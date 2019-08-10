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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Путин (24966) Россия (73580)

 Рейтинг Путина среди россиян обвалился до рекордного минимума - 43%

У президента Российской Федерации Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы лишь 43% граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение".

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%. 

При этом, как показал опрос, рейтинги других политиков не изменились.

Вместе с тем, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо - с 64% в июле до 60% сейчас. Так, 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой.

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Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц - и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос. Еще почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

По словам аналитиков фонда "Общественное мнение", снизить президентский рейтинг могли как природные катаклизмы (пожары и наводнения в Сибири), так и протесты в Москве. Эксперты также прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3142255
 
 
 Топ комментарии
 
В ютубе есть видео за 31.07.2019, где китайцы едут отдыхать к себе на Байкал и попутно избивают в очереди непрошенных гостей россиян.
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Количество полных клинических идиотов ...что в паРаше что в Украине примерно одинаково....в паРаше 43 % за хуйла...в Украине 43% за партию слуга урода.....
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да ему похер, по моему, он под выборы новую войнушку с очередным фашиствующим государством учинит и мокшане опять до небес его вознесут! да и если с выборами местного масштаба не допускают хоть мало мальскую конкуренцию и пакуют сейчас пачками ропотное стадо имеющее наглость сказать что-то против в ответ, то в масштабе президентских, им головы поднять вовсе не дадут
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У 43% вообше мозгов нет - вот это страна!
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Сколько из 43 ещё нарисовано
Если Пете рисовали перед выборами, так это Украина, сколько ж дорисовали *****
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Вот шо значит кацапская хвойда - любую тему про ***** сразу на Порошенко переводит. Спалилась лахта в очередной раз. шпрехен зи дойч?
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А шо Порошенко уже тот кого нельзя называть? 😂
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А шо, зедебильное, тебе муляет Порошенко в теме про *****?
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У обоих и ***** и ************* Порошенко нарисованные рейтинги. ************* Пете они уже не помогли. Даже армия таких одноклеточных бактерий так ты не спасла

Не спасёт и *****. И не надейся, не спасёт.
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Вы ошибаетесь. В двух вещах. Параша это не страна, а искусственно созданное, путём оккупации чужих территорий, образование. В Параше нет мозгов у 99% населения.
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На себя и свою страну глянь - тут ты, с 73% за "ЗЕдебила", проголосовали, с которого уже вся Европа, смеётся...
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А что Путина должен волновать рейтинг? У них что выборы есть?
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у )(уйла вибору нема--або до смерті правити мокшанами або Гаага
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"Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 43% Источник: https://censor.net.ua/n3142255"

80% клинических идиотов на Планете Земля.
73% ….. сами понимаете.

Теперь 43% дегенератов на России.
43% ….. сами понимаете.

Как странно тасуется колода цифр.
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По-твоему выходит, что русня умнее всех. Что-то тебя закацапило от порохоботулизма, 8%-ый.
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Ну, он знает как поднять себе рейтинг: где-то что-то взорвать(смотрите, везде террористы, а я борюсь с ними), что-то украсть(вяличие, скрепы), пошутить про бабушек, которые могли бы быть дедушками(быдло эту тематику любит), показать мультик про ракеты(сцаюс разрушимый рыспублик поднарных.....), анонсировать новый танк с сортиром(Обама, не завидуй) Рейтинг Путина среди россиян обвалился до рекордного минимума - 43% - Цензор.НЕТ 7809
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так там и так у военщины взрывается каждые два дня...и поэтому 43...а так бы до 40 )))) упало
меньше нельзя...придется метро или жилой дом расхренячить, чтоб поднять
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Ну, тепер будемо чекати. Война, теракти, вундервафлі - все стандартно.
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Для початку треба руки підняти. І ще розвернутися було б не погано. Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 9660

#Яжебоксёрша.
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тайга сгорела.. надо еще Байкал осушить.. тогда будет не 43%, а 22%..
а если на параде "девятомайского победобессия", на Красную площадь упадет боевой самолет, то вообще будет ништяк!
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В ютубе есть видео за 31.07.2019, где китайцы едут отдыхать к себе на Байкал и попутно избивают в очереди непрошенных гостей россиян.
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Количество полных клинических идиотов ...что в паРаше что в Украине примерно одинаково....в паРаше 43 % за *****...в Украине 43% за партию слуга урода.....
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Хочешь сказать - адиннарот, 8%-ый?

А я, исходя из тезиса Украина - не Русня, скажу тебе так:
на русне 43% безмозглых пуйлопоклонников, а в Украине - 8+12% ПОПуасов и ЗЖлобов,
т.е.в 2 раза меньше. Когда станет в 10 раз меньше - вступите в ЕС.
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Зато за Порки у нас 8%.Самых лучших. Цвет нации, так сказать!
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Happy nation! Как в песне поётся... Остальные кремлёвские агенты! Ударение на А.
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Сказал бы кто альтернативно одарённой сое, что элитой хорошо быть, когда кто-то ещё так считает, кроме тебя.
А когда только ты - это как Наполеоном себя мнить. Отдаёт больничной палатой.
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Да у этих аборигенов скромности не занимать. Чистокровие даёт им право считать себя ылитой. Чиповать бы их...
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Какое там чистокровие. Там сплошная русня где-то на 75% минимум. Некоторые - во втором, а большинство в первом поколении переехавшие в Украину в разном возрасте кацапье.
В чем особый цинизм ситуации.
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Було би в нас 8% кремлівських агентів, то були би вже у Євросоюзі та НАТО.
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Вы не обижайтесь, но туда таких не берут. Просто валите для них лес и выплавляйте металл. Им этого достаточно.
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ты это про те 8% которые вместе с пецей разворовали страну?Вот прищимить бы вам ваши маленькие яички то за пару дней расчитались бы со всеми долгами украины!
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та вже було таке...щось Левада центр нарахував 39 відсотків...кремляді заворушились і нарахували 60..рахують не по головах а по члєнах
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У Муссоліні рейтинг був 90%, але в кінцевому результаті висів вниз ногами на фонарному стовпі!!!
Хай і Путлер готується!
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ну от було перше *****, прийде друге...
як би цей рейтинг впливав на розвал рососії, то було би супер, а так не цікаво!
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толку от рейтингов, на рабсии они ниначто не влияют! ждите рязансий сахарок
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Сьогодні в МАцквабаді мітинг---согласований Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 394....їх баранів в стойло запхають..через рамочки проходити будуть...а потім "космонавти" їх дубинками херачити будуть Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 394..стоять на колінах і бунтують Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 394
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***
ни хера себе... не верю...
что Останкино сгорело???
надо срочно х.лу ботокс подкачать -
а то вместе с рейтингом через ж.пу стало вытекать ))))
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Увидишь рейтинг зе инциндента в конце его срока, если он доживет к нему.
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Корупція вже за Зєлі пригнула голову і шалено огризається. Ротердам плюс став мінусом для мародерів Ахметки і Пєці
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-И снятся мне средь бела дня

-Цветные сны,
-Цветные сны

-Моей любви, моей весны. Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 33.
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ВИА Верасы .
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Коли падає рейтинг у пуйла, що він робить? Правильно, війнушка. З ким буде війнушка? Правильно, з Україною. Готова Україна до війни? Правильно, не готова. Бо Порошенко залишив нам спадок, коли сьогодні в Маріуполі відпускають вбивць-терористів, а добровольців з Торнадо вже п'ятий рік маринують в буцегарні ні за що. І в мережах досі десятки тисяч продажних, мародерських тролів брешуть, брешуть, брешуть...
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А ты один весь в белом, пушистый... И зеленый
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В першому за Юлю, в другому за Вову. А як ще?
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Тролі якраз зароболяють..поки таку можливість дають.на протистоянні ЗЕ і Пороха...
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Честно говоря на таком большом пространстве колониальным народам и на фиг не нужен тот Хутин и его рейтинг,рейтинг делает телевизор. Московия только может получать налоги с с колоний ,а также выдёргивать из стад баранов на бойню в Сирию ,на Донбасс и др.
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Должны быть патриоты рядом с ним, чтобы в час Ч засунуть ему в ж лопату за наших убитых украинцев. Они должны быть отмщены.
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в кацапстані .думаєте нема таких .щоб засунули..там ********* тільки і чекають і підсиджують )(уйла щоб вбити осиковий кіл ..але поки сидять тихенько і зад лижуть...недарма )(уйло боїться назвати"пріємніка" після себе--бо нахер грохнуть
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Нічого, зайдуть на територію якоїсь країни, насерють там і буде рейтинг 86%. Це ж кацапи.
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Как сказал грузинский журналист - ПЗД МРЖвая.
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Грузин просто - красавец . Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 2745 . Кстати ,, куда подевался наш грузинский супер- пупер "бурець" с коррупцией . ? Шось нигде не видно и не слышно ,, залёг на дно, или это просто каррупция в Украине испарилась .??
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Опасная ситуация. Когда у путлера падает рейтинг он его исправляет с помощью "маленьких победоносных войн".
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ааааа...то класно..я ще постив .кадр..як "касманавти" з "любими поглядами" дивляться на тих стариків Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 3096
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Картина маслом-"Девчата,вы любите путина?"
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На рашкостане сейчас в моде "изменять методику подсчетов". Так что путлеру нарисуют 101% по "новой методике". Крепостное быдло схавает.
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Вот что интересное происходит на юго востоке Украины...Городской голова приморского города, три года рассказывавший о своей аполитичности, о том, что его выдвигала в мэры не партия, а жители города и трудовой коллектив Метинвеста, продемонстрировал всю лживость этих утверждений, став «локомотивом Оппозиционного блока». Вы представляете там на юго востоке население полуватное,также проживает много Граждан Украины(советские граждане которые 73% и которые без Родины) плюс то что у них появился московский пастух Новинский , если продолжать играть дальше в "шахматы" то видим за спиной Украинских солдат заговор,ходим конём и получаем российское Приазовье до Бердянска,ну что продолжать дальше игру в шахматы ?
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но но, пока Рачку не закопает, что бы ниадин волос не упал.
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что, Бутусов не дорос ещё до Дещицы, чтобы в заголовке писать "Рейтинг ***** .."? или грёбаная журналистская этика?)
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