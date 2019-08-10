 Карантин из-за вспышки АЧС введен на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Ренийской районной государственной администрации.
В связи с этим Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела на территориях вблизи реки карантин на 40 дней.
Предположительно, мертвые туши свиней могли быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия свиной чумы.
Да, свиноботы?
Так что, проверяйте всю информацию сами, в нескольких независимых лабораториях.
Причем, растут и плодятся вопреки презу N6... ну, номер вовкин такой... карма быть шестеркой...
зас.. загадьте..