 С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. граждан, что составляет примерно 0,75%", - цитируются слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко на сайте ведомства в субботу.
По его словам, решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.
Саакашвили не проходил границу , он ее пересек по воздуху на своем пропеллере .