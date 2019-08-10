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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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 В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В российских регионах и в Москве в субботу, 10 августа, проходят акции в поддержку честных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.

В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!"

Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению.

В Москве согласованный с властями митинг за честные выборы начался в 14 часов. Организаторы заявляли, что акция может собрать до ста тысяч человек.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"

Источник: https://censor.net.ua/n3142279
 
   
 Топ комментарии
 
У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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"В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек"

200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
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что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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на масквабаде..если уже быть точным..
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митинг в полицейском государстве где силовиков больше митингующих - ха ха ха!
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Які там "вибори" у кацапів? Нехай краще в якесь спортлото пограються.
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"В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек"

200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
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У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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Точно, что то уж очень много появилось новостей в последнее время про мышебратьев, страдающих за свободу.Никак у власти сочувствующие появились в большом количестве.
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я за космонавтов.даёш больше отпи..женой русни! рюске не на бутылке-это велосипед без колёс.
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Я буду болеть за обе стороны.
Хороших, добротныхпи@дюлей надавайте друг дружке!!!
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Русскіє, стой раз два! На 1-й - 2-й ращщитайсь! Пєрвиє шаг впірьод, кругом! Ви будєтє іграть мєнтов, вториє номєра - лохов. Начі-най!
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В Москве должно выйти 2 миллиона людей и разнести пуйловскую помойку (дума, совфед, кабмин) в хлам.
И пуйло из Кремля выкинуть, как когда-то 30 лет назад его толпа митингующих в Дрездене с лестницы клуба КГБ спустила.
Только так.
Если не действовать жёстко, то никого власть к выборам не допустит.
Вот, увидите - как было всё, так и останется.
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Когда-то, было какое-то, телешоу... И на нём, один из участников, представитель "российских либерастов", воскликнул: "Неужели власти не понимают, что они сами ведут к "Майдану" в Москве?!". А ему в ответ: "А где они миллион "хахлов", в Москве, найдут?"
Так и здесь: " А где они столько немцев из Дрездена, в Москве, найдут?"
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На мацкфе немає 2мільйонів людей.
Там може сотня з трудом набереться.
А остальне - то не люди, а людиноподібні істоти.
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Кацапстан и честные выборы это вещи не совместимы
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знают, что бунтуют, а все равно выходят и стоят. Даешь больше селфи из автозаков В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов - Цензор.НЕТ 3860
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***
Роскомнадзор, в свет последних ЧП, представил свою последнюю разработку -
технологию, способную продолжать блокировку Интернета
даже в случае ядерной катастрофы и гибели цивилизации....
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Пересічний кацап і не знає що проект ARPANet (США) був розроблений саме для забезпечення надійного зв'язку на випадок ядерної війни з совком. Згодом більшість здобутків ARPANet були використані для створення звичного нам Інтернету.
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у них там в запоребрике день космонавтов каждую субботу теперь????
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Молодёжь не хочет терпеть пердуна-маразматика с замашками наполеончика рязанского.
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молодежь на деньги папы-мамы живут, чего они могут хотеть?
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А коли вони людьми були? "О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми" («Хаджи-Мурат», Лев Толстой)
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Ты не прав, чеченцы не называли русских собаками, только баранами.
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Шарится толпа по улицам в поисках пива и оглядывается,как бы по кумполу не схлопотать от ментов. Вот и весь протест.
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Расцеяне - сущеглупые терпилы. Любу Соболь арестовали непосредственно перед митингом, а это стадо мычит, шо-то не вразумительное. Идите освобождайте свою Жанну Дарк, сцыкуны касапские!
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Радиомикрофоны на митинг... Это круто. Тупые, плеать, пробы негде ставить.
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Давай, ГУЛАГ, "протестуй"! Печи зажгут только в понедельник. 2 дня гуляй, босота.
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лайфхак, шоб русню не паковали, нужно орать мы за честные выборы и за имама шамиля, русня таких не пакует, ссыт))
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Почему в Украине после Майдана никто никогда не митингует кроме жен Авакова(которые ходят строем и по команде)? Неужели украинцы стали рабами?
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При Порошенко Украина двигалась в том направлении, которое устраивало людей.
Порошенко не ангел, ошибок много, но Украина при Порошенко была надёжно защищена от клинического идиота путина.
Что касается сегодняшнего дня..... просто люди выжидают.
Если товарищ ЗЕ! и команда продолжат развитие Украины в ЕС и НАТО - это всех устраивает.
Если нет..... думается, что будет что-то страшное, митинги это будет просто детский лепет.
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Да все говорят про ЕС и НАТО, еще со времен Ющенко. Это такая мифическая цель, без всякой ответственности, результата. То есть вы заранее намекаете что протестов больше не будет. Вы же не пишете, если жизнь станет хуже, если начнут подавлять свободы.... Вы в комментарии уже подстраховались.
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Когда-то, ВСЕ говорили, что совок рухнет. Но это же была какая-то мифическая цель, правда?
Рухнул совок?
Рухнул!
Сейчас ВСЕ говорят, что Россия развалится, а Украина будет в ЕС и НАТО.
Тут уж вам страховаться пора, у вас на России будет война и разруха. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4346
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У нас свободные выборы и сменяемая власть. Тебе тунгусу такое может только сниться...
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Вже забули мітінги Міхо, або євробляхерів, пам'ять підводе людей. Просто в нас нікому в голову не прийде на це дозвіл питати.
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Да помню Михо. Беркут штурмом брал его крышу. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 7956

У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4684
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А до того скільки раз він виводив людей на Майдан? Ви дісно знаєте тільки один епізод, чи вам так легше жити?
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Тогда в чем разница между украинскими и российскими властями?
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"Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению..."

(Видно, китайцы запретили разгонять...Понимают, что им скоро "рехверендум" организовывать, о создании ДВР (Дальневосточной республики), и о присоединении ДВР, к КНР... А для этого нужно привлечь на свою сторону "лохторат"...).
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Просто там одни китайцы живут, а им пох на расею, у них свой царь. Мокшан набралось 200 рыл...
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Запустите лучше прямой эфир с мАцкы турнира по вождению автозаков. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 6109..хоть поржем...
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кацапня открыто поддерживает донбасскую сепарню и прочих пи..., пардон, геев типа мертвечука, бойка и т.д. Украина предпринимает хоть какие-то контрдействия..? Скажем поддержка сепаратистских движений на Кавказе и прочих частях *********..
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Може й допомагає комусь, навряд нам про це скажуть.
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Лайфхак для леворуцыонеров:
Попав под раздачу кацманавтов, громко кричите:- АЛЛАХ АКБАР!!
Омоновцы автоматически присаживаются на свои дубинки, как куры на сетки, вы в это время свободно уходите. Не благодарите...
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******** цирк.Хачу шоб їх киздячил беркут гастербайтерти
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