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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
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Все про:аэропорт (1230) дороги (1816) Зеленский (2431) порт (364) Омелян (656) инфраструктура (133)

 Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал высказывания президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Турции по поводу развития украинской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Омелян отметил: "Как Вы знаете, я очень люблю анализировать заявления новоизбранного Президента Украины.

Наконец я услышал фундаментальные вещи, какие конкретно изменения нас ожидают. Конечно, жаль, что украинским гражданам приходится узнавать об этом из бизнес-форума в Стамбуле, но главное, что наконец есть.

Итак, с позитива:

- в 2019 парламент утвердит рынок земли, с 2020 он заработает. Какой это рынок, какие принципы и условия - никто точно не знает, но это точно плюс.
- будет проведена большая приватизация
- конкуренция на энергетическом рынке и упрощения условий ведения бизнеса, реформа трудовых отношений и движения капитала
- легализация азартных игр в пятизвездочных отелях
- внедрение 5G
- утроение военно-промышленного комплекса
- одобрение осенью 2019 закона о концессии (кстати, этот закон, как и многие другие реформ, разработанные тоже "коррупционерами и бандитами". А оказалось - хорош!)

Можно долго дискутировать, как это все лучше сделать, но сказал А - скажет Б, тогда и дадим окончательную оценку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян

Он продолжил: "Спорные моменты: Безусловно, озвученный рост экономики в 5-7% - благое. Обещали и до него. К сожалению, этого роста недостаточно. Чтобы изменения были ощутимы каждому, чтобы мы смогли вырваться из проклятого круга - расти нужно на 10-15% в год минимум. Напомню, последние годы растем 3,5% - "эпоха бедности продолжается", "тотальное обнищание", "изменений никто не увидел". И, конечно, надо решить что-то с "налогом на рост" - реструктуризированными долгами 2015 года, выплаты по которым существенно возрастают по достижении роста более 4% / год.

А теперь мое любимое, инфраструктура. Откровенно, радует, что кто бы ни выиграл, кто какой бы диджитал ни был, все равно тянет к дорогам, аэропортов, портов.

По порядку: Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?

К сведению, сейчас самая большая проблема - наличие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок. Пути два: открыть внутреннее небо для иностранных авиаперевозчиков, убив отечественных, или ввести государственную программу наращивания флота национальных авиакомпаний, попутно запустив поддержку строительства региональных самолетов на Антонове.

Так, аэродромы тоже надо восстанавливать. Мы это делаем в Одессе и Днепре. Но не по странной схеме: бизнес за неизвестную сумму строит, а государство все расходы компенсирует. А есть утвержденная программа развития региональных аэропортов: налогоплательщики финансируют строительство взлетных полос, бизнес на условиях концессии строит терминалы и сопутствующую инфраструктуру и компенсирует государству его инвестиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексированом Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?!

"На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру", - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали ??!

"Мы приведем в порядок 24 000 км дорог!". Не буду придираться как понять "приведем в порядок". В Конча-Заспе всегда были хорошие дороги, в Николаевской области их видели только на фото. Волнует другое. Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет?!", - спросил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского

Министр продолжил: "В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км.

Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать минимум 10000 км.

24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного ???? "ГдеДароги ?!"".

"Традиционно, вопросов больше, чем ответов", - резюмировал Омелян. 

