 Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филию "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.
"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала" Эхо Москвы "в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.
Сама Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.
Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции.
Экзорцист Баканов должен был разобраться с этим чёртом. Шота он мышей совсем не ловит или ловит, но не тех.
А теперь хз, может, это как с Гонтаревой: если она заявляла, что бакс не вырастет, надо было бегом бежать покупать доллары, потому что уже на «-стет» курс начинал расти
Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время.
Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0