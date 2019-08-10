 За 10 дней августа на водоемах в Украине погибли более 30 человек, с начала года - 850, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на необустроенные места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности", - сообщили спасатели.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения, утверждают спасатели. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. С детьми несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В ГСЧС напомнили об элементарных правилах:

отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;

не нырять в незнакомых местах;

не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

НЕ заплывать далеко и не плавать в одиночестве;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные в Киеве утонули 2 человека, - ГСЧС