Также читайте: Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3142244
 
 
 Топ комментарии
 
Ну значит один развалят. Тупой этот Омелян чес. слово...
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Да, с математикой у ЗЕ команды проблемы 😀😀😀
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эй емельян. А что там с твоим потужным мыролюбным ремонтом дорог? где бабки на него дел? неужели все среформировал по свинопривычке?
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Ну значит один развалят. Тупой этот Омелян чес. слово...
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Два развалят, один пафосно откроют и вуаля 15😀
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это фигня.. а вот " 2 заместителя 4 из которых..." -это шедеврально))
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омелян пусть за свои промахи и преступления ответит, а потом будет вякать из-за угла..
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эй емельян. А что там с твоим потужным мыролюбным ремонтом дорог? где бабки на него дел? неужели все среформировал по свинопривычке?
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А че по новостям в кацапии не показывают количество отремонтированных дорог?
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так все бабки ******* же ПОЛЯК БАЛЧУН... которого он обвинил в корупции очкарик и выжил его из страны...противно было на него смотреть когда оно мочило БАЛЧУНА на всех заседаниях правительства...сам дорвался до корыта и признался что обосрался на этой должности...непотянул нифуя ЗАЛИЗНЫЦЮ.... БАЛАБОЛКА...((
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Да, с математикой у ЗЕ команды проблемы 😀😀😀
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омеляна на зону!
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Перестал на тебя время тратить давно.Ты уже давно унылое говнище😂😂🌷
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Этот придурок никак не уймется. Про гиперлуп он таки своё хайло завалил. Теперь- аэропорты, которых он наобещал аж 50, прекрасно зная, что считать он их будет из Штатов, вместе с детишками-американцами. Быстрее бы его убрали, подалее.
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А где соврал? 50 было обещано до 2030г, сейчас 16.Что Зебилу не нравится?
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Вали, второй придурок, в затылок Омеляну-строителю. Подалее вали.
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Валить? Да дальше чем ты не получится 😀
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Бот, хрена тебе, а сожрать комментов. Вали. И сри- скока угодно.
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ох и дурачёк же ты ЕМЕЛЯ....(( он обещает довести до 15 реально работающих аэропортов от куда будут летать самолёты по всему миру...сделать ремонт и полосы до рабочего европейского уровня...******** ***...завалил службу в министерстве....выжил БАЛЧУНА А САМ обосрался на посту... всё ему *********** труба бредится у нищедрала...а в поездах он николаев москва видео крыша течёт в купе. люди плавают. тараканы и снег в вагонах зимой. реформатор ***ха....((
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Ключевое слово он обещал😀 А еще никакого кумовства, кортежей и конкурсы на ключевые должности обещал 😀
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по барабану....время покажет...цы Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян - Цензор.НЕТ 6188 плят по осени считают...
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Скоро ты Емеля на гипер пендале поедешь , вот тогда и проявишь себя на вольных хлебах Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян - Цензор.НЕТ 8569
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Да, с цифрами у зелемойного вождя тоже не очень получается. Пусть репетирует перед выступлениями - это его тема. А то он педалику уже в затылок дышит.
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Украине -15 аэропортов ,а каждому учителю - по 4 тысячи долларов в месяц! Ура товарищи! Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян - Цензор.НЕТ 4532
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После озвученного в свое время "икономическим гением" Омеляном тарифа в 60-80 евроцентов за проезд 1 км по автобану Киев-Одесса, этому деятелю нужно захлопнуть свой рот навсегда и даже не пытаться что-то вякать.
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Придется один закрыть. Жалко, но мужик сказал - мужик сделал)))
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Какой хороший министр инфраструктуры у вас.
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Ахахаха))))) зебилы, лять
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Не всё то, что для Омеляна "аэродром", считают аэродромом все остальные.
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Когда эта соевая шваль ездила по дорогам, ни хрена нормально не ремонтируется только ямочный ремонт.
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Вам так запоребриком и говорят, гугл же еше не закрыли вроде, не?
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В Киеве нормальных дорог нет, а это столица.
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Знать бы тебе еще что за местные дороги городская власть отвечает. Да и в Киеве ни дружбы народов, ни проспект победы, ни сейчас академка, вообше ее перекладываются да? 😀
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Омельян ! Твой дом тюрьма , лет 15 . В лучшем случае . Ты это знаешь и мы это знаем.
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Два питання до Омельяна.1.Де Гиперлуп?2.Чому до Мацкви досі ходять потяги,а не ведмеді?
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Не этот фрукт обещал гиперлуп?Хорошо что скоро такие кадры уйдут в небытие
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Мы уже становимся второй Францией?
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Да хоть 55. Если они не способны принять средний боинг то толку от них.
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Гипербербол наш .Где ты нашло полотенца по 4000 тысячи гривен . Обьясни .
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Омеля- Емеля. Даже не знает сколько у него аэропортов.
Подскажу - 26, я не считал аля спортивные Чайка.
А реальных с более-менее пасажиро-потоком- 11.
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15 действующих международных а не 50 коровников
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Емеля как порохосос умеет только обгадить,а корыто придётся покинуть навсегда
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ТАК ЕСЛИ У МИЛЛИАРДЕРОВ ЗАБРАТЬ НАГРАБЛЕННОЕ МОЖНО 150 ПОСТРОИТЬ !!!
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А ЕСЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ МОЖЕТ, ТО ПОШЕЛ НАХЙ ПОКА ВСЕ СЕМЬИ ВМЕСТЕ С ОЛИГАРХАМИ НЕ ЗАБИЛИ !!!
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15 аэропортів працюючих,які будуть принімати літаки внутрішних та міждународних рейси,а не на бумажці 16...Мова шла про цівільні аєропорти,
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Ану Емельян расскажи лучше почему ето в кризис и в сильнейшее сокращение производства в Украине не хватает ни вагонов ни тепловозов, и когда там уже баржа с арбузами доплывет в Киев которая в прошлом году отчалила из Николаева?
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Баржа ще пару років буде плисти бо мабуть відкати до Києва "своєчасно" не дійшли (до 21.05)
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Такое ощущение, что основная задача правительства, чтобы все нах из страны улетели.
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16 якщо рахувати з недобудованими із-за розкрадання коштів, про які Омелян "забув"бо видно рильце в пушку!!
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