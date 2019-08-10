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 "Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info. ВИДЕО

В утвержденном президентом Владимиром Зеленским составе Комиссии по вопросам правовой реформы, которая будет разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы, большинство связаны с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице BIHUS.info в Facebook.

Комиссия из друзей Богдана: Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info 01

"Вчера Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы. И там знакомые все лица - по нашим сюжетам. Среди них и судьи, и юристы, и даже "квартирный" партнер Антона Геращенко. И эта тройка из сюжета Максима Опанасенко:
1. Игорь Пукшин. Богдан долго вел с ним юридическую практику, настолько, что почти сроднился.
2. Роман Бойко. Тот судья из суда, что советовался с Емельяновым.
3. Юрий Баулин. Ранее - председатель Конституционного суда, который щедро помог Януковичу захватить власть.

Кстати, Богдан указан автором под документами, утвержденными Указом Зеленского. К слову, эта комиссия будет разрабатывать реформы для правовой системы. Как думаете, Богдан везде своих протянет или оставит что-то и Зеленскому?", - задаются вопросом журналисты. 

Более подробно о членах комиссии написала журналистка Мария Землянская.

К примеру, как говорится в материале, Богдан и Пукшин настолько близки, что до переезда на Банковую Богдан пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. Теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика - Бойко возглавлял "Юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы - брат Андрея Богдана Игорь.

В этой же группе будет работать Андрей Нижний - он брат Сергея Нежнего, который засветился в переписках сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Сергея Нижнего "Хиллмонт Партнерс" сотрудничала с "Кварталом". В переписках, опубликованных Bihus.Info, Сергей Нижний упомянут как руководитель целого неформального направления в предвыборном штабе Зеленского, влияние которого выглядело шире, чем просто юридические консультации.

Ранее Сергей Нижний уже попадал в расследование журналистов. Тогда редакция выяснила, что жилье, в котором проживает нардеп и соратник Министра внутренних дел Антон Геращенко, разделили на две квартиры, и владельцем одной из них является именно Сергей Нижний.

Смотрите также: "Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы", - "BIHUS info" рассказали о тайном руководстве команды Зеленского. ВИДЕО

Кроме Бойко и Нижнего, развивать организацию судебной власти будут заместитель Председателя Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, на которых Богдан Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда. Объяснял, за кого они должны голосовать на съезде судей. На следующий день все кандидаты, одобренные Львовым, получили новые должности.

Кроме того, Львову закидывали причастность к нескольким уголовным делам. В частности, к делу, возбужденного в отношении бывших руководителей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова, которых подозревают во вмешательстве в Автоматизированную систему распределения дел и во вмешательстве в работу судебных органов.

Светлана Шелест фигурировала в расследовании журналистов, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок квартиру в правительственном квартале стоимостью от 20 до 85-ти миллионов гривен. Как позже объяснила судья - этот многомиллионный подарок ей сделала мать.

В рабочей группе по вопросам развития уголовного права будет председательствовать Юрий Баулин. Он - бывший председатель Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Более того, сын экс-главы КС Александр Баулин - бывший партнер Андрея Богдана по ряду юридических и агрокомпаний.

Комиссия по вопросам правовой реформы - это консультативно-совещательный орган, который, в частности, будет разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначены Михаил Буроменский и Руслан Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента опроверг информацию о том, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана

Источник: https://censor.net.ua/n3142269
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так! ОП - это ведь организованная преступность.
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Ну так! ОП - это ведь организованная преступность.
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И кто ж у люстрированого чиновника АП Януковича в друзьях интересно)
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Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
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Это новая формула - "Украина минус в карманы папы Бени и его куклы Зе". Надо успеть набить карманы пока зебилы не очнулись.
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Реинкарнация ПРыговоской шоблы.... с замесом иудаизму
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І - що???
Головне щоб був результат. Щоб перш за все посадили баригу та основних підбарижників. Щоб були розслідувані всі злочини, скоєні режимом кровавого бариги за п'ять років. І щоб всі злочинці, які скоїли ці злочини - були покарані.
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Vitaliy Cmirnov нада немножко потерпеть ... Правильно я тебе зрозумів , зебіл ?
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Та це кацапське рило. Треба сказати,з українською мовою в них все краще і краще. Вчаться свиноруси,щоб в майбутньому накази розуміти.
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Ну понятно, что всякую шваль в виде ахметова, портнова, коломойского, пинчука, наконец кернеса с трухановым трогать не надо. Надо только тех, кто посмел сопротивляться "великой" рашке. Правильно, зебил?
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Моча уже не только в глазах плещется, но и из ушей потекла...
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Щоб перш за все посадили "баригу", якому закидають 40 тис.дол. розкрадання його оточенням в оборонці та 3000 долл. офшору за 5 років!!?? Й при цьому жерти як щурі після тифу 350 млн.грн. в місяць! тільки на різниці в ціні на електрику?? А рило у бабломойських не трісне?
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Мне тоже интересно- ожидалось нечто иное??? Кто-то ожидал, что там будут лица из команды Порошенко? Не верю.
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Как я понимаю, других нет? Вообще то ожидалось, что там будут независимые лица. Но для зебилов такой опции нет, как я понимаю?
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Па-пара-пааааммммм... жидано, жидано...
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Так он же ж членисторукий... не следует забывать, что у этой породы "хитринка" в крови. Генотип такой...с хитринкой... гепа, например... **********...каломмойша, рабинович... все немножечко хитровыбананые...не?
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Теж не розумію, не друзів же Зеленського назначати, хто він такий той Зеленський.
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Да и портнов тоже профи. Янукович других не держал...
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Потому что Богдан в команде Зеленского лучше всего разбирается в юриспруденции.
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Зеленосопливий, а сам ваш Зюзя вже не юрист? "Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 9522
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Так Богдан керує країною, з чиїх друзів він має набирати, з Тимошенко чи Ляшко?
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я был на этом шоу
Украинские флаги, детские аттракционы, самолеты, парашютисты, концерты муз.груп .. - было весело и патриотично...
Теперь фсе...




"Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 17 Ukr_Che

@Ukr_Che

·2 ч

В Днепре отменили авиашоу и концерт ко Дню независимости -
https://t.co/GzcFwjY5GA?amp=1

"Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 3678
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Може Свати приїдуть, нащо вам то авіашоу?
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да вот обидно ...
Три года съезжались на это шоу со всей Украины......
И я семью возил....(от моего дома 30 минут езды)....
Но новой Хазарии +Малороссии это нахер нужно...- пускай Квартал и Сватов смотрят...
Нужно больше быдла...
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ну ничего военного не увидел.
Бигусы,когда-же вы на рыжего гудка накопаете?только военное!
вся электрика
почти весь газ
сдача Бамбаса
работа с полнымПэ
работа с коллаборантами
работа на фсб рф
.......
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А хотелось друганов мародёра? Хрен во всю соевую морду!!
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За Порохом пятилетнее успешное сопротивление одной из самых мощных армий мира, безвиз, дипломатический прорыв на Западе, рост экономики, суверенитет церкви.
А за зеро- это рост госдолга за месяц на два миллиарда долларов (при отсутствии затратных проектов), сдача противнику укрепленных линий и фортификаций без боя, сокращение армии и начинающаяся международная изоляция.
Логика уровня "овермайнд". (с)
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Мубуть перестав улюблену "докторську" жерти.
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Як бачимо, у нього крім сої і вати в голові нічого немає. Тому і слів інших він написати просто не може.
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Гідрант обіцяв все вирішувати на референдумах. Де обіцяне народовладдя, казьол?
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Якщо порохососи біснуються, це означає - все робиться вірно.
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"Всё, что приводит к разрыву порохоботского пукана, сделано верно и во благо государства", - Петрарка Франческо.
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ЗЕБИЛЕВИЧИ - ВЫ ДОБИЛИСЬ ЭТОГО ВМЕСТЕ - ТАК ВАМ И НАДО)))))
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Царство: Тварини
Тип: Хордові
Клас: Ссавці
Загін: Примати
Підзагін: Сухоносі
Інфразагін: Широконосі
Сімейство: Капуцинові
Рід: ЗЕлені капуцини
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Весь мир ржет... Как там, зебильо, еще гордитесь визитом шмаркли в Турцию? А ниче, что газета друга Эдоргана зекретина больше никак как комиком не называет -не президентом, а клоуном, зебилы
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Блин, читаю и не пойму, есть ли у вас башка на плечах, или от злобы на Зе переклинило. Богдан- грамотнейший юрист, настоящий профи, и соответственно подбирает себе в команду аналогичных ребят. И правильно делает. Но нет, , на Украину и необходимые реформы вам начхать - лишь бы плюнуть на Зе! Порохоботы драные!
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Лизать у тебя получается также классно как и сосать
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Щоб ти здох разом з своїм мародером Богданом! "Комиссия из друзей Богдана": Большинство членов Комиссии по вопросам правовой реформы связаны с главой ОП, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 5151 Вважаєш, що юзери нічого не знають про цього мародерського апостола вашого Зюзі? Знаємо про його бурхливу злодійську діяльність ще починаючи з 2008 та 2009 роках під "кришою" Пукшина та Турчинова та далі під крильцями кацапського стерв*ятника Коляна Яновича Пахла-Азірова.
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Большинство мошенников аферистов -грамотнейшие люди.
Вопрос, Вам станет легче от их талантов?
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такой грамотный что аж люстрировать пришлось)
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иди в спам ЗЕбилятня , лижешь свои царькам похлеще чем кацапы *****..
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А что здесь сказать если в стране 73 % зебилов? Душа радуется за Зелю и компанию ! Воруйте , мне тоже как и Зели зебилов не жалко !
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Друзьям всё, врагам - закон.

ПРИДУМАНО НЕ СЕГОДНЯ
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Как я рад , что Бог дал мне разума покинуть эту территорию ещё в 1992 году и смотреть на этот бардак с далека . Спасибо тебе Господи!
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Большинству, которое проголосовало за зеленского, воспринимать факты злоупотреблений и других откровенных пороков уже новой власти означает признать-таки себя дебилами. А это не просто.
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Теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

Ключевой момент, считаю важнейший. Это то для чего кремле банда ЗЕсепаров пришла к власти - перекроить конституцию. Убрать курс на НАТО и ЕС, и закрепить федерализацию Украины на части. Спасибо ЗЕбилятня 73% хохляцко малоросская, вы сделали это вместе.
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Если бы Богдан был Моральным авторитетом, то такой подбор был бы соответственно прекрасным по понятным причинам.
А вот если он не является таковым - то и реакция на подбор кандидатур соответствующая.
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