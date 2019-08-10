 В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, последние три дня эфирную трансляцию канала выключили на территории всей страны. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса. Пресс-служба МВД Кыргызстана подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и компанию "Медиа-форум" по решению суда наложен арест. Телеканал и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Кыргызстана, которого задержали за день до того, 8 августа.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа пытались штурмом задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Бывшего главу государства задержать не удалось, зато один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Бишкека собрались около тысячи сторонников Атамбаева, полиция их разгоняет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После столкновений во время операции в доме экс-президента открыты уголовные дела против его сторонников – "массовые беспорядки", "хулиганство", "захват заложников" и "убийство". Также президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свою краткосрочную недельный отпуск, уехал в Бишкек, чтобы созвать экстренное заседание Совета безопасности. 8 августа Атамбаева задержали, объявили о подозрении в коррупции и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа.