 Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филию "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала" Эхо Москвы "в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.

Сама Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.

Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции.