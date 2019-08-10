 Рейтинг Путина среди россиян обвалился до рекордного минимума - 43%

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

При этом, как показал опрос, рейтинги других политиков не изменились.

Вместе с тем, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо - с 64% в июле до 60% сейчас. Так, 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой.

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Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц - и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос. Еще почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

По словам аналитиков фонда "Общественное мнение", снизить президентский рейтинг могли как природные катаклизмы (пожары и наводнения в Сибири), так и протесты в Москве. Эксперты также прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.