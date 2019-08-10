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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске, поскольку это один из способов прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", — сказал Тейлор.

Читайте: Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор

Дипломат убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.

В ответ на вопрос о возможности следующей встречи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, он отметил, что американский дипломат обращался по этому поводу к российской стороне. "Они обмениваются мнениями относительно того, когда можно будет продолжить диалог", - сообщил Тейлор.

Также читайте: Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3142267
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Это архитупо отдавать инициативу маньяку...
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вот так читаешь высказыванию американского дипломата, и начинаешь задумываться: а может г-н Тейлор работает в конюшне МИД РФ?!
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Одно не исключает другого. Скорее дополняет.
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зебилы говорят что это Украина должна прекратить войну. Будто бы Украины её начала.
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Схоже що він і вирішить це питання..................... коли достатня кількість жителів ЛДНР отримають громадянство Росії.
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А согласиться он на это только взамен впихивания в Конституцию федерализации этих республик, и на что готов пойти Зеля до сих пор ни кому не ясно !
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Зеля пойдет на столько на сколько ему позволит население Украины.
Не народ, а именно население. А населению нужны "сваты" и руские братья с кнутом...
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Да уж. Не те америкосы. Не те. Времена дедушки Рейгана канули в Лету.
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Кацапия

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.

2. Война в Корее - 1950-1953 гг.

3. Венгерский кризис - 1956 г.

4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.

5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.

6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.

7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.

8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.

9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.

10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)

11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.

12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.

13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.

14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.

15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.

16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.

17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.

18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.

21. Чеченская война - 1994-1996 гг.

22. Чеченская война - 1999-2009 гг.

23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.

24. Украинская война - 2014

25. Сирия - 2015
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_Триппер озвучивает хотелки трампа, который действует в интересах путлера. Будапешт вам ещё боком выйдет! Гаранты *****...
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Прочитайте 6-й пункт Б. меморандума. Очень познавательно.
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Могли решить это наши ещё в 2014 году если бы до власти не дораался агент кремля парашенко
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Для заморозки конфлікту який вигідний як режиму путєна так і режиму парашен5
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США обосрались кремлевского гопника ... аха Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор - Цензор.НЕТ 286
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Видать что слабый сейчас президент США или контактирует по личному с кремлёвским Фюрером Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6050
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смотрю, на вас, Земляне, вы такие долбодятлы, думаете, что от вас что-то зависит, можете что-то решить ))
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Це можна перекласти так: тільки Путін може привести Україну до перемоги миру...
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