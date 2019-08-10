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Все про:животные (692) Одесская область (1813) АЧС (5)

 Карантин из-за вспышки АЧС введен на Одесчине

В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за трупов свиней, обнаруженных в реке Дунай. При обследовании у них в крови выявлен возбудитель АЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Ренийской районной государственной администрации.

В связи с этим Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела на территориях вблизи реки карантин на 40 дней.

Предположительно, мертвые туши свиней могли быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия свиной чумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафиксированы вспышки африканской чумы свиней в 5 областях Украины, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3142263
 
 
 Топ комментарии
 
Да это знак, для всех 73%. Вы использованный материал.
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Потрібно подати в міжнародний суд на Румунію за забруднення Дунаю мертвими свинями, загинувшими від небезпечної хвороби! Це диверсія яка може призвести до великих збитків. Румунські урядовці які скидають заражені трупи свіней в річку, або закопують трупи свіней так що їх може вимити дощова вода і змити в Дунай - мають бути жорстоко покарані. Дунай це не стічна канава, а цінний міжнародний ресурс прісної води! Потрібно вимагати від ЄС проведення постійного моніторингу румунських берегів Дунаю на предмет наявності скотомогильників та смітників. Потрібно примусити Румунію організувати ефективну охоронну зону навколо Дунаю, щоб жодні забруднення не потрапляли в річку!
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Дунай стічна канава з Європи.
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Потрібно подати в міжнародний суд на Румунію за забруднення Дунаю мертвими свинями, загинувшими від небезпечної хвороби! Це диверсія яка може призвести до великих збитків. Румунські урядовці які скидають заражені трупи свіней в річку, або закопують трупи свіней так що їх може вимити дощова вода і змити в Дунай - мають бути жорстоко покарані. Дунай це не стічна канава, а цінний міжнародний ресурс прісної води! Потрібно вимагати від ЄС проведення постійного моніторингу румунських берегів Дунаю на предмет наявності скотомогильників та смітників. Потрібно примусити Румунію організувати ефективну охоронну зону навколо Дунаю, щоб жодні забруднення не потрапляли в річку!
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Румунія виграйє суд - з України ше й потребують оплату за доставку свинини
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Не виграє, у нас Президент - юрист, за етнічним походженням.
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Да это знак, для всех 73%. Вы использованный материал.
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Важно помнить что по приказу "глобализаторов" (нынешняя влада - их шестёрки, судя по трёпу о "государстве в смартфоне", "цыфровизации" и проч.) идёт повсеместное уничтожение мелких фермерских хозяйств. Для этого придумывают самые чудовищные сценарии: вдруг, типа, целую страну накрывает "чума свиней" и проч. Примерно как с вирусом эболы - воплей было на всю планету, а в реальности, как и любую другую инфекцию, её удалось локализовать.
Так что, проверяйте всю информацию сами, в нескольких независимых лабораториях.
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ага, в цьому році фітофтора всі памідори поїла на югах - в продажі тепличні по 50 грн за кіло
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приезжай в Харьков и хоть жопой жри от 6 до 35 гр, любой расцветки, любого сорта. Я сегодня купил розовые в трещинах по 11. Сливки на сок по 6. Рассказчик...фитофтора... поливай под корень, прекращай поливать после завязи... ты хотя б раз в жизни куст "саньки" видел?
Причем, растут и плодятся вопреки презу N6... ну, номер вовкин такой... карма быть шестеркой...
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Ничто человеческое свиньям не чуждо.
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