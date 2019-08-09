 Нацсовет ТРВ не разрешит открыть филиал "Эхо Москвы" в Киеве, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский.
"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты ", - написал Костинский.
Сам Нацсовет как регуляторный орган пока не обнародовал своей позиции по этому делу.
Как сообщаел Цензор.НЕТ ранее 8 августа, пророссийское пропагандистское издание "Страна.ua" сообщил, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов, который прибыл в Киев, намерен открыть в Украине бюро своей станции.
далеко не все можно доверить телефону..))))))) даже засовскому
а филиал точно будет.
пи...ь - чай не мешки ворочать
Наверное, в ОП.
Не?
Кто вообще пускает этого кремлёвского пропагандона в Украину!!!
тоді зєлєнін-український.. а коен-американський???
Начнём с того, что чего-то проукраинского в эфире Расии - ноль целых ноль десятых
Даже если в "Эхе", транслируемом в Расии, 90% зомбогавна - это ПРЕНЕБРЕЖИМО МАЛО в сравнении с объёмами от Расия-1, ОРТ и прочих федеральных говнометателей и практически ничего не добавит в этом петухе.
А вот если в "эхе" будет хоть 10% проукраинскаго - это уже прорыв заговора молчания.
Вот ЭТОТ момент нужно принимать во внимание.
Другой вопрос в том - а может ли в расийском эфире "эха" появиться хоть 10% проукраинского?
Можно дать лицензию на два месяца и посмотреть на результат!
А не тупо завывать заранее...