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Все про:Москва (2654) протест (4497) социальные сети (486)

 Личные данные почти 3200 задержанных на протестах в Москве выложили в соцсети

Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" накануне протестной акции 10 августа в Москве опубликовал таблицу с личными данными почти 3200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Meduza.

"В базе есть данные четырех журналистов "Медиазоны" и как минимум двух журналистов "Медузы". Все они так или иначе присутствовали на протестных акциях 27 июля и 3 августа. В базе также есть информация о журналистах "Радио Свободы" и "Дождя". "Медиазона" отмечает, что троих журналистов, данные которых оказались в базе, полиция остановила перед акцией и обязала подписать предостережение, переписав информацию из паспортов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в файле есть личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца — все они теперь проходят обвиняемыми по "московскому делу" по статье о массовых беспорядках.

Таблица также содержит данные на независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устраивать акции в их поддержку: Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Елена Русакова.

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Как сообщили в штабе Гудкова, у одного из задержанных в базе указан не реальный, а выдуманный адрес, который он специально назвал в отделении полиции вместо настоящего.

Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано "ГУ МВД России по г. Москве".

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"

Источник: https://censor.net.ua/n3142260
 
 
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заплатят пару тысяч штрафа.. и до следующего выступления.
Интересно сколько там украинцев поймали? по вестям говорили более 100 человек.
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ФСБ шники уже женщин с этой группы призывают в армию сделав их мужиками, теперь их сделают троцкистскими бандеровцами и отправят в ГУЛАГ
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Россия бескрайняя и колониальным народам безразлично что делается в Мацкве, главное телевизор работает и Америка не нападает
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нас рать крч пусть там хоть пережрут друг друга !
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"Лошарик" forever: "Спустя два дня после аварии под Архангельском "Росатом" сообщил о 5 погибших. Речь об ученых корпорации "Росатом". Сколько погибло военных, остается загадкой.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/186339_1565415094
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видимо какие-то серьезные испытания втихаря проводятся.
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Личные и прочие секретные данные регулярно утекают во всем мире, вопрос в другом - ищет ли власть тех, кто слил запретную информацию и наказывает ли? Наша власть считает, что Миротворец ей недоступен и никого не преследует за открытые данные огромного числа граждан Украины и других стран, а как с этим в Москве*
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продолжение то когда будет? Обещали каждую субботу стояние с плакатами, сегодня суббота и никого нет. Желающих нет
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Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано "ГУ МВД России по г. Москве". Источник: https://censor.net.ua/n3142260
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всех на целину отправить в целиноград к ивану бровкину--пущай побастуют там Личные данные почти 3200 задержанных на протестах в Москве выложили в соцсети - Цензор.НЕТ 3046
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треба вже кацапам бірки ставити на вуха як вівцям щоб контролювати міграцію і розмноження савєцкаго стада...
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Ага, там минимум 360 сексотов ФСБ (думаю больше). Бл... ну так примитивно работают! Не понимаю, кто там рассказывает про гениальный многоходовочный мозг Великого Хана, ну ладно буржуям все эти двушаговые схемы сложно понять, но любая шпана из 90-х это выкупает на раз-два.
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