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 За рубежом
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Все про:Кыргызстан (186) протест (4503)

 В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева

Силовые структуры Кыргызстана 9 августа арестовали имущество телеканала "Апрель", который принадлежит задержанному экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, последние три дня эфирную трансляцию канала выключили на территории всей страны. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса. Пресс-служба МВД Кыргызстана подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и компанию "Медиа-форум" по решению суда наложен арест. Телеканал и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Кыргызстана, которого задержали за день до того, 8 августа.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа пытались штурмом задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Бывшего главу государства задержать не удалось, зато один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Бишкека собрались около тысячи сторонников Атамбаева, полиция их разгоняет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После столкновений во время операции в доме экс-президента открыты уголовные дела против его сторонников – "массовые беспорядки", "хулиганство", "захват заложников" и "убийство". Также президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свою краткосрочную недельный отпуск, уехал в Бишкек, чтобы созвать экстренное заседание Совета безопасности. 8 августа Атамбаева задержали, объявили о подозрении в коррупции и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3142261
 
 
 Топ комментарии
 
Президент - коррупция - свой телеканал

Надо же сколько совпадений
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Странно!
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева - Цензор.НЕТ 3072
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и заводик "кыргызская свинонаковальня ". и заводик по сборке машин " свиноатамбай"
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цветная революция заглянула на огонек в кыргызстан.
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этож у них вроде не первый раз уже. Не помню про судьбу предыдущих презиков, но тоже все плачевно.
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Та то таке, он в Кореї практично усі папєрєдніки або їхні родичі сидять
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У гордого и свободолюбивого (как украинского) народа Киргизии сложилась добрая традиция регулярно свергать свою власть. В 2005 году свергли повергнувший страну в зубожиння коррумпированный антинародный режим первого президента писателя Аскара Акаева. Новым президентом стал лидер прогрессивной оппозиции народный любимец Курманбек Бакиев. Убитых в ходе этой "тюльпановой революции" никто точно не считал, опыта подобной статистики еще не было. В 2010 году свергли ввергнувший страну в нищету антинародный коррумпированный режим Курманбека Бакиева. Официальное число революционно - убитых 84, еще тысяч 400 насчитали беженцами. В Украине особой популярностью и одобрением пользовались видео скачущих революционных джигитов (кОзаков по-нашему) и избиения министра внутренних дел доведенным до отчаяния наридом. Новым президентом в итоге стал оппозиционер и борец с преступным режимом какой-то там алмаз Атамбаев. Правил он не особо долго, ибо погряз в коррупции и довел страну до нищеты с зубожинням. На выборах нарид проголосовал за Женбекова, который дал клятву бороться с преступным режимом Атамбаева и покончить с зубожинням и коррупцией. За пару лет борьбы с коррупцией, зубожинням и Атамбаевым у президента Женбекова по доброй киргизской традиции поднакопилось собственные грешки по этой части, которые нещадно вскрывал телеканал борца с преступным режимом оппозиционера Атамбаева. И его земляки-односельчане, возмущенные таким циничным обманом действующей властью их мечт, надежд и гидности, устроили небольшую заварушку. Ну там пару убитых, сотня раненых. Дали буде...
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и заводик "кыргызская свинонаковальня ". и заводик по сборке машин " свиноатамбай"
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И завод по производству пахлавы перевязанной красной ленточкой
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Президент - коррупция - свой телеканал

Надо же сколько совпадений
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И снова начали зебилы вспоминать Порошенка.
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Странно!
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку
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Лозун путан-"Умру за путана!",лозунг петерарасих-"Умру за петераса!"
Блин,да докажите уже-чего визжать-то!
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Почему кацапы и зебилы ненавидят Порошенка? Подумайте.
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Может потому , что:
1. Слишком много врал.
2. Слишком много воровал сам и воровали его "бояре".
3. Отдал народу "Армію. Мову. Віру " ( "Мову. Віру" - чтобы Украинцы срались между собой, и не замечали как их грабят, а "Армію" - чтобы отдавали последнее (для его разграбления).
А Себе (и своим боярам) забрал - РОСТ благосостояния ?
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Есть предложение, что через пару месяцев у нас будет наблюдаться дежа вю В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева - Цензор.НЕТ 1575
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палишься, кацапа, на плохом владении русским У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 8343
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Свидетель ИегоПЕСа, что тебе не понятно!
Тугодум? Поясняю:
У меня есть предложение!
И я очень надеюсь на Дежа Вю...

И, кстати, ты побежишь в Козын на защиту твоего Владыки?
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Проверил на себе?
Спасибо, супрлещенко, за советы. У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 5335
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Тебя здесь уже все знают, как """"интеллектуала"", раздающего талончики за 11.80". У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 9411
А в остальном, ты - 0 без палочки.
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ни хрена. ваших бесят мои тесты на кацапа... простые и эффективные. ты уже вроде обсирался. если нет - предоставлю такую возможность.
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поедатель зябликов, пора провести самотестирование!
Акт адекватности прошу выложить на общее обозрение.
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Не наглей!
Я тебе не буду давать не саму закуску и не на закуску!
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Канальные презы-это отстой,впрочемь,как и их троли!У них всё кацапское,как порося-поросят.Даже ники:ксень,5 коп,лещ,ведан,поломарь,серге...Но самое прикольное-рыльце и жо...а-х...ен отличишь!Ими они-визжат и с...ут друг на дружку,как здесь,лещ(не путай с украинским лящь)на сома.Канальные,что с них взять кроме кала?
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Спецназовцы провели две неудачные штурмы

прервав свою краткосрочную недельный отпуск
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"Спецназовцы провели две неудачные штурмы."(c) - редактор Цензора проникся колоритом азии.
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Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Источник: https://censor.net.ua/n3142261
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мо' шаурми?
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Педрофилы не будут защищать свого экс-президента,как киргизы. Скорее всего сами его свяжут занавесками и приволокут к Лукьяновскому сизо.
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Нет, друзья....
Не спроста цензор уделяет этой теме так много внимания!
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Подготовка общества в психологическом плане?
Думаю, что да У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 7896
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Субота, подій мало, ось і подають шопопало.
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Ага! Суббота на цензоре уже четыре дня подряд.
"Семь пятниц на неделе" (с)
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А шо ш он хотел, талоны на усиленное питание?(с). Не пристрелили пока- и то пусть радуется.
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Андрей, привет мореман!
За талонами к кириллу лещенко, он же - поедатель зябликов.
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Здрасьте! Та мне пока без надобности. У меня нет телеканала, я в спецназ стрелять не собираюсь. И ваааще- у нас тут просто отменно кормят!
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Та, ни чё не надо. У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 9264
Я смотрю, ты все коричневее становишься....
Загар?
или злоупотребление шоколадом?
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Андрюха в свиношыкаладизме-вальцманизме не замечен.
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Не ощущаю. Хвала Создателю- моё рабочее время, по независящим от меня обстоятельствам- стало ночным. Вся ночь- моя. А днем я носа на палубу не показываю, только когда солнце садится.
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по ночам, когда над океаном поднималась полная луна где то на фальшботе начинался вой.
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Точно так же нужно поступить и у нас в стране: немедленно забрать лицензию и прекратить деятельность про-российских пропагандистских телепомоек: "112", "Гавноньюс Ван", "Бзик". Они представляют угрозу национальной безопасности государства Украина.
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Совершенно точно+Тонкий намек бариге на толстие оффшорно-канальние раздумя?
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"Спецназовцы провели две неудачные штурмы"

похоже и саму новость писали кыргызы
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