 Умер 71-летний доброволец "Правого сектора" Владислав Бунецкий. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке волонтер Назар Приходько.

Он отметил: "Умер старейший доброволец Национально-освободительной войны Владислав Бунецкий. Ему был 71 год.

Защищать страну и государственность "Седой" ушел в возрасте 68 лет. Вступил в ряды ДУК ПС, прошел ад различных горячих точек.

Друг Седой родом из Стрыя на Львовщине. Отец воевал в ваффен-дивизии СС "Галичина", отца сдал родной брат, после чего семью отправили в ссылку в Сибирь.

После восстановления независимости, Друг Седой вступил в ОУН. В 2014-м женился и переехал на Луганщину, где и попал в плен к коллаборационистам. Жена выкупила его. После этого и ушел в ДУК. Железный Дед. Кремень!

Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе в веках!"

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