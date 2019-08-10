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 С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба

Украинские пограничники с начала 2019 года отказали во въезде на территорию страны чуть более 12,5 тыс. иностранных граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. граждан, что составляет примерно 0,75%", - цитируются слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко на сайте ведомства в субботу.

По его словам, решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142266
 
 
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А сколько погранцы пропустили за хабар ? Хто Венедиктова пропустил , а-аааа ? А наркоманку дану борисову какая курва пропустила ?
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толи дело Саакашвили - никто не пропускал а он взял и прошел границу.
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никто не пропускал а он взял и прошел границу.

Саакашвили не проходил границу , он ее пересек по воздуху на своем пропеллере .
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Уже пропускают всех подряд. Тишком сняли огран

С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5943
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Эх, ввести бы такой контроль в городах, ну или хотя бы на Крещатике.. оборванцев, по виду грузин-палестинцев-турков-азеров-армян здесь хватает.. и все типа туристы. Ну или рвуться в Евросоюз. Но почему то годами здесь обитают.
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если бы были данные по странам - рашка, например...
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