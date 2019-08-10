 Рейтинг Путина среди россиян обвалился до рекордного минимума - 43%

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.
При этом, как показал опрос, рейтинги других политиков не изменились.
Вместе с тем, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо - с 64% в июле до 60% сейчас. Так, 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой.
Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц - и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос. Еще почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.
По словам аналитиков фонда "Общественное мнение", снизить президентский рейтинг могли как природные катаклизмы (пожары и наводнения в Сибири), так и протесты в Москве. Эксперты также прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.
Если Пете рисовали перед выборами, так это Украина, сколько ж дорисовали *****
Не спасёт и *****. И не надейся, не спасёт.
80% клинических идиотов на Планете Земля.
73% ….. сами понимаете.
Теперь 43% дегенератов на России.
43% ….. сами понимаете.
Как странно тасуется колода цифр.
меньше нельзя...придется метро или жилой дом расхренячить, чтоб поднять
#Яжебоксёрша.
а если на параде "девятомайского победобессия", на Красную площадь упадет боевой самолет, то вообще будет ништяк!
А я, исходя из тезиса Украина - не Русня, скажу тебе так:
на русне 43% безмозглых пуйлопоклонников, а в Украине - 8+12% ПОПуасов и ЗЖлобов,
т.е.в 2 раза меньше. Когда станет в 10 раз меньше - вступите в ЕС.
А когда только ты - это как Наполеоном себя мнить. Отдаёт больничной палатой.
В чем особый цинизм ситуации.
Хай і Путлер готується!
як би цей рейтинг впливав на розвал рососії, то було би супер, а так не цікаво!
ни хера себе... не верю...
что Останкино сгорело???
надо срочно х.лу ботокс подкачать -
а то вместе с рейтингом через ж.пу стало вытекать ))))
-Цветные сны,
-Цветные сны
-Моей любви, моей весны. .
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ВИА Верасы .