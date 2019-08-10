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 Чиновник Коростенского райсовета задержан на Житомирщине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие аренде коммунального имущества, - Нацполиция

Правоохранители разоблачили и пресекли коррупционную деятельность должностного лица Коростенского районного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием установлено, что за подделку решения результатов конкурса на получение коммунального имущества и дальнейшего заключения договора аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью территориальной общины Коростенского района и находится на балансе Коростенского районного совета, служащий требовал 1000 долларов взятки.

В пятницу, 9 августа, злоумышленник был задержан при получении указанной суммы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире чиновник Гоструда попался на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещаниея или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3142270
 
   
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Про бензин, мотоциклістів, і врєд курєнія:
«На востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местную полицию.
Бензовоз перевернулся и из него начало вытекать топливо. Люди собрались возле автомобиля, чтобы собрать топливо. Среди погибших местные жители, а также группа мотоциклистов.
По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету. В итоге десятки людей сгорели заживо.
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