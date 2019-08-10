 Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на поступившее им сообщение от госкорпорации. Минобороны России сообщало о двух погибших и нескольких раненых.

По заявлению организации, инцидент произошел в ходе "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Как отмечается, пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Согласно сообщению, все они были доставлены в "специализированное медицинское учреждение", где им оказывается помощь.

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В то же время МЕДУЗА пишет о том, что в Белом море в районе села Ненокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, в тот же день заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

Он обнаружил танкер на спутниковом снимке проекта Planet.

Джеффри Льюис считает, что "Серебрянка" появилась в этом районе из-за испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На опубликованной карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет "Буревестник". На карте она обозначена как "Possible SSC-X-9 Launch Site" — по кодовому названию этих ракет, принятом в НАТО. Кроме того, в море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания.

Льюис допустил, что пусковая площадка возле села Ненокса могла появиться после закрытия аналогичной площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. Еще одна площадка, по его словам, расположена на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — ее используют для испытаний ракет без ядерной энергоустановки.

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