??? "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1688

Головне щоб барига і підбарижники відповіли за всі свої злочини, скоєні ними за п'ять років!
 показать весь комментарий
 
 
Та вы и Путлера в жопу поцелуете лишь бы Пороха посадить.
 показать весь комментарий
 
 
Це хіба дурні не знають, що у Зєлєнского і Иураєва один "тіньовий" куратор. А зелені хоч і здогадуються вже, але все ще не вірять. ☺
 показать весь комментарий
 
 
Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Почему выросли цены на рынке на продовольствие? Почему бюджет страны за 2 последних месяца вошел в штопор на 116 млрд. грн.? Где же тогда деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил, либо Зеленский начал грабить еще больше.
 показать весь комментарий
 
 
"Слуга народу" висуватиме на посаду голови комітету нацбезпеки Олександра Завітневича. Він чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського. Саме йому надали перевагу над командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Михайлом Забродським."Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6087
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первый громкий арест друга Порошенко: вот и посыпался карточный домик! Наконец-то взялись за них
https://hyser.com.ua/politics/105993-pervyy-gromkiy-arest-druga-poroshenko-vot-i-posypalsya-kartochnyy-domik-nakonec-to-vzyalis-za-nih

"Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9450
 показать весь комментарий
 
 
кацапи, навіть, якщо б Петро Олексійович був насправді таким, як ви його намагаєтесь виставити, він вже не президент
нашо ви його чіпаєте кожного разу, як зелена шмаркля обсереться?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что изза этого урода Украина нищей стала, кому война, кому мать родная.
 показать весь комментарий
 
 
Иди работай, водки здесь нет, такие все нищие в аэропорту на праздники не протолкнешься
 показать весь комментарий
 
 
да да именно порох виноват - а не цапы руснявые
 показать весь комментарий
 
 
це мабуть каци ротердамські схематози замутили, дозволили мертвячуку скуповивати твканали, а ахметці стати монополістом..ну і косюку намутили трохи дотацій..от же тварини..
 показать весь комментарий
 
 
ну так надо было Зеле не шутки шутить про Украину и с кацапами лайками обсыпаться в ютубе а в президенты идти, уже б и война закончилась и крым освободили и зажили богато.
 показать весь комментарий
 
 
Статистика "обнищания" на конец 2018 года

.... GfK Ukraine: Прошедшая «Черная пятница» с суммой 2,5 млрд грн побила все рекорды на рынке электроники Украины. Исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что прошедшая «черная пятница» (19-25 ноября 2018 года) стала крупнейшей по продажам бытовой техники и электроники в Украине за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking.В денежном выражении неделя «черной пятницы» в 2018 году составила 2,5 млрд грн и превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%. В прошлом году, для сравнения, рост недели «черной пятницы» к предыдущей неделе составил 80%. Неделя «черной пятницы» в 2018 году оказалась почти на 50% успешнее чем в 2017 году. Рынок телевизоров, который в 2017 году на неделе «черной пятницы» показал наибольший рост (171%), в этом году также стал лидером по темпам роста - 261% относительно предыдущей недели, а относительно прошлого года вырос на 60%. На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах.....
 показать весь комментарий
 
 
Еще повторю статистики полного "зубожіння"

.... В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами. Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.
 показать весь комментарий
 
И последнее из статистики абсолютного "зубожіння"

..... Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году, т.е. на 110 тыс. больше), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук (на 23% больше показателей прошлого года) на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу......

А про статистику продаж путевок туроператорами я вообще молчу. Перевозчики новые рейсы не успевают открывать....

Терпеть не могу пустопорожний треп и "речевки". ЭТО вот есть цифры РЕАЛЬНОЙ статистики, а не треп политиков и сливных бачков. И цифры лучше всего прочищают мозги.
 показать весь комментарий
 
Те, що Порошенко повернувся в Україну - це свідома провокація проти Володимира Зеленського і його виборців!
 показать весь комментарий
 
 
ОПЕРАЦИЯ СМЕШИВАНИЯ С ГОВНОМ УЗЕЛЕНСКОГО НАЧАТО! ЖДИТЕ СКОРО НАЙДУТ КОРУПЦИОНЕРОВ В ОКРУЖЕНИИ СЛУГИ КАК У ПЕТИ МАРОДЕРА
 показать весь комментарий
 
 
Так тримався б подалі Зєлєнскій від гівна, то й змішувати б не було з чим.
 показать весь комментарий
 
 
так це всьо птєнци гнєзда пєтрова - ідєйно блізкійє братья, да шо там - адіннарот!!!
 показать весь комментарий
 
ну тут как бы ясно - яйца ))) в разные корзины подбрасывал, аки кукушка))))
 показать весь комментарий
 
Ну что сказать!? Поздравляю Зе и его службы, "друганов".............а Мертвечуку случайно не перечисляли? Аааааа Это только Порошенко подельнику ковровую дорожку в бизнесе в Украине и покупке уж почти 5 телеканалов обеспечил......................
 показать весь комментарий
 
Аплодисменты, ЗеДебилы! Не слышу ваших аплодисментов!
 показать весь комментарий
 
 
Цезор....странный подход...Кто критикует Порошенко, куратора коррупционеров, мародёров...сразу в тень????????????
 показать весь комментарий
 
 
Мы говорим: Слуга Народа,
Подразумеваем: Опоблок,
Мы говорим: Зеленский,
Подразумеваем: Мураев...
 показать весь комментарий
 
 
" ЩО ТАМ У ПОРОШЕНКА???""Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4496 Зебіли, тема статті: "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы". Зв"язок зЕкоманди з ригами (кацапами). ЗЕвиборців це НЕ шокує. НАрмАльнА? "Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4112
 показать весь комментарий
 
 
Сменило ник...не...нормальноиз Днепра поставлять аккумуляторы для грузовиков и техники строивших Керченский мост, в Тольятти для автозавод, на танковые заводы Рашки.....Бапбло однако.
 показать весь комментарий
 
Какашніков, ви, можливо, не в курсі, але ви флудер.
"... на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік)." Ви порушуєте правила форуму. І ще, мій нік на Цензорі ніколи не змінювався. "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6668
 показать весь комментарий
 
Не слышу воплей о продажности "порохоботов" и "свинособак" .
 показать весь комментарий
 
 
Ну так начни их издавать, роттердамская+ свинособака.
 показать весь комментарий
 
 
А что такое теневой куратор?
Любого человека можно произвольно назвать каким-нибудь теневым куратором и приклеить обязательно в конце слугу народа. И все.

У нас ярлыки на угоду кому-нибудь ставить хорошо научились, особенно в желтой прессе.
 показать весь комментарий
 
 
У твоего дерьма в Африке фамилия парашенко, ранее вальцман.
 показать весь комментарий
 
 
У твоего дерьма в раше фамилия ху@ло , ранее путин .
 показать весь комментарий
 
 
та кого ви здивували? І чим? Тим, що зебіли - це ті ж самі шухричі, риги, мертвечуки і прочая нечисть?
Та ми і до виборів це знали...
 показать весь комментарий
 
 
всі зебілоіди-кончене кацапське стадо...тварюки сепарські..
 показать весь комментарий
 
 
14 миллиардов украденных только на роттердавме+ бпп-шной сворой хотят затушевать 1 каким-то миллиончиком, причем неизвестно что это за миллион. Порохоюотики, вы знаете сколько миллионов по единичке в 14 миллиардах? 14000 (четырнадцать тысяч). Это значит, что чтобы выдержать во всем правильное соотношение Бутусов о роттердаме+ должен тут опубликовать 14000 заметок.
 показать весь комментарий
 
 
А все потому что - Невозможно создать партию за месяц с чистого листа !!! Дальше в ВР их "работа" будет еще интересней... Все идет своим чередом и придурки талдычат - Абыне Юля
 показать весь комментарий
 
 
ну так думающим сразу было понятно что партия Зе это партия сепаров....
Цель - демонтаж Украины...., или как минимум украинской Украины....
 показать весь комментарий
 
Зубожилые от тарифов еще и слуг имеют.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх