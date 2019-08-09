EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1160  69
Все про:Джемилев (796) Зеленский (2431) Чубаров (767) крымские татары (2134)

 Джемилев предложил Зеленскому назначить Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар

Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил кандидатуру главы Меджлиса Рефата Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии​.

"Я сказал, что существование должности уполномоченного президента по делам крымских татар целесообразно. В качестве уполномоченного я предложил Рефата Чубарова. Пожелание мы также передали в письменной форме", – сказал Джемилев.

Чубаров подтвердил, что этот вопрос обсуждается и "решение будет за президентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму

Напоминаем, пятый президент Украины Петр Порошенко учредил должность Уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об увольнении Джемилева от этой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3142243
 
   
 Топ комментарии
 
Чого ці чурбани тільки до корита лізуть, чого вони так на передову не рвуться ?!
 показать весь комментарий
 
Шо, уже и не наркоман, а пан президент? От же шлюхи соевые! Когда мародёр попросит посаду гардеробщика в Офисе президента?
 показать весь комментарий
 
" сами крым.татары оборзевшие такие же как кацапы, в свое время успел пообщаться с ними в Крыму "

Наконец-то на этом форуме нашелся пользователь , который сказал это вслух . Удваиваю .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому, фігурант чорного списку? Та ще і катігорічєскі.
 показать весь комментарий
 
сейчас это Пецины шавки, сами крым.татары оборзевшие такие же как кацапы, в свое время успел пообщаться с ними в Крыму
 показать весь комментарий
 
 
" сами крым.татары оборзевшие такие же как кацапы, в свое время успел пообщаться с ними в Крыму "

Наконец-то на этом форуме нашелся пользователь , который сказал это вслух . Удваиваю .
 показать весь комментарий
 
 
так чупакабров свиношнырь на ставке.
 показать весь комментарий
 
 
Так и Джемилев на ставке у ПоПА харчевался. Даже что то про "конструктивную оппозицию" к Зе блеял. Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 4886. Но татары это такие борцуны, что им не важно кому подмахивать, лишь бы это действующая власть была. Ну вот так у них повелось исторически.
 показать весь комментарий
 
Пролетів цей чурка з Смєшком, то корєшок вирішив його працевлаштувати на сите місце ...

В АТО чурку, визволяти Крим і Донбас !
 показать весь комментарий
 
 
нескромный вопрос ,почему у Пети такую должность не просили? Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 4184.........а за Петю майки рвали на груди Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 8977
 показать весь комментарий
 
 
Чого ці чурбани тільки до корита лізуть, чого вони так на передову не рвуться ?!
 показать весь комментарий
 
 
Они не до корыта лезут, они автономии хотят. А это начало конца для страны.
 показать весь комментарий
 
 
Опять?
Надо делать все как раньше чтобы не было все как раньше?
Гениально
 показать весь комментарий
 
 
У зелемойного уполномоченного по татарам и фамилия должна быть татарская. Ну хотя бы, Шмулевич или Цицельман. А то Чубаров..
 показать весь комментарий
 
 
В Украине национальностей - пальцев на руках не хватит загибать. И всех в уполномоченных.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем эта должность, в бюджете есть лишние деньги? чем они занимаются? надоели эти продажные поросенки, джамилевы, чубаровы..
 показать весь комментарий
 
 
А на переезды офиса президента и на курсы дебилов ,которых надо обучать три кнопки нажать в Раде деньги есть?! !И почему ты называешь Порошенко предателем? Именно он остановил путлера создав и вооружив заново ВСУ. Или может Чубаров и Джамилев снимались в кацапских сериалах , спосированных российскими деньгами как твой Зе, когда в стране шла война и гибли украинцы?!! Патриоты вы херовы, вам даже название команды этого лицедея не противно, "слуги народа" прямо снял с кацапского сериала, еще и в патриоты теперь играетесь?Доиграетесь.
 показать весь комментарий
 
поросенко торговал с оккупантами, ограбил народ Украины, обвалил гривню, создал коррупционные схемы со своими подельниками - ахметовым, свынярчуками, гонтаревой и тд..
доигрался от безнаказанности поросенко, его ненавидит народ Украины и ждет от новой власти посадки поросенко с конфискацией..
 показать весь комментарий
 
 
Ты выпей валерьянки , чтобы истерику остановить , за Порошенко 25% населения,из 42 миллионов народонаселения Украины, это около 20 миллионов , считать умеешь?Так что ты за всю Украину не расписывайся,зеленыш. Озвуч что ограбил Порошенко, тогда и поговорим , а пока ты трепло , такое же , как и твой артист разговорного жанра.
 показать весь комментарий
 
Как то вы процент неправильно начисляете.
 показать весь комментарий
 
Пусть будет неправильно, но если 25% голосовали против зели , не надо говорить от имени всей Украины, это четверть населения страны, так тебя устроит?
 показать весь комментарий
 
Хочу вам доложить что у вас устарелые данные , на последних выборах Порох набрал 8% и всего 5% мест в раде что ровно в 10 раз меньше чем у наркомана малороса и на 1 меньше место чем даже у Юли
 показать весь комментарий
 
 
А я понимаю , тебе Разумков посчитал, думаю когда у нас лопнет терпение , ты увидишь сколько тех кто против твоего бездарного Сцаря.
 показать весь комментарий
 
Это было весной
С тех пор с 30% рейтинг вырос до 43%

И да у меня есть знакомые которые голосовали на президентских за Петю
А уже к парламентским были за Зе

Посмотрели послушали и прониклись
 показать весь комментарий
 
Чем бы ты не тешилась, пусть будет 25 человек, вы бы тут тогда не паслись спасая авторитет нынешнего президента.
 показать весь комментарий
 
а чего ты тогда здесь икру мечешь под чужим флажком каждый день круглосуточно ? иди празднуй президентство клоуна, это вершина твоего счастья..
 показать весь комментарий
 
Дадада круглосуточно все тут сидим и спасаем Зе и пьём ещё и празднуем вершины

Так от кого спасать надо? 😁

Или ты думаешь я не помню что у тебя брат воевал когда были котлы и что ты тогда писала о Порошенко? Так я помню
 показать весь комментарий
 
Да тебе ли говорить , тебя только ленивый не послал, тебе это ,видать, доставляет особое удовольствие.Особенно в твои ночные вахты на ЦН.
 показать весь комментарий
 
какие 25? поросенко и 5 не набрал, остальное - фальсификации.
трепло - это ты, а я живу в Украине, и вижу, насколько беднее стали украинцы, за 5 лет упадок во всех сферах - транспорт, медицина, продукты питания, образование, дороги, коррупция на местах, тарифы, беспредел по тарифам и обесцениванию гривны..
а озвучивать, что украл вальцман - будут во всеуслышание - прокуроры и судьи, которые будут принародно судить мородера и вора вальцмана-поросенко..
 показать весь комментарий
 
 
Кого ты мне напомнил?Малороса, , - живу в Украине , у нас все плохо... пропагандон неуклюжий.
 показать весь комментарий
 
вальцманоид, если бы ты жило в Украине, то увидело, насколько, за 5 лет - Украина скатилась в нищету, коррупцию, а народ Украины из бедного, превратился в нищих..
 показать весь комментарий
 
 
малорос - это жена пасынка вальцмана, которого он выдает за своего сына, в прошлом мимоньетчика и депутана от бпп (блок пукина-поросенко)
 показать весь комментарий
 
Нам где бы не работать, лишь бы не работать...
 показать весь комментарий
 
 
Шо, уже и не наркоман, а пан президент? От же шлюхи соевые! Когда мародёр попросит посаду гардеробщика в Офисе президента?
 показать весь комментарий
 
 
кто есть мародер? это мыролюбный свиновальц?
 показать весь комментарий
 
 
Так Порошенко ж уже говорил что готов сжалится над нами зебилами и стать премьером Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 2143
 показать весь комментарий
 
И что это назначение даст?Полуостров вернёт?
 показать весь комментарий
 
 
что бы быть насяльником нужна должность ,без нее не насяльника Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 2260
 показать весь комментарий
 
Не сразу, но нужно же с чего-то начинать процес. Вот с должности и начнут, а там потихоньку и все.
 показать весь комментарий
 
Пропоную цих Джемільова і Чубарова послати на рік в АТО ... Досить штані протирати по Верховних Радах, докажіть свій патріотизм, бо тільки про кабінети мріють і ділять !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В какое АТО? От которого зеленский прятался ? А твой головокомандувач зеленый отчего не воевал? Он помоложе Джамилева будет, анализ мочи боялся сдать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вернули Крым?
 показать весь комментарий
 
 
Бандерівець - ніякий ти не бандерівець, ти Урюк звичайний, Мокша-Урюк. А знаєш чому?


