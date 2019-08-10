 В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, последние три дня эфирную трансляцию канала выключили на территории всей страны. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса. Пресс-служба МВД Кыргызстана подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и компанию "Медиа-форум" по решению суда наложен арест. Телеканал и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Кыргызстана, которого задержали за день до того, 8 августа.
Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа пытались штурмом задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Бывшего главу государства задержать не удалось, зато один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек ранены.
После столкновений во время операции в доме экс-президента открыты уголовные дела против его сторонников – "массовые беспорядки", "хулиганство", "захват заложников" и "убийство". Также президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свою краткосрочную недельный отпуск, уехал в Бишкек, чтобы созвать экстренное заседание Совета безопасности. 8 августа Атамбаева задержали, объявили о подозрении в коррупции и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа.
Надо же сколько совпадений
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку
Блин,да докажите уже-чего визжать-то!
1. Слишком много врал.
2. Слишком много воровал сам и воровали его "бояре".
3. Отдал народу "Армію. Мову. Віру " ( "Мову. Віру" - чтобы Украинцы срались между собой, и не замечали как их грабят, а "Армію" - чтобы отдавали последнее (для его разграбления).
А Себе (и своим боярам) забрал - РОСТ благосостояния ?
Тугодум? Поясняю:
У меня есть предложение!
И я очень надеюсь на Дежа Вю...
И, кстати, ты побежишь в Козын на защиту твоего Владыки?
Спасибо, супрлещенко, за советы.
А в остальном, ты - 0 без палочки.
Акт адекватности прошу выложить на общее обозрение.
Я тебе не буду давать не саму закуску и не на закуску!
прервав свою краткосрочную недельный отпуск
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мо' шаурми?
Не спроста цензор уделяет этой теме так много внимания!
Думаю, что да
"Семь пятниц на неделе" (с)
За талонами к кириллу лещенко, он же - поедатель зябликов.
Я смотрю, ты все коричневее становишься....
Загар?
или злоупотребление шоколадом?
похоже и саму новость писали кыргызы