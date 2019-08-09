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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Венедиктов (30) Нацсовет_ТРВ (430) пропаганда (2296) СМИ (3206) Костинский (63)

 Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филию "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине филиал российской радиостанции "Эхо Москвы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала" Эхо Москвы "в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.

Сама Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.

Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции. 

Источник: https://censor.net.ua/n3142240
 
   
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Гнать нужно за пределы страны эту ********** кудряшку
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Идите на хутина газпромовские пропагандоны. За поребрик
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Не разрешит?Да какой болван вообще пускает в страну этого Лавровского собутыльника?
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Надо медведчуковские СМИ и все, играющие на стороне агрессора, выдворить из Украины
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Это чмо когда нибудь голову моет и расчесывает? Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 5958
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Почему это лохматое чудовище шастало по Киеву?
Экзорцист Баканов должен был разобраться с этим чёртом. Шота он мышей совсем не ловит или ловит, но не тех.
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У СБУ сейчас приоритетная задача экология Кривого Рога.
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Ну, хоть в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания вменяемые люди.
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Господя! Шо ж вы сразу о плохом?! Нет, шоб порадоваться перед выходными!
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раз он ездит в Киев значит ему что то нужно? иногда слушаю его подкасты - ох и хитрый жучара!!! письма он видите ли возит от еврейской мамы вышинского еврею зеленскому, с просьбой отпустить по земляцки ее мальчика. закройте этому вене кордон не йух ему на Украине делать! а то зачастили - то он ,то белковский , то быков и блин все такие друзья Украины что я иногда думаю а кто же тогда украинцев убивает?
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А зачем вы слушаете российскую пропаганду? Вы считаете, вы особенный, на вас не подействует?
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да я особенный, не подействует. поздно пить боржоми когда ж.па отвалилась (это я о возрасте). помните изречения иосифа джугашвили? нет? ну так я напрмню - противника надо знать в лицо! а вы сударыня с какой целью интересуетесь?
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У лолиботов - траур . Им дюже хотелось обосрать Зе , а тут такой облом .
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Венедиктов: Мало забрать Крым и построить Мост. Для снабжение водой нужно забрать приКрымье https://www.youtube.com/watch?v=gkJOTUsIHkY
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Запретить Йеху мацквы?Интересна квеста, Таккару нраицца (с)
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спасибо за внимание . Джузеппе может ехать домой Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 3413
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Это они решили в противовес создаваемому Украиной Всемирному русскоязычному прямо в "сердце" вирусом вдарить.
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Пока этот Костинский не заявил «никогда не выдадим», мне не было страшно
А теперь хз, может, это как с Гонтаревой: если она заявляла, что бакс не вырастет, надо было бегом бежать покупать доллары, потому что уже на «-стет» курс начинал расти
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Пропаганды мало до Украинцев доходит, а эхо москвы - это проект газпрома и они хотят заполонить все в Украине своей пропагандой для "Психологической войны".

Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время.
Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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