 показать весь комментарий
 
теперь татары будут указывать, что делать президенту?
в Украине есть греки, армяне, поляки, белорусы, давайте теперь всем сделаем по уполномоченному..
 показать весь комментарий
 
 
А Петра Порошенко уповноваженим по Свинарчукам та Рошену?))
 показать весь комментарий
 
 
Должна быть такая должность, обязательно, а Чубаров самая достойная кандидатура.
 показать весь комментарий
 
 
посадить еще одного дармоеда на бюджетные деньги? пусть сам кормится, или у бывшего хозяина поросенко попросит..
 показать весь комментарий
 
 
95 квартал уже трудоустроили?Кто бы уже говорил.
 показать весь комментарий
 
 
95 квартал не ограбил украинцев на миллионы, как это сделал поросенко со своими подельниками..
 показать весь комментарий
 
 
95 квартал у власти это кумовство времен януковича, так что у них все впереди. Ты озвуч когда у тебя были миллионы , на которые тебя ограбили , истеричка.Не можешь , тогда глотни каплю валидола и ляг спать.Бездарность клоунов у власти принесет такие убытки , что даже тебе не заплатят за твои пасквили.Кстати, уже началось.
Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди!" Вован, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
 показать весь комментарий
 
 
а как же тогда без должности уполномоченного президента по делам жителей Зимбабве? они что не люди?

 показать весь комментарий
 
 
Люди, маза фака, люди. Нехай пока учат мову. Выучат как Чубаров, будет и им уполномоченный.
Ещё тупые вопросы будут?
 показать весь комментарий
 
 
Джамилёва и Чубарова давно пора зменить.Они не справились с противодействием захвату административных зданий в начале аннексии Урыма,не организовали массовые протестные акции коренного крымско-татарского народа захвату и проведению незаконного референдума по признанию Крыма частью РФ...Кстати,именно эти люди и были активистами обретения крымом автономии,когда тот ещё не был оккупирован.Тогда СОВЕРШЕННО НЕ БЫЛО МОТИВА для обретения автономии.Крым имел местную власть,крымско-татарское население не ущемляли в правах и Крым финансировалс по полной.
Именно автономия Крыма позволила использовать юридическую почву для "референдума".разрешённого украинским законодательство и правами автономии.так что эти персонажи и подыграли планам отторжения Крыма от Украины.
Нужны новые лидеры-патриоты,а не торговцы лицом на политических площадках и СМИ.Не "короли без королевства",а деятельные лидеры,способные активировать крымско-татарское население к праву выбора.Нужны новые лидеры взамен утративших авторитет среди татар по обе стороны линии разграничения с Крымом.
 показать весь комментарий
 
 
зато я прекрасно помню вырубленные виноградники под Ялтой с бараками татар, халупы на АйПетри, отжатые у простых людей паи под Симферополем и везде татары выходили и верещали что это их земля и Укранцы идут нафиг, а сейчас эта шайка права ещё качает
 показать весь комментарий
 
 
"Лидеры -патриоты" , снимающиеся в кацапских сериалах во время войны.И решившие победит путлера встав перед ним на колени. Зашибись.
 показать весь комментарий
 
 
я имел ввиду лидеров из среды крымско-татарского населения,а не по Украине.Что будет по Украине ещё никто не может спрогнозировать ))
 показать весь комментарий
 
Крымские татары должны сами высказаться на счет того, кого они хотят видеть уполномоченным. А то вон с оккупированного Крыма приехало 800 человек проголосовать на выборах президента. Я конечно не хочу сказать, что им насрать на то, кто будет президентом или уполномоченным в Украине, но очень на это похоже и это дело стоит прояснить.
 показать весь комментарий
 
 
а этот пустозвон разве прошел в ВР нового созыва?
 показать весь комментарий
 
 
Джемилева пусть Петю просит назначить Чубарова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх