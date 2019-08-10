 В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечается, пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.
В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!"
Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению.
В Москве согласованный с властями митинг за честные выборы начался в 14 часов. Организаторы заявляли, что акция может собрать до ста тысяч человек.
Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
Хороших, добротныхпи@дюлей надавайте друг дружке!!!
И пуйло из Кремля выкинуть, как когда-то 30 лет назад его толпа митингующих в Дрездене с лестницы клуба КГБ спустила.
Только так.
Если не действовать жёстко, то никого власть к выборам не допустит.
Вот, увидите - как было всё, так и останется.
Так и здесь: " А где они столько немцев из Дрездена, в Москве, найдут?"
Там може сотня з трудом набереться.
А остальне - то не люди, а людиноподібні істоти.
Кацапстан и честные выборы это вещи не совместимы
Роскомнадзор, в свет последних ЧП, представил свою последнюю разработку -
технологию, способную продолжать блокировку Интернета
даже в случае ядерной катастрофы и гибели цивилизации....
Порошенко не ангел, ошибок много, но Украина при Порошенко была надёжно защищена от клинического идиота путина.
Что касается сегодняшнего дня..... просто люди выжидают.
Если товарищ ЗЕ! и команда продолжат развитие Украины в ЕС и НАТО - это всех устраивает.
Если нет..... думается, что будет что-то страшное, митинги это будет просто детский лепет.
Рухнул совок?
Рухнул!
Сейчас ВСЕ говорят, что Россия развалится, а Украина будет в ЕС и НАТО.
Тут уж вам страховаться пора, у вас на России будет война и разруха.
(Видно, китайцы запретили разгонять...Понимают, что им скоро "рехверендум" организовывать, о создании ДВР (Дальневосточной республики), и о присоединении ДВР, к КНР... А для этого нужно привлечь на свою сторону "лохторат"...).
Попав под раздачу кацманавтов, громко кричите:- АЛЛАХ АКБАР!!
Омоновцы автоматически присаживаются на свои дубинки, как куры на сетки, вы в это время свободно уходите. Не благодарите...