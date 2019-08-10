Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 2 раза неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Орехово – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.
"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия.
для троллей-идиотов
Так что не отвлекайся, давай по полной о том, что было при порохе, и что теперь будет так-же и при президенте разговорного жанра.
Хоть при зели перестали податок платить?
Почему он не сделает доллар по 8?
При нем доллар должен стать 8.
Пеніс Душилін пише що оголошено збір грошей на два дерев'яні макінтоши.
Об этом со ссылкой на сообщение российского наемника из Ростова-на-Дону Алекса Кугельманна в соцсетях пишет Sprotyv.info.
Он рассказал, что женщина исчезла, когда ехала к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину.
Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор публикации намекнул, что те были застрелены якобы при попытке бегства и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, имея в виду канализацию или выгребную яму.
Telegram-канал Inside Donetsk, со своей стороны, сообщил об атаке ВСУ по позициям гибридной армии РФ под Коминтерновским. Ресурс рассказал о гибели террориста, который безоружным работал над инженерным оборудованием позиции.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/186289_1565357242
Они же рассказывали что четыре морпеха погибли при разгрузке мин
и нарушили "режим тишины" больше соответствует чем "перемирие" (ибо если наши не стреляют...это еще не перемирие)
спасибо, что живые!