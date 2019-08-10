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Все про:инцидент (72) Нацполиция (9870) Харьков (4387)

 Харьковский полицейский отстранен от службы за нанесение телесных повреждений пенсионеру в трамвае

В Харькове отстранили от исполнения служебных обязанностей полицейского, который нанес телесные повреждения пенсионеру в трамвае.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Харьковской области.

"7 августа в средствах массовой информации появилась информация о том, что между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого работник полиции нанес пожилому мужчине телесные повреждения… Начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, по материалам которой следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также отметили, что если в ходе проверки инцидент подтвердится, руководство областного главка полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142247
 
   
 Топ комментарии
 
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интересно, а тех прокуроров кот. 5 косарей баксов брали - тоже остранили ?
гладковского вообще 3 года отстраняли
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Этот пенсионер, вроде как из онкологии ехал. Не знаю причину конфликта, но ракового больного избивать- мерзость.
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Видел по ТВ сюжет, суть в том что мент занял сидения для инвалидов в трамвае. Женщина, как раз таки которая является инвалидом, что то там с онкологией связанное попросила его уступить место, а мент послал ее куда подальше... Муж этой женщины, этот самый избитый пенсионер, заступился за жену и мент его начал бить. В итоге мужчина пришел подавать заявления в отдел где этот самый мент и работает...
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Этот пенсионер, вроде как из онкологии ехал. Не знаю причину конфликта, но ракового больного избивать- мерзость.
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Видел по ТВ сюжет, суть в том что мент занял сидения для инвалидов в трамвае. Женщина, как раз таки которая является инвалидом, что то там с онкологией связанное попросила его уступить место, а мент послал ее куда подальше... Муж этой женщины, этот самый избитый пенсионер, заступился за жену и мент его начал бить. В итоге мужчина пришел подавать заявления в отдел где этот самый мент и работает...
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.

интересно, а тех прокуроров кот. 5 косарей баксов брали - тоже остранили ?
гладковского вообще 3 года отстраняли
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так за такойє нє отстранять, а сажать нада
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ілі ето санкція по статьйє "нанєсєнійє тєлєсних поліцайєм"
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перед отстранєнієм треба було відп№здити того поліцейського. тоже в трамваї.
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А що, для мусорів нанесення тілесних ушкоджень після підтвердження - це вже не кримінальна, а дисциплінарна відповідальність?
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