 Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я сказал, что существование должности уполномоченного президента по делам крымских татар целесообразно. В качестве уполномоченного я предложил Рефата Чубарова. Пожелание мы также передали в письменной форме", – сказал Джемилев.
Чубаров подтвердил, что этот вопрос обсуждается и "решение будет за президентом".
Напоминаем, пятый президент Украины Петр Порошенко учредил должность Уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об увольнении Джемилева от этой должности.
Наконец-то на этом форуме нашелся пользователь , который сказал это вслух . Удваиваю .
В АТО чурку, визволяти Крим і Донбас !
Надо делать все как раньше чтобы не было все как раньше?
Гениально
доигрался от безнаказанности поросенко, его ненавидит народ Украины и ждет от новой власти посадки поросенко с конфискацией..
С тех пор с 30% рейтинг вырос до 43%
И да у меня есть знакомые которые голосовали на президентских за Петю
А уже к парламентским были за Зе
Посмотрели послушали и прониклись
Так от кого спасать надо? 😁
Или ты думаешь я не помню что у тебя брат воевал когда были котлы и что ты тогда писала о Порошенко? Так я помню
трепло - это ты, а я живу в Украине, и вижу, насколько беднее стали украинцы, за 5 лет упадок во всех сферах - транспорт, медицина, продукты питания, образование, дороги, коррупция на местах, тарифы, беспредел по тарифам и обесцениванию гривны..
а озвучивать, что украл вальцман - будут во всеуслышание - прокуроры и судьи, которые будут принародно судить мородера и вора вальцмана-поросенко..
в Украине есть греки, армяне, поляки, белорусы, давайте теперь всем сделаем по уполномоченному..
Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди!" Вован, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
Ещё тупые вопросы будут?
Именно автономия Крыма позволила использовать юридическую почву для "референдума".разрешённого украинским законодательство и правами автономии.так что эти персонажи и подыграли планам отторжения Крыма от Украины.
Нужны новые лидеры-патриоты,а не торговцы лицом на политических площадках и СМИ.Не "короли без королевства",а деятельные лидеры,способные активировать крымско-татарское население к праву выбора.Нужны новые лидеры взамен утративших авторитет среди татар по обе стороны линии разграничения с Крымом.