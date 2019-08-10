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 За первую неделю самостоятельного патрулирования нацгвардейцы задержали 32 подозреваемых, - МВД

За первую неделю самостоятельные пешие патрули Национальная гвардия Украины задержали 32 человека по подозрениям в совершении уголовных преступлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Еще 19 человек были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного отдыха.

Львиная доля таких правонарушений (задержано 22 человека) квалифицированы по статье 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

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Источник: https://censor.net.ua/n3142268
 
 
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Две трети- наркота. Не слабо, надо признать. Ну и- печально.
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Перші 2-3 дні зустрічались на кожному кроці, а зараз кудись зникли. Акція закінчилась.
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бо мабудь дуже вже активно за наркошів узялися..."криша" мєнтовская не в захваті))))
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Замилювання очей, поцгвардія це мусора, а мусора в нашій країні це ті самі бандюки тільки легалізовані і в погонах
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