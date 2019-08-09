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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Венедиктов (31) Нацсовет_ТРВ (430) пропаганда (2298) СМИ (3206) Костинский (64)

 Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филиал "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине филиал российской радиостанции "Эхо Москвы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.

Сам Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.

Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции. 

Источник: https://censor.net.ua/n3142240
 
 
 Топ комментарии
 
Гнать нужно за пределы страны эту хуйловскую кудряшку
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Идите на хутина газпромовские пропагандоны. За поребрик
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Не разрешит?Да какой болван вообще пускает в страну этого Лавровского собутыльника?
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Мая твая не панемает,твая-бежит,мая - стрелляет!
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НЕ @УЙ В УКРАЇНІ ШАСТАТЬ! НЕХАЙ ЩАСТИТЬ В ПА РАШI !
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ЄХО мацквы , филиал ФСБ парашки на бабло газпрома.
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Від ненависті до ********* в зазєлів в головах перемкнуло . А може то так діють бєнєгроші ?
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Ну наконец то дошло до хахлов, на 6 году войны.Украинцы погибают, а они дружбу водят с агрессором.
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Костинский, а кто ты такой? Сейчас уже всё решается по указке сверху.
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Та ви чи не розуиієте, хто до влади прийшов в Україні? Це ж "Єхо Маци". Свій до свого тулиться, територію "асваївают".
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веник всего лишь канал связи между путей и зелей+беней
далеко не все можно доверить телефону..))))))) даже засовскому
а филиал точно будет.
пи...ь - чай не мешки ворочать
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Как так ??? рошенозрада вот так сразу закончилась и не начавшись толком ?)
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"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала" Эхо Москвы "в Украине Источник: https://censor.net.ua/n3142240

Наверное, в ОП.
Не?
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Эта мразота при любом уобном случае, вещaет на своём псевдолиберальном помойном радио, что " (HA) Украине гражданская война ". Выкормыш газпрома и любитель распивать, как он выражается- "хооший виски", с говорящей головой плешивого стерха, Песковым!
Кто вообще пускает этого кремлёвского пропагандона в Украину!!!
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"Русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос"
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Російський ліберал теж імперець. А органічний стан імперій - розширюватись. От вони і лізуть в Україну розширитись. Попереду йдуть ліберали з "рузьким міром", а за ними пукін з армією.
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який цікавий каламбур... пукін-мєдвєдєв-жиріновскій та різні венедіктови -"руськіі"??? Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 6929
тоді зєлєнін-український.. а коен-американський??? Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 7668
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Перед ним двері зачиняєш, воно у вікно лізе. Одним словом кацап.
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Эхо Москвы --- на 100% финансируется ГазПромом (ФСБ).. этот непричесанный мужик - говорил забудьте про Крым... Эхо Москвы на России нужно - что бы собирать недобитых "либералов", 99% из которых с имперским вяличием Крым-Наш..
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Дети мои! Гарячие сердечки - это хорошо на первомайской демонстрации, а думать нужно головой. И думать над тем, каким образом нам вести пропаганду на территории противника - наш русскоязычный канал пока только в мыслях.
Начнём с того, что чего-то проукраинского в эфире Расии - ноль целых ноль десятых
Даже если в "Эхе", транслируемом в Расии, 90% зомбогавна - это ПРЕНЕБРЕЖИМО МАЛО в сравнении с объёмами от Расия-1, ОРТ и прочих федеральных говнометателей и практически ничего не добавит в этом петухе.
А вот если в "эхе" будет хоть 10% проукраинскаго - это уже прорыв заговора молчания.
Вот ЭТОТ момент нужно принимать во внимание.
Другой вопрос в том - а может ли в расийском эфире "эха" появиться хоть 10% проукраинского?
Можно дать лицензию на два месяца и посмотреть на результат!
А не тупо завывать заранее...
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Зачем нам это? Мне абсолютно плевать что думают оккупанты во время войны. Их нужно убивать и это единственный способ остановить дебилов. Вместо лицензии им справку с дурки и пинком под зад с Украины.
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Хуторское мышление всегда проиграет мышлению глобальному, увы...
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так может надо все ускоренно продвигать свой русскоязычный канал?ну "эхо" они вроде руссолибералы, правда интересно, как они будут отвечать на вопросы принадлежности крыма...за подобные вещи у нас прикрыли канал "дождь" который одно время даже петя хвалил
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Ну і добре. Хлопці зекономили з десяток коктейлів молотова
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может Венник и создал неплохую площядку для либерального шопота расеян но договорняки с кремлём явно присуцтвуют.... да и удивить или привнести что-то новое в медийное поле Украины врятли сможет.... своими либералами занимайтесь, а то мало у вас их, да и толк не велик....
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Сначала пусть этот кудрявый пудель публично признает, что Путин -это тиран и диктатор, Крым - это Украина, росия напала на Украину, Украина - независимое государство, руские и Украинцы - два разных народа. После этого можно подумать.
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Вы лучше не за Эхо Мацы думайте , а как закрыть каналы Медведчука !
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