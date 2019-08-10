 Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.
"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", — сказал Тейлор.
Дипломат убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.
В ответ на вопрос о возможности следующей встречи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, он отметил, что американский дипломат обращался по этому поводу к российской стороне. "Они обмениваются мнениями относительно того, когда можно будет продолжить диалог", - сообщил Тейлор.
Не народ, а именно население. А населению нужны "сваты" и руские братья с кнутом...
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.
24. Украинская война - 2014
25. Сирия - 2015