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 Происшествия, Фоторепортаж
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 2 человека погибли в результате столкновения автобуса и микроавтобуса на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО

В Полтавской области в результате ДТП с участием автобуса и микроавтобуса погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

2 человека погибли в результате столкновения автобуса и микроавтобуса на Полтавщине, - Нацполиция 01

В Великобагачанском районе, 10 августа около 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский", между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения.

2 человека погибли в результате столкновения автобуса и микроавтобуса на Полтавщине, - Нацполиция 02

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В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса "Фольксваген LT 35" погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка "Фольксваген LT 35" от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы. Водителя микроавтобуса "Фольксваген LT 35" с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

2 человека погибли в результате столкновения автобуса и микроавтобуса на Полтавщине, - Нацполиция 03

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Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3142280
 
 
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заснув водій буса... ((( співчуття близьким(((
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☹️😢 соболезнования близким погибших. Вот так, люди платят немалые деньги, а за из безопасность никто не несёт ответственности. Очень жаль погибших. За что?
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Хреново. Соболезнования родственникам. А в это время в харькове разваливают дело убийцы 6 человек, наркоманки мажорке Зайцевой.
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В догонку. Водители устают. т.к. дороги как после бомбёжки...напряжение постоянное .......
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Только село не "Белоцерковское", а Белоцерковка (по-украински Білоцерківка). Исправьте и выгоните своего псевдоредактораподкацапника.
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