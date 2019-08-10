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Все про:несчастный_случай (238) Польша (4854)

 В Польше на строительстве газопровода погиб украинец

В Польше в пятницу, 9 августа, на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "DS" со ссылкой на Super Express.

Трагический инцидент произошел в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве.

При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.

Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными.

Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.

Строительство газопровода "Погурськая Воля — Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142283
 
 
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херовый керовник у них там значит был,с мастером впридачу
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"Строительство газопровода "Погурськая Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии."

Вот это очень важная информация!!! В Польше на строительстве газопровода погиб украинец - Цензор.НЕТ 7663
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