 За 10 дней августа на водоемах в Украине погибли более 30 человек, с начала года - 850, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на необустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности", - сообщили спасатели.
Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения, утверждают спасатели. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. С детьми несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.
В ГСЧС напомнили об элементарных правилах:
отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;
не нырять в незнакомых местах;
не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
НЕ заплывать далеко и не плавать в одиночестве;
не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Ничего...
Будет такая же грустная статистика для населения, а для кого-то личное горе...
а до трагедии- один шаг (или прыжок)...