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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1188) налоги (2622) Гетманцев (10)

 В "Слуге народа" разрабатывают меры по борьбе против неуплаты налогов предпринимателями, - Гетманцев

Партия "Слуга народа" разрабатывает меры по борьбе со злоупотреблениями частных предпринимателей для ограничения возможностей уклонения от уплаты налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, избранный от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

"И президент, и партия "Слуга народа" поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес ", - сказал Гетманцев.

По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ОООили какой юрлица, а на еду - от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении отуплаты налогов с использованием ФЛП", - добавил он.

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Народный депутат отметил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогообложения.

"На сегодня мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - сказал депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3142256
 
 
 Топ комментарии
 
Оооо! .. наконец-то "95 квартал" и связанные с ним компании станут прибыльными и начнут платить налоги в бюджет..
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От знаєте, я з теплотою згадую часи Юща, коли малий бізнес ніхто не чіпав і коли він насправді розцвів! Платили єдиний податок собі і нормально жили! І саме розквіт малого бізнесу став однією з причин підвищення рівня життя при Ющі. А потім Яник прижав малий бізнес після протестів проти нового податкового кодексу. І саме малий бізнес вийшов на Майдан в 2013 разом зі студентами та свідомими українцями!
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Якщо вони вирішать цю проблему, буде добре.
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Оооо! .. наконец-то "95 квартал" и связанные с ним компании станут прибыльными и начнут платить налоги в бюджет..
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так с мародера и нужно начать.Сколько налогов он заплатил от продажи ленинской кузни?
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чувак!.. если тебя лайкает "ла-ла-ла-ла", то это верный признак идущего к тебе Альцгеймера..
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Это признак молодости, цветения и красоты. И ещё воспитания, исключающего соевую вульгарность и матершизм.
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Со своих доходов Петр Порошенко заплатил почти 40 млн грн налога на доходы, почти 6 млн грн военного сбора и свыше 300 тыс. грн земельного налога.

Сюда входит и доход от продажи Ленинской кузни
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Никогда не думал, что декларация о доходах это предмет для изучения психиатра
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бачиш, хоч нижче, хоч вище - зебіли не вміють і не хочуть користуватися публічними е-деклараціями... і не довіряють журикам, які в них лазять...
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Это из Джанни Родари или Братьев Гримм?
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что ты несешь....только с кузни на рыбальском марадер должен был заплатить ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ГРИВЕН!!! а ты здесь про какието 40 миллионов)))))
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Правильно. Душить ЧП-шников. Вот, если бы они бабло вагонами в офшоры отгружали, другое дело...
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Бедные чепешники. Знаю нескольких,ездят на лексусах,двухэтажные дома, получают субсидию,потому как отрымують минималку. Очень недовольны Петром, всей семьйой ходили галасавать за Зеленскава. Ностальгируют по Проффесору, потому как "он крал и нам давал"... Думаю им очень непонравится идея ЗекоМанды сдирать с их минималки последнюю шкуру)))
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Якщо вони вирішать цю проблему, буде добре.
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Проблема не тільки в цьому, а і високих ставках тих самих податків. Із-за чого і придумують такі схеми.
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От знаєте, я з теплотою згадую часи Юща, коли малий бізнес ніхто не чіпав і коли він насправді розцвів! Платили єдиний податок собі і нормально жили! І саме розквіт малого бізнесу став однією з причин підвищення рівня життя при Ющі. А потім Яник прижав малий бізнес після протестів проти нового податкового кодексу. І саме малий бізнес вийшов на Майдан в 2013 разом зі студентами та свідомими українцями!
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Зараз малий бізнес теж ніхто не чіпає, але Епіцентри чи Волмарти малим бізнесом не назвеш, а там теж все розкидано на підприємців.
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-Ты заплатил налоги?
- Нет.
- Ща позвоню Баканову по поводу этого черта (с)
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"На сьогодні ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни до податкового законодавства, аби не породжувати низку податкових спорів. Аби це було зрозуміло, для всіх доступно, і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що протягом найближчих тижнів до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", - сказав він.

Из оригинала
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Для малого бизнесу нужны реальные решения.Если в сфере розничной торговли ещё более-менее можно работать,придерживаясь закона,но если идёт речь о небольших производственных предприятиях-то там ситуация катастрофическая.В условиях падения потребительского спроса,чёрного импорта китайского товара,украинский производитель работает при критически низкой рентабельности-плюс полная зависимость от правоохранительных органов с их драконовскими поборами.А ведь именно в этой сфере,работники могут зарабатывать 15 и выше тысяч гривен
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А если все уйдут в офшоры?
Как сделал Вова и все проекты 95 квартала.
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Злоупотребления не ФОПами а крупными предприятиями и сетями.
Не нужно гоняться за предпринимателями, нужно наказывать хозяев.
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По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП... Возьмите уменьшите для лимит до 500 000 грн для физ лиц по упрощёнке,а остальным придумайте что то иное ,чтобы не КУМОВИЛИ У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5652 Источник: https://censor.net.ua/n3142256
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Про це ще Гройсман з Ревою говорили, криком кричали, що надприбуткові підприємства уникають оподаткування шляхом створення фіктивних ФОПів в своїй структурі! І за ресторани говорили, і за айті-підприємців! Господи, я пригадую, який тоді шум підняли... Здається, Арахамія чи не перший, чи не головний серед тих крикунів був...
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Повторюсь:
22% - пенсионный;
18% - подоходный;
1,5% - военный сбор;
20% - НДС (заложено в стоимость любого товара или услуги при продаже)
Итого: 61,5% .... ох, не с того начинают "новобранцы"
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кто будет платить налоги? пенсионеры?) Косюков и Метверчуков доите
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ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ с запретом любой наличной валюты и тотальная декларация ценностей более 200 евро эквивалентом (мобильная оплата терминалами и смартфонами) и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ со сбром налогов (100% собираемость, что можно будет уменьшить ставки и количество налогов и акцизов), прозрачность финансовых операций залог искоренения коррупции и ВОРОВСТВА!
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