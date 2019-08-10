EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Технологии
  905  15
Все про:беспилотник (685) СНБО (3248) Турция (2126) Укроборонпром (744)

 Украина и Турция создали совместное предприятие для разработки нового поколения беспилотников

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль планируют начать совместное производство беспилотников, - посол Лион

Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации. 

Также смотрите: Беспилотник Spectator-М1 принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142282
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот и чудненько. У нас есть спецы и айтишники. электронщики. авиастроители....умишь полно. Главное финансироавние!
 показать весь комментарий
 
 
І де воно буде знаходитись, Укрспецекспорт має виробничі потужності?
 показать весь комментарий
 
Та ПС ЗСУ уже "Супертукано" собрались закупать - тоже говорят, что будет штурмовиком..Денег-то хватит на все?
 показать весь комментарий
 
как учебно-боевой самолет (с функции: учеба-разведка-огневая поддержка), это лучшее предложение в мире по пропеллерным самолетам для стран с ограниченным военным бюджетом.. а его летный час дешевле, чем у су25..
 показать весь комментарий
 
Очередная Зрада Зеленского! Агов! Уси на Майдан! Будэмо там скыглыты!
 показать весь комментарий
 
 
ніт. А ты людина, чи бот? Чэкаю на Майдани , будэмо удвох скыглыты!
 показать весь комментарий
 
 
переговоры о создании этого СП, шли два года и вот они завершились.. так что, это наработки "шакаладной влады Пороха".. а Зеленая Шмаркля только завизировала труд предыдущей команды..
в целом, это хорошая новость, но нужно помнить, что ГРУ Кацапстана сделает всё возможное, что бы испортить наши хорошие отношения с турками и сделать работу этого СП безрезультатной..
 показать весь комментарий
 
 
Скорее оно будет через Эрдогана тягать себе необходимые украинские запчасти и переманивать спецов.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше сделают тем лучше. В идеале летали бы над зоной ордло и кошмарили там всех террорюг.
 показать весь комментарий
 
 
От тіллки Ердоган у непоганих відносинах з хутіним. Боюсь, щоб через певний час новітні розробки безпілотників не стали на конвейр десь в Сколково чи Арзамасі-17.
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь сказать что мин обороны, сбу, оборонпроме...за столько лет сотрудников гру и фсб....целые корпуса. этажи в зданиях . в которые украинцы даже зайти не могли , ЕСТЬ СЕКЕТЫ от Кремлядей??? Пашинский с сынком сам продал сколько успел.......
 показать весь комментарий
 
///
Обращение Эдуард Литвиненко ("Don") в Facebook
"А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве.. До помсти!...
"Don", отец морпеха.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх