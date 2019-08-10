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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты почти час обстреливали украинских военнослужащих в районе Лебединского

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 2 раза неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Орехово – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3142253
 
 
 Топ комментарии
 
Це ще хлібне перемиріє, чи вже шкільне? Де командуючий по роялю?
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Ну, головне що перемир'я імені Зеленського не порушене.
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Кто о чем, а федоровские фейсбучные боты о папередниках
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Це ще хлібне перемиріє, чи вже шкільне? Де командуючий по роялю?
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Ну, головне що перемир'я імені Зеленського не порушене.
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я так понимаю - при порохе не было обстрелов, перемирия не нарушались?
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Кто о чем, а федоровские фейсбучные боты о папередниках
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"всё познаётся в сравнении"

для троллей-идиотов
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У вас, федоровских фейсбучных ботов, одна задача - прикрывать отсутствие результатов Зекоманды плохими папередниками

Так что не отвлекайся, давай по полной о том, что было при порохе, и что теперь будет так-же и при президенте разговорного жанра.
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При порохатому війна закінчилась за два тижні.Тільки потім п"ять років розкрадали Укроборонпром і утримували з пенсіонерів податок на свинарних злодіїв. Наемники РФ шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5266
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Да порохатый то гивно.
Хоть при зели перестали податок платить?
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По чем сейчас доллар? Где то 25- 26 гривен, но не в рублях! Вот одна из заслуг Порошенко
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Зеленского вы хотели сказать?
Почему он не сделает доллар по 8?
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Я хотел сказать о том, что валюта у нас гривна, а не рубль. Увидим что будет при зелепупенку.
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При чем здесь вообще рубль я не понял,но решил опустить этот момент,как не имеющий значения по сути.
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При свинарнику долар став з 8 -26 чому при зелі він не може стати у три рази дорожчий і бути 80грн? Щоб весь свинарник зрадів і сказав що не того обрали.
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Потому что свинарник плохой,а зеля хороший.
При нем доллар должен стать 8.
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З початку хай свинарник відсидить за 26, а зеля відповість за своє.Кесарю кесареве.
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просто бред, они стреляют а наши считают, сейчас опять мысягин старое видео вытащит чтобы не так на зе кричали
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Що відбулось у Комінтерново?
Пеніс Душилін пише що оголошено збір грошей на два дерев'яні макінтоши.
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На оккупированной территории Донбасса продолжает ухудшаться социально-экономическое положение, поскольку боевики ведут себя как настоящие бандиты по отношению к местному населению. В ответ российские наемники пытаются своеобразно бороться с беспределом боевиков и даже утопили одного из них в выгребной яме после изнасилования супруги одного из наемников.

Об этом со ссылкой на сообщение российского наемника из Ростова-на-Дону Алекса Кугельманна в соцсетях пишет Sprotyv.info.

Он рассказал, что женщина исчезла, когда ехала к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину.

Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор публикации намекнул, что те были застрелены якобы при попытке бегства и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, имея в виду канализацию или выгребную яму.
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Telegram-канал Inside Donetsk, со своей стороны, сообщил об атаке ВСУ по позициям гибридной армии РФ под Коминтерновским. Ресурс рассказал о гибели террориста, который безоружным работал над инженерным оборудованием позиции.

Telegram-канал Inside Donetsk, со своей стороны, сообщил об атаке ВСУ по позициям гибридной армии РФ под Коминтерновским. Ресурс рассказал о гибели террориста, который безоружным работал над инженерным оборудованием позиции.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/186289_1565357242
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"Очередная ложь путинских марионеток", - отметил блогер. По его данным, первый "ДНРовец" погиб "от рук сослуживцев в пьяной драке после употребления крепких алкогольных напитков на позиции". Второй взлетел на воздух "при разгрузке противопехотных мин в селе Митьково-Качкари в 5 км от указанного в лживом заявлении путинских марионеток места".
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Вполне может быть.
Они же рассказывали что четыре морпеха погибли при разгрузке мин
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нет раненных - отлично!
и нарушили "режим тишины" больше соответствует чем "перемирие" (ибо если наши не стреляют...это еще не перемирие)
спасибо, что живые!
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Нужно выслать это предупреждение в суд Италии,а то там не знают кто убил Роккели за фотосьемку военного обьекта.
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Франция: в данный момент смена «нормандского формата» не стоит на повестке дня из за недостаточного упорства Украины. Германии тоже такая формулировка подходит,а что тогда остаётся Трампу делать ведь ему опять нужно готовиться к выборам
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Срочно звонить фуйлу, умолять его чтобы повлиял на своих довбойобов
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