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 Происшествия
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 Заявления "ДНР" о включении Цемаха в списки на обмен - это провокация, - Безсмертный

Информация о включении бывшего командира противовоздушной обороны "ДНР" Владимира Цемаха в списки на обмен является провокацией со стороны группировки "ДНР".

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Новости Донбасса.

"По некоторым вещам можно определить, что это провокация. Во-первых, к этому процессу используется слово освобождение, а не обмен, во-вторых, в этом процессе запрещено называть фамилии и цифры", - сказал он.

Ранее 9 августа представительница группировки "ДНР" в ТКГ Дарья Морозова заявила, что украинская сторона подтвердил включение в список на обмен пленными Цемаха.

Также смотрите: СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" включили "зенитчика" Цемаха в список на обмен

Источник: https://censor.net.ua/n3142241
 
 
 Топ комментарии
 
объясните лугандону что только после суда в гааге....
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Головне- не порушити вистраждане презедентом перемир'я, чи не так?
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Порошок вже би обміняв цього Цемаха. Як тоді віддав за придуркувату Надю двох кацапських спецназівців.
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Головне- не порушити вистраждане презедентом перемир'я, чи не так?
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Порошок вже би обміняв цього Цемаха. Як тоді віддав за придуркувату Надю двох кацапських спецназівців.
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Зато как с Наденькой носились! Заяви "ДНР" про включення Цемаха в списки на обмін - це провокація, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9822 не дай Бог подобное тогда написать!
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а то. Столько аккаунтов потерял, ужасть))
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не столько против нее, как столь против раздутого ура-патриотизма с дебильной "голодовкой" и тд. А по итогу оказалось, что прав.
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В патриотизме нет не чего плохого, если он настоящий, а не наигранный.
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в том то и дело, если настоящий. Я про это говорил и говорю. А когда тебе показывают бедную Наденьку с отожранной харей, которая якобы голодает 50-100-200 дней - смешно плять
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Смешно было когда она голодала, а ну суд приходила такая же, а то и с набранным весом. Уже какие-то подозрения были. Вот, Сенцов когда голодал, видно что реально голодовка. А там мля, жесть.
Радует одно в этой ситуации. ФСБ не получилось впарить нам её как героиню.
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Это он в воздухе переобулся.
Я вот лично был за неё, как и наверное большенство Украинцев тогда. Но после её возврата, понял что ошибался, дали кота в мешке. Мне не стыдно это признать. А вот некоторым стыдно даже себе признаться, не то что бы на публику.
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ДА ни хрена. Я топил тогда против конкретно, указывая, что срут в уши.Столько дерьма про себя начитался тогда. Просто на цензоре свобода слова такая, кхм..."демократичная")))
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Ну, мы все разные, и все в праве ошибаться. Бываем слепы чем другие, глупы, а больше наивны, верим всем и вся. За что и страдаем.
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Проти не був. Але обмін був явно не рівноцінний. Як і всі соєві обміни.
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объясните лугандону что только после суда в гааге....
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и украинские пленные остаются в подвалах сепаров. Браво! ты гений дипломатии!
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я с тобой согласен только в том, что у нас некоторые язык за зубами держать не могут! обязательно надо раструбить о своих победах! остальное все лирика....
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Последние 30 лет, сплошная провокация...
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А почему бы и не поменять?
На главного обвиняемого в катастрофе - х*йло.
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