 Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Гладий был избран членом ВККС 5 марта 2018 года решением XV съезда судей.
Напомним, что вакансия заместителя председателя ВККС появилась после того, как 7 августа подал в отставку Станислав Щотка.
Новий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Степан Гладій отримав негативну оцінку Громадської ради доброчесності за рішення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Степан Гладій головував в колегії суддів, яка в справі за звинуваченням Олексія Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе винесла дві постанови про грошове стягнення з потерпілого у справі - Олексія Подольського, якого в 2000 році викрав та побив Олексій Пукач.
На потерпілого наклали адміністративний штраф в розмірі 1530 та 1700 гривень.
Мы твёрдо выучили одно - все судьи в Украине барыги и взяточники, и справедливости в украинских судах не добиться, если ты не олигарх, не чиновник, не мусор и не барыга.
Ну вот говорите что хотите а на свинью не похож, от слова совсем.