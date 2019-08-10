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Все про:армия РФ (5791) радиация (224) Россия (73569) Белое море (2)

 Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома" и еще трое пострадали. В тот же день в этом районе был замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на поступившее им сообщение от госкорпорации. Минобороны России сообщало о двух погибших и нескольких раненых.

По заявлению организации, инцидент произошел в ходе "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Как отмечается, пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Согласно сообщению, все они были доставлены в "специализированное медицинское учреждение", где им оказывается помощь.

Также читайте: 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России

В то же время МЕДУЗА пишет о том, что в Белом море в районе села Ненокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, в тот же день заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

Он обнаружил танкер на спутниковом снимке проекта Planet.

Джеффри Льюис считает, что "Серебрянка" появилась в этом районе из-за испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На опубликованной карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет "Буревестник". На карте она обозначена как "Possible SSC-X-9 Launch Site" — по кодовому названию этих ракет, принятом в НАТО. Кроме того, в море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания.

Льюис допустил, что пусковая площадка возле села Ненокса могла появиться после закрытия аналогичной площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. Еще одна площадка, по его словам, расположена на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — ее используют для испытаний ракет без ядерной энергоустановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений армии РФ. Был зафиксирован выброс радиации

Источник: https://censor.net.ua/n3142251
 
   
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Сначала Лошарик, теперь эта фигня...Всё правильно делаете, путиноиды.
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скоро в окрузі в кацапів всі "ядра"відваляться
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Зато по ночам будуть обходитись без ліхтарика. А в маленьких кацапенят буде по три руки.
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Хрена себе! Я так понимаю- речь идет о неудачном испытании атомного двигателя? Какая интересная интерпретация: изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Ну, ладно, я тут- вовсе не спец. А вопрос имею: ну и как, много засрали пространства окружающего???
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Слышал, что СССР в свое время закупал навоз в Европе из-за того, что своя земля была загажена радиоактивными осадками от различных испытаний и аварий, поэтому скотина, которая паслась на советских землях, давала такой же зараженный навоз. Думаю, что путин для своего стола и сейчас его закупает, а простым россиянам - хоть камни с неба.
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Судами такого груза не возили. Это- вне всякого сомнения, бо я бы об этом знал. Тогда что, железкой? Наверное- весьма ограниченное количество.
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***** навоз с Европы жрет, а своим холопам отечественный втюхивает?
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Ну, дай Боже, не останні.
Відлік пішов.
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«Пострадавшим оказывается помощь... создана правительственная комиссия»
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Засрати все у себе і навкруги себе - основна мета кацапів.
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Рукожопы только пули из говна лепить и умеют. А ракеты "запускают" только в анимээээ. Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов - Цензор.НЕТ 6193
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