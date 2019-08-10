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 В аэропорту Таллинна умер украинец

В аэропорту эстонского Таллинна 8 августа умер гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

67-летний мужчина прилетел из Киева. Вечером в центр тревоги поступило сообщение, что в зоне погранконтроля стало плохо гражданину Украины. Его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

Издание пишет, что у него был вид на жительство в Эстонии и в этой стране проживают его близкие.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Эстонии работодателей, эксплуатирующих украинцев, будут наказывать при помощи больших штрафов

Источник: https://censor.net.ua/n3142250
 
 
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