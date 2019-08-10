EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  999  13
Все про:судья (2163) ВККСУ (393) Щотка (41)

 Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки

Новым заместителем председателя Высшей квалификационной комиссии судей 9 августа избран судья Киевского апелляционного суда Степан Гладий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Гладий был избран членом ВККС 5 марта 2018 года решением XV съезда судей.

Напомним, что вакансия заместителя председателя ВККС появилась после того, как 7 августа подал в отставку Станислав Щотка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142278
 
 
 Топ комментарии
 
по внешнему виду интенсивность труда в мантии его не измотала Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
Как по мне, всех таких жирных судей - в отставку!
 показать весь комментарий
 
Новый куратор судебной власти в команде папы Бени \ Зели:

Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 5601
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по внешнему виду интенсивность труда в мантии его не измотала Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
 
Наш чувак портновсько-зельоний

Новий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Степан Гладій отримав негативну оцінку Громадської ради доброчесності за рішення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.


Степан Гладій головував в колегії суддів, яка в справі за звинуваченням Олексія Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе винесла дві постанови про грошове стягнення з потерпілого у справі - Олексія Подольського, якого в 2000 році викрав та побив Олексій Пукач.
На потерпілого наклали адміністративний штраф в розмірі 1530 та 1700 гривень. Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 6630
 показать весь комментарий
 
 
Новый куратор судебной власти в команде папы Бени \ Зели:

Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 5601
 показать весь комментарий
 
 
хм, сутя по фото... поменяли шило на мыло? никто не знает сколькоих таких нематод мы содержим?
 показать весь комментарий
 
 
вот блин понабирали в правныки и правоохоронци...труба,щотка...
 показать весь комментарий
 
 
Фамилию перепутали, судья ГладКий, по фото видно
 показать весь комментарий
 
 
Нам шо Гладкий, шо Щотка - нашего отношения к судебной системе Украины эти фамилии не поменяют.
Мы твёрдо выучили одно - все судьи в Украине барыги и взяточники, и справедливости в украинских судах не добиться, если ты не олигарх, не чиновник, не мусор и не барыга.
 показать весь комментарий
 
Кожа у него такая гладкая и блестящая, а двойно-тройной подбородок типа "шея" вообще прелесть - такой упитанный и непуганный морской котик, а ушки вааще прелесть
Ну вот говорите что хотите а на свинью не похож, от слова совсем.
 показать весь комментарий
 
... и еще обратите внимание на ИКОНКИ!!!! внизу с лева - по параметрам божим наверное судить будет
 показать весь комментарий
 
Чесний і принциповий суддя в корумпованій державі не може мати таку огидну пику
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх