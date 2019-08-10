 Тонну "нитратных" арбузов и дынь не допустили к продаже в Запорожской области, - Госпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы.
"В текущем году на агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы в Запорожской области исследованы 656 проб бахчевых культур. По результатам исследований выявлены 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 т денатурирована и не допущена к реализации", - отметили в ведомстве.
При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный - 352,5 мг/кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях - 90 мг/кг.
Везите в Британию! Тут итальянские, испанские и венгерские. Ваши пойдут на ура, как британцы их распробуют.
Про турецкие я и забыл. Есть тут у нас "мезопотамский" магазин с парой тройкой турецких арбузов на витрине, но не убедили они ни ценой ни видом. У вас в Берлине, конечно, полно турецких, бывают и хорошие, но не знаю, проверяют ли их на нитраты...
Испанские я и покупаю, когда цена падает ниже 40 пенсов.
Матушки ,, подумать только целая ТОННА .!! . Остальные тысячи тонн , экологически чистый продукт , значит . Кушай-те ,, не обляпай-тесь ..
Из 100-а тонн, как минимум, тонну признали невминяемой, а остальное пустили а продажу! Вот в такой ход событий верю охотно!
Только не лепите сюда политику (Пороха и Зе'), лады...
порохобот: при пеці такого не було!
Зє!біл: ці кавуни посажені ще при потроху!
п-т: при пеці хоть кого сажали, а при Зє! нікого!
Зє!....
Хозяйка лотка не проплатила?