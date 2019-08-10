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Все про:НАТО (6431) Сербия (235) Вучич (8)

 Сербия сохранит внеблоковый статус и не будет вступать в НАТО, - президент Вучич

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс НАТО или других военных союзов. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич во время открытия железнодорожного моста через Дунай.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере за последние годы, мы достигли существенного прогресса", - заявил Вучич.

По словам сербского президента, его страна хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.

В Сербии продолжаются манифестации, направленные против Вучича. Еженедельные протесты в Белграде и других сербских городах начались 8 декабря прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния не разрешила транзит российской военной техники для Сербии

Источник: https://censor.net.ua/n3142249
 
 
 Топ комментарии
 
К вам, россиянам, НАТО не припрётся. К вам припрётся Китай.
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Сербы - это балканские кацапы.
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А як же рузьке мір, тайожний саюз? Навколо одні капіталісти - імперіалісти, треба захищатися.
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Вангую , когда нам уже не надо будет , то припрется НАТО и скажет : здрасьте , милости просим до нас и гоните 2% ВВП .
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К вам, россиянам, НАТО не припрётся. К вам припрётся Китай.
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все как больные про 2% талдычат. можно подумать, что 2% не государство на СВОЮ оборону тратит, а в какой-то общак вносит. заколебала эта тупость уже. начитаются на рашистских сайтах страшилок...
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Сербы исторически многим обязаны кацапам (без шуток, РИ начиная с 18 века всячески отстаивала независимость, православность и славянизм в завоеванной османами Сербии), притом под кацапами они никогда не жили, вот и сохраняют иллюзии.
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ми останємся кацапской войєнной базой посрєді еуропи - вучіч
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Ну да. Но не подумайте плохого. Мы ведь нейтральны.
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по форме озвучивается «особый путь»

А по сути - воняет Кремлём

Я так понимаю эта схема работает всегда
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Значит и в ЕС не вступите, дурачки, будут вас долго мариновать. Продолжайте быть рашистским подстилками, идиоты.
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нах ви там потрібні в тому НАТО кацапські жополизи? Тим більш що ***** заборонив вам
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Что же ты запоёшь Вучич как кто то однажды а может и раньше уйдёт за горизонт? Нам это конечно на руку. Всё же меньше конкурентов.
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А что забыли подкацапники в ЕС и НАТО? Вопрос надо ставить по другому, кто вас туда приглашает?🤔
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Своими пухлыми губками Симаненку напоминает.
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Да уж, по физиономии видно, какой из него "серб".
Потому и подыгрывает шоломову-циноверу - бабушка учила своим всегда помогать.
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А какая уже Сербии разница ? От них и так уже отсоединились все кто мог. И кто на них будет нападать ? России рядом нет, зачем НАТО ?
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