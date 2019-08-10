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 Происшествия
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Все про:ГСЧС (2200) вода (288)

 За 10 дней августа на водоемах в Украине погибли более 30 человек, с начала года - 850, - ГСЧС

На водоемах в Украине с начала августа 2019 года погибли более 30 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на необустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности", - сообщили спасатели.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения, утверждают спасатели. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. С детьми несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В ГСЧС напомнили об элементарных правилах:

отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;
не нырять в незнакомых местах;
не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
НЕ заплывать далеко и не плавать в одиночестве;
не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142262
 
 
 Топ комментарии
 
На моей памяти был один нестандартный случай, когда моряк, на борту судна, чуть не утонул, в бассейне. Непременно бы утонул, если бы, чисто случайно- вахтенный помощник не вышел глянуть в сторону кормы. Коротко: Атлантика, ветер по носу, потому качка не ощущалась. Чудик набирает подогретую водичку, в бассейн и ныряет. И вот тут судно резко сменило курс... Моментально качнуло градусов на 15, ну и ударило его, о борт бассейна, с потерей сознания. Обошлось, только физиономию от здорово попортил- вся тёмно-синяя была.
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Потрібно відроджувати ОСВОД і проводити чергування рятувальників в місцях відпочинку людей! Потрібно облаштовувати місця відпочинку на воді і жорстко припиняти продаж та вживання алкоголю біля води! Біля води має бути введений сухий закон! Там де продають алкоголь має бути заборонене купання, а там де купаються має бути заборонений алкоголь! Влада має жорстко навести порядок в Україні і прийняти закон який забороняє вживання алкоголю біля води і купання людей в стані алкогольного сп'яніння в морях, річках та водоймах! За купання в нетверезому стані має бути штраф такий самий як за водіння автомобіля в стані сп'яніння! Випив - сиди вдома!
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Ну, всё... конец кабакам на побережье Мариуполя. За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2333 А их там, без преувеличения- сотни. А задействованы, работая там- тысячи и тысячи людей. Они, несомненно, за такую полезную инициативу- спасибо скажут, как минимум. А узнают- чья инициатива- на пятаки порубают, казённым инвентарём.
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Да уж, круче, чем потери на Донбассе. Не зная броду, не лезь в воду.
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И что изменится?
Ничего...
Будет такая же грустная статистика для населения, а для кого-то личное горе...
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Потрібно відроджувати ОСВОД і проводити чергування рятувальників в місцях відпочинку людей! Потрібно облаштовувати місця відпочинку на воді і жорстко припиняти продаж та вживання алкоголю біля води! Біля води має бути введений сухий закон! Там де продають алкоголь має бути заборонене купання, а там де купаються має бути заборонений алкоголь! Влада має жорстко навести порядок в Україні і прийняти закон який забороняє вживання алкоголю біля води і купання людей в стані алкогольного сп'яніння в морях, річках та водоймах! За купання в нетверезому стані має бути штраф такий самий як за водіння автомобіля в стані сп'яніння! Випив - сиди вдома!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, всё... конец кабакам на побережье Мариуполя. За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2333 А их там, без преувеличения- сотни. А задействованы, работая там- тысячи и тысячи людей. Они, несомненно, за такую полезную инициативу- спасибо скажут, как минимум. А узнают- чья инициатива- на пятаки порубают, казённым инвентарём.
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..оно не совсем так- основная причина= абсолютная беспечность неподготовленных людей((
а до трагедии- один шаг (или прыжок)...
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На моей памяти был один нестандартный случай, когда моряк, на борту судна, чуть не утонул, в бассейне. Непременно бы утонул, если бы, чисто случайно- вахтенный помощник не вышел глянуть в сторону кормы. Коротко: Атлантика, ветер по носу, потому качка не ощущалась. Чудик набирает подогретую водичку, в бассейн и ныряет. И вот тут судно резко сменило курс... Моментально качнуло градусов на 15, ну и ударило его, о борт бассейна, с потерей сознания. Обошлось, только физиономию от здорово попортил- вся тёмно-синяя была.
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Пляж, бухло, шашличок і буль-буль карасікі.
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Не дозволяти дітям самостійно ходити на ставок в селі? Той хто таке написав, в селі хоч раз був?
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Проездом, не сбрасывая скорости, в населенном пункте.
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Колись бував у бабці в Вінницькій області, в селі каскад ставків, 6 штук, біля кожного зробили пляжик, діти там все літо проводили, які нах.. рятівники біля кожного.
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