 Украина и Турция создали совместное предприятие для разработки нового поколения беспилотников

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

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Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации.

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